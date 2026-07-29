होंडा CB500 चे भारतात उत्पादन होणार; 'फ्लॅगशिप' मॉडेल म्हणून होणार लाँच, बुकिंग सुरु
होंडा सीबी500 भारतात उत्पादित होणार! सीबी सीरीजचे फ्लॅगशिप मॉडेल असलेल्या या निओ-रेट्रो मोटरसायकलची बिगविंग डीलरशिप्सवर बुकिंग सुरू झाली आहे.
Published : July 29, 2026 at 2:58 PM IST
मुंबई: होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडिया (HMSI) नं आपल्या प्रीमियम मोटरसायकल श्रेणीला बळकट करण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचललं आहे. कंपनी आपल्या नवीन 'होंडा CB500' मॉडेलचं (Honda CB500 ) उत्पादन भारतात करणार असून, हे मॉडेल CB मालिकेतील 'फ्लॅगशिप' (प्रमुख) मॉडेल ठरणार आहे. 'बिगविंग' (BigWing) डीलरशिप्सवर याचं बुकिंग आधीच सुरू झालं असून, लवकरच हे मॉडेल बाजारात दाखल होण्याची अपेक्षा आहे. या नवीन मोटरसायकलच्या आगमनामुळं प्रीमियम श्रेणीत मोठी चर्चा रंगली आहे. होंडानं यासोबतच 'रेबेल 300' (Rebel 300) क्रूझर आणि 'XR300L' ड्युअल-स्पोर्ट मोटरसायकलचेही अनावरण केलं होतं. CB500 हे असं पहिलं मॉडेल आहे, ज्याचं बुकिंग सुरू झालं आहे, तर इतर दोन मॉडेल्स आगामी महिन्यांत बाजारात येण्याची शक्यता आहे.
इंजिन आणि कामगिरी: होंडा CB500 मध्ये 501 सीसी (501cc), सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजिन देण्यात आलं आहे. हे इंजिन E85 इंधनाशी सुसंगत असून ते 27.76bhp पॉवर आणि 43 Nm पीक टॉर्क निर्माण करते. 5-स्पीड गिअरबॉक्ससह जोडलेलं हे इंजिन शहरांमधील रहदारी आणि हायवे अशा दोन्ही ठिकाणी उत्कृष्ट कामगिरी करते. E20 इंधन मानकांशी सुसंगत असल्यानं, ही मोटरसायकल पर्यावरणपूरक आणि आधुनिक मानली जाते. या इंजिनमुळं रायडर 100-120 किमी/तास वेगानं आरामात प्रवास करू शकतो. याचं मध्यम वजन आणि शक्तिशाली इंजिन याला लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी (long rides) एक उत्तम पर्याय बनवतात. होंडानं इंधन कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हतेवर विशेष भर दिला आहे; या गोष्टींमुळं भारतीय बाजारपेठेत या गाडीची लोकप्रियता वाढण्याची शक्यता आहे.
डिझाइन, वैशिष्ट्ये आणि हार्डवेअर: CB500 मध्ये 'निओ-रेट्रो' (neo-retro) डिझाइन देण्यात आलं आहे. गोलाकार एलईडी हेडलॅम्प, सुडौल फ्युएल टँक, रिब्ड सिंगल-पीस सीट आणि मिनिमलिस्टिक टेल सेक्शन यामुळं यात क्लासिक आणि आधुनिक लूकचा सुंदर समतोल साधला गेला आहे. 19-इंच पुढील आणि 17-इंच मागील चाकांच्या सेटअपमुळं याला रस्त्यावर एक प्रभावी आणि दमदार लूक मिळतो. डिस्प्ले मॉडेलमध्ये ट्यूबलेस क्रॉस-स्पोक व्हील्स आणि मॅक्सिस (Maxxis) टायर्स आहेत, तर खालच्या व्हेरिएंट्समध्ये अलॉय व्हील्स मिळतील.
सस्पेंशन सेटअपमध्ये 'अपसाइड-डाउन' फ्रंट फोर्क्स आणि ट्विन रिअर शॉक ॲब्सॉर्बर्सचा समावेश आहे, ज्यामुळं खराब रस्त्यांवरही आरामदायी प्रवास शक्य होतो. ब्रेकिंगसाठी, यात दोन्ही बाजूंना डिस्क ब्रेक्स आणि स्टँडर्ड ड्युअल-चॅनेल ABS देण्यात आले आहे, ज्यामुळं सुरक्षितता वाढते.
भारतातील उत्पादन : होंडानं (Honda) जाहीर केलं आहे की CB500 चं उत्पादन पूर्णपणे भारतात केलं जाईल. यामुळं उत्पादनाचा खर्च कमी होईल आणि कंपनीला ही बाईक स्पर्धात्मक किमतीत उपलब्ध करून देणे शक्य होईल. ही बाईक BSA Gold Star 650, Royal Enfield Bullet 650 आणि Classic 650 यांसारख्या मॉडेल्सशी थेट स्पर्धा करेल.
भारतातील प्रीमियम मोटरसायकलची बाजारपेठ वेगानं वाढत आहे. तरुण रायडर्स 'निओ-रेट्रो' (neo-retro) आणि क्लासिक शैली असलेल्या मोटरसायकल्सकडं मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित होत आहेत. होंडाची विश्वासार्हता, कमी देखभाल खर्च आणि उत्तम 'रीसेल व्हॅल्यू' (पुनर्विक्री मूल्य) पाहता, CB500 ला चांगली मागणी मिळण्याची अपेक्षा आहे.जरी अद्याप किंमत जाहीर करण्यात आलेली नसली, तरी बुकिंग सुरू झाल्यावरून ही बाईक आगामी आठवड्यांमध्ये लाँच केली जाण्याची शक्यता आहे. इच्छुक ग्राहकांनी अधिक माहितीसाठी 'बिगविंग' (BigWing) डीलरशिपशी संपर्क साधावा.
हे वाचलंत का :
- 260 किमी रेंज देणारी Avor Electric EX मोटरसायकल लॉंच; किंमत 1.25 लाखांपासून सुरु
- दऱ्याखोऱ्यांत धावणारा 2026 हिलक्स पिकअप भारतात लॉंच, नवीन GX 4x2 ऑटोमॅटिक व्हेरिएंट उपलब्ध
- 8-स्पीड ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससह स्कोडा स्लाव्हिया फेसलिफ्ट 18 ऑगस्ट होतोय भारतात लॉंच