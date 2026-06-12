होंडा CB750 हॉर्नेट आणि XL750 ट्रान्सअल्प ई-क्लचसह भारतात लाँच; किंमत आणि वैशिष्ट्ये
होंडानं भारतात दोन नविन मोटरसायकल होंडा CB750 हॉर्नेट आणि XL750 ट्रान्सअल्प ई-क्लचसह लॉंच केल्या आहेत.
Published : June 12, 2026 at 3:38 PM IST
मुंबई : होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडियानं 'CB750 Hornet' आणि 'XL750 Transalp' च्या 'E-Clutch' (ई-क्लच) युक्त आवृत्त्या सादर केल्या आहेत. या लॉंचमधून कंपनीनं आपल्या प्रीमियम 'BigWing' (बिगविंग) पोर्टफोलिओचा विस्तार केला आहे. यातील मूळ यांत्रिक रचना (मेकॅनिकल पॅकेज) तशीच असली, तरी होंडाच्या 'E-Clutch' तंत्रज्ञानाचा समावेश झाल्यामुळं चालकाच्या सोयीमध्ये मोठी सुधारणा झाली आहे. या अपडेटसोबतच, दोन्ही मॉडेल्सच्या किमतींमध्येही लक्षणीय बदल करण्यात आले आहेत.
होंडा E-Clutch तंत्रज्ञानाची माहिती : होंडानं सर्वप्रथम EICMA 2024 मध्ये आपल्या मध्यम क्षमतेच्या 'पॅरलल-ट्विन' (parallel-twin) श्रेणीतील मोटारसायकलींसाठी 'E-Clutch' प्रणाली सादर केली होती. हे तंत्रज्ञान चालकाला क्लच लिव्हरचा मॅन्युअली वापर न करता गिअर बदलण्याची आणि अगदी पूर्णपणे थांबण्याची सुविधा देतं. मॅन्युअल गिअरबॉक्सचा अनुभव कायम राखून, विशेषतः शहरातील रहदारीमध्ये चालकाचा थकवा कमी करणे हा या प्रणालीचा उद्देश आहे. गेल्या महिन्यात भारतात हे वैशिष्ट्य सादर करणाऱ्या NX500 नंतर, आता CB750 Hornet आणि XL750 Transalp ही मॉडेल्स या प्रणालीचा अवलंब करणारी नवीनतम वाहनं ठरली आहेत.
किमती आणि उपलब्धता : Honda CB750 Hornet E-Clutch ची किंमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) निश्चित करण्यात आली आहे, जी आधीच्या आवृत्तीच्या 9.22 लाख रुपयांच्या तुलनेत अधिक आहे. त्याच वेळी, XL750 Transalp E-Clutch ची किंमत आता 13.20 लाख रुपये झाली आहे, जी पूर्वी 11.81 लाख रुपये होती. भारतातील होंडाच्या 'BigWing' डीलरशिप्सवर या दोन्ही मोटारसायकलींचं बुकिंग आता सुरू झालं आहे.
Honda CB750 Hornet E-Clutch मुख्य वैशिष्ट्ये: CB750 Hornet मध्ये 755 सीसीचं 'पॅरलल-ट्विन' इंजिन देण्यात आलं आहे, जे 90hp ची पॉवर आणि 75 Nm चा टॉर्क निर्माण करतं. 'स्ट्रीटफायटर' (streetfighter) श्रेणीतील ही मोटारसायकल दमदार 'मिड-रेंज' कामगिरी आणि दैनंदिन वापरासाठीची सोय यांचा उत्तम मेळ घालते.
96 मिमी फ्रंट डिस्क ब्रेक्स : हार्डवेअरच्या बाबतीत, या मोटारसायकलमध्ये Showa 41 मिमी SFF-BP USD फ्रंट फोर्क्स, ड्युअल 296 मिमी फ्रंट डिस्क ब्रेक्स आणि अनेक रायडिंग मोड्सचा समावेश आहे. तसंच, यात होंडा रोडसिंक (Honda RoadSync) कनेक्टिव्हिटीसह 5.0-इंचाचा TFT डिस्प्ले देण्यात आला आहे. 'E-Clutch' प्रणालीमुळं रायडरचा सहभाग (रायडर इन्व्हॉल्व्हमेंट) कायम राखून 'स्टॉप-अँड-गो' (थांबत-चालत) रायडिंग अधिक सहज आणि सोपी होतं, ज्यामुळं तिचं आकर्षण वाढतं. दिसण्याच्या बाबतीत, Hornet आता एकाच काळ्या रंगात उपलब्ध आहे, ज्यामध्ये लाल रंगाची फ्रेम आणि फ्रंट फोर्क्सचा विरोधाभासी (कॉन्ट्रास्टिंग) लूक देण्यात आला आहे. होंडा
XL750 ट्रान्सल्प ई-क्लच प्रमुख तपशील: XL750 ट्रान्सल्प ई-क्लच होंडाच्या ॲडव्हेंचर टूरिंग प्लॅटफॉर्मवर केंद्रित तंत्रज्ञान आहे. यात तेच 755cc पॅरलल-ट्विन इंजिन वापरलं आहे, जे 90 hp आणि 75 Nm टॉर्क देतं आणि विविध प्रकारच्या भूप्रदेशांवर अष्टपैलू कामगिरी देतं.ट्रान्सल्पमध्ये शोवा SFF-CA USD फ्रंट सस्पेंशन, खास ग्रॅव्हेल मोडसह अनेक रायडिंग मोड्स आणि ड्युअल LED हेडलॅम्प सेटअप आहे. यात स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटीसह 5.0-इंचाचा TFT डिस्प्ले देखील आहे. नवीन पांढऱ्या आणि राखाडी रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध असलेली ट्रान्सल्प, लांब पल्ल्याच्या टूरिंगसाठी आणि मिश्र-रस्त्यांवरील वापरासाठी उपयुक्त ठरते, आणि आता ई-क्लच सिस्टीममुळं ती चालवायला अधिक सोपी झाली आहे.
हे वाचलंत का :
- Sierra EV 30 जून रोजी होणार सादर, अपेक्षित किंमत आणि वैशिष्ट्ये
- स्कोडा कोडियाक आरएसचं 22 जूनपासून बुकिंग सुरू
- ओला-उबरचं धाबं दणाणलं : भारतात नवी टॅक्सी सेवा सुरू, बुकिंगवर 50% सवलत
Conclusion: