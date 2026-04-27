HMD Vibe 2 5G भारतात लवकरच लाँच होणार; Flipkart वर मायक्रोसाइट लाइव
Published : April 27, 2026 at 5:15 PM IST
मुंबई : HMD कंपनीचा नवा बजेट 5G स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G भारतात लवकरच लाँच होईल. कंपनीनं Flipkart वर एक विशेष मायक्रोसाइट तयार केली असून, त्यावरून फोनची उपलब्धता मेच्या महिन्यात होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. या लँडिंग पेजवर Vibe 2 5G च्या फ्रंट डिझाइनचा टीझरही दाखवण्यात आला आहे. हा फोन गेल्या वर्षी लाँच झालेल्या HMD Vibe 5G चा उत्तराधिकारी असेल. सध्या फोनची संपूर्ण स्पेसिफिकेशन्स अद्याप गुप्त आहेत, मात्र पूर्ववर्ती मॉडेलच्या आधारावर अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत.
HMD Vibe 2 5G डिझाइन आणि अपेक्षित फीचर्स : Flipkart वरील मायक्रोसाइटनुसार HMD Vibe 2 5G भारतात मे महिन्यात लाँच होईल, मात्र नेमकी तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. हा फोन केवळ Flipkart वर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. मायक्रोसाइटवर दिसणाऱ्या टीझरनुसार, नव्या फोनमध्ये फ्लॅट स्क्रीन असेल आणि केंद्रस्थानी होल-पंच डिस्प्ले कटआउट असेल, ज्यात सेल्फीसाठी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी कॅमेरा असेल. पूर्ण तपशील अद्याप उघड नसल्यानं, ग्राहक पूर्ववर्ती HMD Vibe 5G च्या स्पेसिफिकेशन्सकडे पाहू शकतात. HMD Vibe 5G सप्टेंबर 2025 मध्ये भारतात लाँच झाला होता. त्याची सुरुवातीची किंमत 11,999 रुपये होती आणि तो ब्लॅक व पर्पल रंगात उपलब्ध होता.
6.67 इंच HD+ LCD टचस्क्रीन : Vibe 5G मध्ये 6.67 इंच HD+ LCD टचस्क्रीन आहे, ज्यात 90Hz रिफ्रेश रेट आणि 20:9 आस्पेक्ट रेशो आहे. यात ऑक्टा-कोर 6nm Unisoc T760 चिपसेट, 4GB LPDDR4x RAM आणि 128GB इनबिल्ट स्टोरेज देण्यात आलं आहे. स्टोरेज microSD कार्डद्वारे 256GB पर्यंत वाढवता येतं. फोन Android 15 वर चालतो आणि दोन वर्षांसाठी तिमाही सिक्युरिटी अपडेट्स मिळतील.
50 मेगापिक्सल मुख्य कॅमेरा : कॅमेरा विभागात Vibe 5G मध्ये ड्युअल रियर सेटअप आहे. 50 मेगापिक्सल मुख्य कॅमेरा, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेन्सर आणि LED फ्लॅश. सेल्फीसाठी 8 मेगापिक्सल फ्रंट कॅमेरा आहे. 5,000mAh बॅटरी 18W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. सिक्युरिटीसाठी साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर देण्यात आला आहे.
HMD Vibe 2 5G मध्ये पूर्ववर्ती मॉडेलपेक्षा सुधारित फीचर्स, चांगला परफॉर्मन्स आणि आकर्षक डिझाइन अपेक्षित आहे. बजेट सेगमेंटमध्ये 5G कनेक्टिव्हिटी देऊन हा फोन स्पर्धा वाढवेल अशी अपेक्षा आहे. अधिकृत लाँचनंतर किंमत, पूर्ण स्पेसिफिकेशन्स आणि इतर डिटेल्स जाहीर होतील. Flipkart वरील मायक्रोसाइट नियमित अपडेट होत असल्यानं, इच्छुक ग्राहकांनी ती तपासावी. HMD नं स्वच्छ Android अनुभव आणि विश्वासार्ह आहे, त्यामुळं Vibe 2 5G देखील बजेट 5G फोन शोधणाऱ्यांसाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकतो.
