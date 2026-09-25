HMD Vibe 2 Pro लॉंच तारीख निश्चित, 'या' तारखेला होणार लॉंच...
मीडियाटेक डायमेन्सिटी 6300 चिपसेट असलेला HMD Vibe 2 Pro भारतात 29 सप्टेंबर रोजी लाँच होणार आहे.
Published : September 25, 2026 at 4:15 PM IST
मुंबई: HMD नं भारतात 'Vibe 2 Pro' च्या लाँचची तारीख निश्चित केली आहे. अधिकृत लाँचपूर्वी, कंपनीनं या फोनचे रंग आणि प्रमुख वैशिष्ट्ये (स्पेसिफिकेशन्स) देखील जाहीर केली आहेत. HMD Vibe 2 Pro मध्ये MediaTek Dimensity 6400 चिपसेट असेल. यात ड्युअल रिअर कॅमेरा सेटअप असेल, ज्यामध्ये 64-मेगापिक्सेलचा मुख्य सेन्सर असेल. या हँडसेटमध्ये 6,000mAh ची बॅटरी दिली जाईल. या नवीन डिव्हाइससह, कंपनी 'Vibe 2' स्मार्टफोन लाइनअपचा विस्तार करत आहे, जो या वर्षाच्या सुरुवातीला भारतात सादर करण्यात आला होता.
The Vibe just went Pro, and it’s ready to make an entrance.— HMD India (@HMDdevicesIN) September 24, 2026
Meet the HMD Vibe2 Pro, launching on Flipkart Big Billion Days Specials on 29th September.
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HMD Vibe 2 Pro भारत लाँच तारीख: HMD Vibe 2 Pro भारतात 29 सप्टेंबर रोजी लाँच होणार आहे. Vibe मालिकेतील हा नवीन स्मार्टफोन Flipkart वर विक्रीसाठी उपलब्ध असेल आणि या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर या डिव्हाइससाठी एक समर्पित मायक्रोसाइट आधीच लाइव्ह झाली आहे. लिस्टिंगनुसार, या हँडसेटमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेटसह 6.78-इंचाचा Full-HD+ डिस्प्ले असेल. हा फोन Aqua Green, Cosmic Purple आणि Silver Mist या रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट: HMD Vibe 2 Pro हा MediaTek Dimensity 6300 चिपसेटवर चालेल याची पुष्टी झाली आहे; यात 8GB पर्यंत रॅम (RAM) आणि 128GB पर्यंत इंटरनल स्टोरेज मिळेल. यात 6,000mAh ची बॅटरी असेल जी 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कॅमेरा सेटअपबद्दल सांगायचं तर, HMD Vibe 2 Pro मध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा कॉन्फिगरेशन असेल, ज्यामध्ये 64-मेगापिक्सेलचा Sony IMX682 मुख्य सेन्सर आणि 2-मेगापिक्सेलचा मॅक्रो कॅमेरा असेल. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी यात 13-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा असेल. HMD Vibe 2 Pro हा Android 16 सह येईल. यात 'Indus AI' चा देखील समावेश असेल, जो 22 भारतीय भाषांना सपोर्ट करतो असा दावा HMD नं केला आहे. HMD Vibe 2 Pro हा HMD च्या Vibe मालिकेतील दुसरा हँडसेट म्हणून सादर केला जाईल. या वर्षाच्या सुरुवातीला मे महिन्यात, या ब्रँडनं भारतात 'Vibe 2 5G' हा स्मार्टफोन 10,999 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किमतीत लाँच केला होता. या डिव्हाइसमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट असलेला 6.7-इंचाचा डिस्प्ले, 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा आणि 18W वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करणारी 6,000mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे.
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