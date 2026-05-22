Honda City Facelift भारतात 12 लाखांत लाँच: जाणून घ्या, वैशिष्ट्ये, व्हेरिएंट्स

Honda City Facelift 12 लाख (एक्स-शोरूम) या सुरुवातीच्या किमतीसह लाँच करण्यात आली आहे.

Published : May 22, 2026 at 1:24 PM IST

मुंबई : Honda Cars India नं भारतीय बाजारपेठेत '2026 Honda City Facelift' लाँच केली आहे. सेडानची ही अद्ययावत आवृत्ती 12 लाख (एक्स-शोरूम) या सुरुवातीच्या किमतीत उपलब्ध आहे; 2023 नंतर या गाडीला दुसरं मोठं अद्ययावत (update) मिळालं आहे. ही कार Volkswagen Virtus, Skoda Slavia आणि Hyundai Verna सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांशी स्पर्धा करणार आहे. याव्यतिरिक्त, या कंपनीनं भारतीय बाजारपेठेसाठी 'ZR-V SUV' देखील सादर केली आहे.

2026 Honda City डिझाइन: 2026 City मध्ये डिझाइनच्या दृष्टीनं महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. या गाडीचं सर्वात लक्षवेधी वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा पूर्णपणे नवीन 'फ्रंट फेशिया' (पुढचा दर्शनी भाग). यामध्ये नव्यानं डिझाइन केलेल्या हेडलाइट्सचा समावेश आहे; या हेडलाइट्स एका नवीन ग्रिलच्या दोन्ही बाजूंना बसवण्यात आल्या आहेत. या ग्रिलमध्ये 'हनीकॉम्ब' (मधमाशीच्या पोळ्यासारखा) नमुना असून, ती एका जोडणाऱ्या लाईट स्ट्रिपद्वारे एकमेकांशी जोडलेली आहे. या गाडीवर ब्रँडचा नवीन लोगो देखील झळकत आहे, जो बोनेट आणि ग्रिल यांच्या मध्यभागी स्थित आहे. हे सर्व घटक नव्यानं डिझाइन केलेल्या बंपरशी अत्यंत सुसूत्रपणे एकजीव करण्यात आले आहेत; या बंपरच्या दोन्ही बाजूंना त्रिकोणी आकाराचे 'ट्रिम इन्सर्ट्स' (शोभेचे भाग) देण्यात आले आहेत.

2026 Honda City अंतर्गत रचना आणि वैशिष्ट्ये : Honda City च्या केबिनची रचना (अंतर्गत भाग) बऱ्याच अंशी पूर्वीसारखीच परिचित वाटते, तरीही त्यात काही किरकोळ बदल करण्यात आले आहेत. ब्रँडनं आता यामध्ये 10.25 इंचाची मोठी 'टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम' समाविष्ट केली आहे, जी Android Auto आणि Apple CarPlay या दोन्हीला सपोर्ट करते. स्टिअरिंग व्हीलची रचना, तसंच त्यावरील भौतिक बटणांची जागा, ही मागील मॉडेलशी सुसंगत आहे. इतर उल्लेखनीय वैशिष्ट्यांमध्ये सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर, व्हेंटिलेटेड (हवेशीर) पुढील सीट, 8-स्पीकर ऑडिओ प्रणाली, ॲम्बियंट लाइटिंग, फुटवेल लाइटिंग आणि अशा अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. सुरक्षा वैशिष्ट्यांच्या यादीमध्ये 360-अंश कॅमेरा, सहा एअरबॅग्ज, हिल होल्ड असिस्ट, ADAS वैशिष्ट्ये आणि इतर सुरक्षेचा समावेश आहे.

बाह्य रचना : ही सेडान तिची मूळ बाह्य रचना (silhouette) कायम राखते; यामध्ये 'पुल-स्टाईल' (ओढून उघडता येणारे) दरवाजाचे हँडल्स आणि नव्याने डिझाइन केलेले 'अलॉय व्हील्स' देण्यात आले आहेत. सेडानचा मागील भाग देखील अद्ययावत करण्यात आला आहे; आता यामध्ये 'स्मोक्ड' (गडद छटा असलेल्या) टेललाईट्स आणि उभ्या दिशेनं लावलेले रिफ्लेक्टर युनिट्स पाहायला मिळतात. शिवाय, 'बूट लिड'ला (डिकीच्या झाकणाला) अधिक सुबक रूप देण्यात आलं असून, आता त्यात एक 'इंटीग्रेटेड स्पॉयलर' देखील समाविष्ट आहे. मागील बंपरची रचना देखील नव्यानं करण्यात आली आहे. या बदलांना पूरक म्हणून, हे वाहन विविध रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे; यामध्ये क्रिस्टल ब्लॅक पर्ल, रेडियंट रेड मेटॅलिक, ऑब्सीडियन ब्लू पर्ल, प्लॅटिनम व्हाईट पर्ल, लूनर सिल्व्हर मेटॅलिक आणि मेटिओरॉइड ग्रे मेटॅलिक यांचा समावेश आहे.

2026 Honda City व्हेरिएंट निहाय किंमती :

2026 Honda City Variant
SVVZXZX+
MT11,99,90013,29,90015,25,90016,14,900
CVT-14,29,90016,25,90017,14,900
e:HEV---20,99,900

2026 Honda City पॉवरट्रेन: Honda City च्या या 'फेसलिफ्ट' आवृत्तीमध्ये 1.5 लिटरचं 'नॅचरली ॲस्पिरेटेड' इंजिन कायम ठेवण्यात आलं आहे. हे इंजिन 221 हॉर्सपॉवर (hp) आणि 145 Nm चा कमाल टॉर्क निर्माण करण्यासाठी ट्यून करण्यात आले आहे. हे वाहन सहा-स्पीड मॅन्युअल किंवा CVT गिअरबॉक्स यांपैकी एका पर्यायासह उपलब्ध आहे. दरम्यान, या कारच्या हायब्रिड व्हेरिएंटमध्ये 1.5-लिटरचे इंजिन असून त्याला इलेक्ट्रिक सहाय्याची जोड देण्यात आली आहे; ही पॉवरट्रेन 126 हॉर्सपॉवर आणि 253 Nm चा कमाल टॉर्क निर्माण करते. ही हायब्रिड पॉवरट्रेन 27.26 किमी/लिटर (kmpl) पर्यंतचे मायलेज देते.

