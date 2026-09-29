HMD Vibe 2 Pro 5G भारतात लाँच, 64 कॅमेरा आणि 6000mAh बॅटरी...
HMD Vibe 2 Pro 5G भारतात 6000mAh बॅटरी आणि MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसरसह लॉंच झाला आहे.
Published : September 29, 2026 at 2:47 PM IST
मुंबई : आज, HMD नं भारतीय बाजारपेठेत आपला नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन, HMD Vibe 2 Pro 5G लॉंच केला. हा फोन तरुणांसाठी खास तयार केलेला आहे. हा फोन आकर्षक फीचर्स आणि किफायती किंमतीसह बाजारात आला आहे.
Been waiting to drop this one.— HMD India (@HMDdevicesIN) September 29, 2026
Turn the volume up, get into it, and let the Pros do what they do.
The HMD Vibe2 Pro 5G is finally here.
A whole new way to Vibe.
PRO HAI, VIBE HAI!
PRO HAI, VIBE HAI!#HMD #HMDIndia #HMDPro #Vibe2Pro #Vibe #gottafeelit
(HMD Vibe2 Pro, HMD… pic.twitter.com/pdfGZRsjMw
आकर्षक डिस्प्ले आणि शक्तिशाली प्रोसेसर: HMD Vibe 2 Pro 5G मध्ये 6.78-इंचाचा मोठा डिस्प्ले आहे, जो FHD+ रिझोल्यूशन आणि 120Hz रिफ्रेश रेट देतो; यामुळं स्क्रोलिंग आणि गेमिंगचा अनुभव अत्यंत सुरळीत मिळतो. यात MediaTek Dimensity 6300 5G SoC प्रोसेसर असून, त्यासोबत 8GB पर्यंत रॅम (RAM) आणि 128GB अंतर्गत स्टोरेज (internal storage) देण्यात आलं आहे. हा फोन Android 16 वर चालतो आणि कंपनीनं दोन वर्षांच्या सुरक्षा अपडेट्सची हमी दिली आहे. दैनंदिन वापरासाठी हे संयोजन विश्वसनीय आणि पुरेसे ठरते.
उत्तम कॅमेरा आणि बॅटरी: याच्या मागील कॅमेरा सेटअपमध्ये 64-मेगापिक्सेलचा Sony IMX682 सेन्सर आहे जो स्पष्ट आणि तपशीलवार फोटो काढतो, तसेच यात 2-मेगापिक्सेलचा मॅक्रो कॅमेराही आहे. सेल्फीसाठी 13-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. यात 6000mAh ची बॅटरी आहे जी सहजपणे दिवसभर टिकते. जलद चार्जिंगसाठी बॉक्समध्ये 33W चा चार्जर दिला आहे, ज्यामुळं लांबचा प्रवास किंवा दीर्घकाळ वापर करताना बॅटरीची साथ मिळते.
भारतीय भाषांमध्ये AI आणि सुरक्षा वैशिष्ट्ये: या फोनमध्ये 'Indus by Sarvam AI' ची सुविधा आहे, जी 22 हून अधिक भारतीय भाषांमध्ये स्मार्ट मदत पुरवते. याव्यतिरिक्त, 'Sanchar Saathi' ॲपद्वारे सुरक्षा वैशिष्ट्ये आधीपासूनच (pre-installed) उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. यामुळं वापरकर्त्यांना त्यांच्या स्थानिक भाषेत मदत मिळते आणि सुरक्षाही अधिक मजबूत होते. इतर वैशिष्ट्यांमध्ये आकर्षक ड्युअल-फिनिश डिझाइन, ड्युअल मायक्रोफोन्स, ड्युअल स्पीकर्स, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर, ड्युअल सिम सपोर्ट, ब्लूटूथ 5.2 आणि वाय-फाय कनेक्टिव्हिटी यांचा समावेश आहे. फोनचं डिझाइन आणि बांधणीचा दर्जाही (build quality) उत्कृष्ट आहे.
रंग आणि किंमत: HMD Vibe 2 Pro 5G तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे: सिल्व्हर मिस्ट (Silver Mist), ॲक्वा ग्रीन (Aqua Green) आणि कॉस्मिक पर्पल (Cosmic Purple). 6GB रॅम + 128GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 15,999 आहे, तर 8GB रॅम + 128GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 17,999 आहे. लाँच ऑफरचा एक भाग म्हणून 1,000 ची बँक सवलतही जाहीर करण्यात आली आहे. फ्लिपकार्टवर याची अधिकृत विक्री 8 ऑक्टोबरपासून सुरू होईल.
भारतीय बाजारपेठेसाठी योग्य पर्याय: हा फोन मिड-रेंज श्रेणीमध्ये दमदार बॅटरी, उत्तम कॅमेरा, वेगवान डिस्प्ले आणि भारतीय भाषांसाठी AI सपोर्ट यांसारखी वैशिष्ट्ये घेऊन आला आहे. तरुण वापरकर्ते, विद्यार्थी आणि दैनंदिन वापरासाठी डिव्हाइस शोधणाऱ्यांसाठी हा एक आकर्षक पर्याय ठरतो.
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