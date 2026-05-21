HMD Vibe 2 5G भारतात लाँच; 6,000mAh बॅटरी, 128GB पर्यंत स्टोरेज; जाणून घ्या, किंमत आणि वैशिष्ट्ये
6,000mAh बॅटरी, 128GB पर्यंत स्टोरेजसह HMD Vibe 2 5G भारतात लाँच झालाय. हा फोन Cosmic Lavender, Nordic Blue आणि Peach Pink रंगात उपलब्ध आहे.
Published : May 21, 2026 at 4:00 PM IST
मुंबई : HMD कंपनीनं HMD Vibe 5G चा वारसदार म्हणून, HMD Vibe 2 5G गुरुवारी भारतात लाँच केला. या नवीन HMD स्मार्टफोनमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट असलेला 6.7-इंचाचा डिस्प्ले देण्यात आला आहे. हा फोन ऑक्टा-कोअर चिपसेटवर चालतो. HMD Vibe 2 5G मध्ये 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा असून फोन 6,000mAh क्षमतेच्या बॅटरीनं सुसज्ज आहे. ही बॅटरी 18W वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करते. हा फोन तीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे आणि यात 4GB RAM सह 128GB पर्यंत अंतर्गत (internal) स्टोरेजची सुविधा मिळते.
भारतात HMD Vibe 2 5G ची किंमत : भारतात, HMD Vibe 2 5G च्या 4GB RAM + 64GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 10,999 ठेवण्यात आली आहे. तितकीच RAM क्षमता (4GB) पण 128GB स्टोरेज असलेला दुसरा व्हेरिएंट देखील उपलब्ध आहे, ज्याची किंमत 11,999 आहे. हा फोन Cosmic Lavender, Nordic Blue आणि Peach Pink या रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. सध्या, हा फोन Flipkart वर खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.
HMD Vibe 2 5G ची वैशिष्ट्ये : दोन SIM कार्ड्सना (Nano + Nano) सपोर्ट करणारा HMD Vibe 2 5G स्मार्टफोन Android 16 वर चालतो. यात 6.7-इंचाचा HD+ (720×1,600 पिक्सेल) डिस्प्ले आहे, ज्याची पिक्सेल घनता (pixel density) 265ppi आणि रिफ्रेश रेट 120Hz इतका आहे. या फोनमध्ये 2.3GHz पर्यंतच्या वेगानं चालणारा ऑक्टा-कोअर Unisoc प्रोसेसर वापरण्यात आला आहे. या हँडसेटमध्ये स्टँडर्ड म्हणून 4GB RAM मिळतं, तसंच 128GB पर्यंत स्टोरेज क्षमता उपलब्ध आहे. कॅमेऱ्यांच्या बाबतीत सांगायचं तर, HMD Vibe 2 5G मध्ये AI-आधारित मागील कॅमेरा युनिट देण्यात आलं आहे, ज्यामध्ये LED फ्लॅश सपोर्टसह 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा समाविष्ट आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी, यात 8-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. या नवीन फोनला धूळ आणि पाण्याच्या शिंतोड्यांपासून संरक्षणासाठी IP64 रेटिंग मिळालं आहे. कनेक्टिव्हिटीसाठी, HMD Vibe 2 5G मध्ये Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 आणि USB Type-C पोर्टचा समावेश आहे. हे ॲक्सिलरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेन्सर आणि ॲम्बियंट लाइट सेन्सर यांसारख्या सेन्सर्सनी सुसज्ज आहे. प्रमाणीकरणासाठी (Authentication), यात बाजूला बसवलेला (side-mounted) फिंगरप्रिंट स्कॅनर देण्यात आलं आहे.
6000mAh क्षमतेची बॅटरी : HMD Vibe 2 5G मध्ये 6000mAh क्षमतेची बॅटरी आहे, जी 18W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. या स्मार्टफोनचे परिमाण (dimensions) 168 × 77.7 × 8.6 मिमी इतके आहेत आणि त्याचं वजन 210 ग्रॅम आहे.
