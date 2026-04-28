Honda City Facelift : 22 मे रोजी भारतात होणार लाँच, काय असेल खास?
Honda City Facelift 22 मे रोजी भारतात लाँच होण्यासाठी सज्ज आहे; याच्या डिझाइन, अंतर्गत सजावट (interior) आणि वैशिष्ट्यांच्या यादीमध्ये बदल अपेक्षित आहेत.
Published : April 28, 2026 at 9:55 AM IST
मुंबई : Honda Cars India आपल्या 'City' या प्रीमियम सेडानची अद्ययावत आवृत्ती देशात लाँच करण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसून येतंय. कंपनीकडून मिळालेल्या ताज्या माहितीनुसार, या अद्ययावत सेडानचं लाँचिंग 22 मे रोजी नियोजित आहे. हे लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे की, या मॉडेलच्या पाचव्या पिढीची आवृत्ती लाँच झाल्यापासूनची ही पहिलीच मोठी सुधारणा (update) असेल. या सुधारणेद्वारे, ही जपानी वाहन निर्माता कंपनी Volkswagen Virtus, Skoda Slavia आणि Hyundai Verna सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत आपली स्थिती अधिक मजबूत करण्याची शक्यता आहे.
Honda City डिझाइन : 2026 च्या City मॉडेलचं सध्याचं डिझाइन बहुधा कायम ठेवलं जाईल;तथापि, Honda च्या नवीनतम डिझाइन तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत राहण्यासाठी यात काही किरकोळ शैलीगत बदल (styling tweaks) समाविष्ट केले जातील. संपूर्णपणे आमूलाग्र बदल करण्याऐवजी, या सुधारणेमध्ये सुधारित बंपर्स, अद्ययावत हेडलाइट्स आणि टेललाइट्स, तसंच नवीन अलॉय व्हील्सचा समावेश असण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, कारचा एकूण बाह्य आकार (silhouette)अपरिवर्तित राहण्याची शक्यता आहे. तरीही, अलॉय व्हील्सचा एक नवीन संच या पॅकेजचा भाग असेल अशी अपेक्षा आहे.
अंतर्गत वैशिष्ट्ये : Honda City Facelift च्या केबिनवर (अंतर्गत भागावर) विशेष लक्ष दिलं जाण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून वैशिष्ट्ये आणि आरामाच्या बाबतीत ती आपल्या प्रमुख प्रतिस्पर्ध्यांच्या बरोबरीनं राहील. या सुधारणेमध्ये अद्ययावत सॉफ्टवेअरसह मोठी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट युनिट, पूर्णपणे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, विजेवर समायोजित करता येणारी चालकाची सीट, हवेशीर (ventilated) पुढच्या सीट, पर्यायी 360-अंश कॅमेरा आणि सुधारित ADAS कार्ये यांचा समावेश असू शकतो. या वैशिष्ट्यांसोबतच, नवीन प्रकारची सीट अपहोल्स्ट्री (सीटचं आवरण) देखील सादर केली जाण्याची शक्यता आहे.
इंजिन आणि पॉवरट्रेन : या Facelifted City च्या यांत्रिक बाबींचा विचार करता, यात सध्याचे 1.5-लिटर i-VTEC पेट्रोल इंजिन आणि 1.5-लिटर हायब्रिड पॉवरट्रेन कायम ठेवलं जाण्याची अपेक्षा आहे; हे इंजिनं अनुक्रमे अंदाजे 121 hp आणि 126hp इतकी शक्ती (output) निर्माण करतं. विशिष्ट व्हेरिएंटनुसार, या दोन्ही पॉवरट्रेन मॅन्युअल ट्रान्समिशन किंवा CVT या पर्यायांसह उपलब्ध असतील. या सर्व घटकांचा तसंच या विभागात असलेल्या तीव्र स्पर्धेचा विचार करता, ही कार निर्माता कंपनी City ची किंमत स्पर्धात्मक पातळीवर निश्चित करेल अशी अपेक्षा आहे.
