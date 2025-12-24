HMD Pulse 2: स्मार्टफोनचे स्पेसिफिकेशन्स लीक
HMD चा नवीन बजेट स्मार्टफोन Pulse 2 लवकरच लॉंच होणार आहे. 6.7 इंच डिस्प्ले, 50MP कॅमेरा आणि 5000mAh बैटरीसह स्पेसिफिकेशन्स लीक आहेत.
हैदराबाद : HMD कंपनीचा एक नवीन बजेट स्मार्टफोन लवकरच बाजारात येऊ शकतो. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वरील टिप्स्टर @smashx_60 यांच्या लेटेस्ट लीकनुसार, कंपनी HMD Pulse 2 नावाच्या फोनवर काम करत आहे. हा फोन विशेषतः अफॉर्डेबल सेगमेंटला टार्गेट करतो आणि त्यात मोठा डिस्प्ले, हाय रिफ्रेश रेट आणि दमदार बैटरी असे फीचर्स मिळण्याची शक्यता आहे. लीक झालेल्या माहितीनुसार, हा फोन दैनंदिन वापरासाठी योग्य ठरेल आणि किंमतही कमी राहील. मात्र, HMD कडून अधिकृत घोषणा अद्याप आलेली नाही.
- IPS LCD 6.7" hd+, 90hz
- 50mp f="" 1.8 + 2mp ="" 8mp f="" 2.0
- unisoc t7250 soc
- 4="" 128gb, ufs2.1 + 256gb micro sd
- 5,000mah, 20w
- android 15os
- ip54, side fps, smart lighting, custom button, bt5.0, nfc, 4.5 network etc. pic.twitter.com/aEKgYtgjc4
प्रमुख स्पेसिफिकेशन्स
लीकनुसार, HMD Pulse 2 मध्ये 6.7 इंचाचा IPS LCD डिस्प्ले मिळेल, जो HD+ रिझॉल्यूशन आणि 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेल. परफॉर्मन्ससाठी यात Unisoc T7250 प्रोसेसर असेल, जो एंट्री-लेव्हल आणि रोजच्या वापरासाठी डिझाइन केलेला आहे. फोनमध्ये 4GB RAM आणि 128GB इंटर्नल स्टोरेज दिली जाऊ शकते, तसंच मायक्रोSD कार्डद्वारे 256GB पर्यंत स्टोरेज वाढवता येईल.
कॅमेरा
यात रियरला 50MP प्रायमरी सेंसर आणि 2MP सेकंडरी सेंसर मिळेल. फ्रंटला 8MP सेल्फी कॅमेरा असेल, जो व्हिडिओ कॉलिंग आणि बेसिक फोटोग्राफीसाठी उपयुक्त ठरेल. बैटरीच्या बाबतीत 5,000mAh क्षमतेची बैटरी आणि 20W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळण्याची अपेक्षा आहे. हा फोन Android 15 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालेल.
डिझाइन आणि इतर फीचर्स
लीक झालेल्या रेंडर इमेजेसनुसार, फोनच्या तीन बाजूंना समान पातळ बेजल्स असतील. डिस्प्लेला होल-पंच कटआउट मिळेल ज्यात सेल्फी कॅमेरा बसेल. रियर कॅमेरा सेटअप व्हर्टिकल अलाइनमेंटमध्ये असेल, पण कॅमेरा आयलंड आता आयताकार आणि एका किनाऱ्यापासून दुसऱ्या किनाऱ्यापर्यंत पसरलेला असेल, जो iPhone 1 Pro सीरिजसारखा दिसतो. इतर फीचर्समध्ये IP54 रेटिंग (डस्ट आणि वॉटर रेसिस्टंट), साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, स्मार्ट लाइटिंग फीचर, कस्टम बटन, Bluetooth 5.0, NFC आणि 4.5G नेटवर्क सपोर्ट यांचा समावेश आहे. हे फीचर्स फोनला अधिक प्रॅक्टिकल आणि यूजर-फ्रेंडली बनवतील.
लॉंच आणि उपलब्धता
सध्या HMD कडून HMD Pulse 2 च्या लॉंचबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती नाही. मात्र, इतके डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन्स लीक झाल्यानं असा अंदाज आहे की कंपनी हा फोन लवकरच निवडक मार्केट्समध्ये लॉंच करेल. लॉंचच्या वेळी किंमत आणि उपलब्धतेची स्पष्ट माहिती मिळेल. बजेट सेगमेंटमध्ये हा फोन चांगली स्पर्धा निर्माण करू शकतो.
