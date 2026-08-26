नवीन फीचर फोन नोकिया 300 चार्ज लॉंच, 40 दिवस टिकणार बॅटरी
एचएमडी ग्लोबलनं नोकिया 300 चार्ज हा नवीन फीचर फोन लाँच केला आहे. या फोनमध्ये 3700 एमएएच बॅटरी, समर्पित रिव्हर्स चार्जिंग आणि रग्ड डिझाइनसह टॉर्च आहे.
Published : August 26, 2026 at 11:23 AM IST
मुंबई : एचएमडी ग्लोबलनं आपल्या फीचर फोन मालिकेत नवा फोन लॉंच केला आहे. नोकिया कंपनीचा 300 चार्ज (Nokia 300 Charge) नावाचा नवीन फीचर (HMD Nokia 300 Charge) फोन बाजारात दाखल झाला आहे. या फोनमध्ये 3,700 एमएएचची मोठी बॅटरी आणि समर्पित रिव्हर्स चार्जिंग बटण आहे. मजबूत (रग्ड) डिझाइन आणि वरच्या बाजूला असलेली योग्य टॉर्च ही या फोनची खास वैशिष्ट्ये आहेत. एचएमडीनं स्पष्ट केलं आहे की ही टॉर्च सामान्य कॅमेरा फ्लॅशसारखी नाही, तर खऱ्या अर्थानं उपयुक्त टॉर्च आहे. फोन वेगवेगळ्या रंगांमध्ये उपलब्ध आहे आणि फिलिपिन्समध्ये त्याची घोषणा झाली आहे.
नोकिया 300 चार्जची किंमत, उपलब्धता : नोकिया 300 चार्जची किंमत (Nokia 300 Charge) फिलिपिन्समध्ये 2,190 फिलिपाइन पेसो (सुमारे 3,400 रुपये) ठेवण्यात आली आहे. अधिकृत वेबसाइटनुसार हा फोन ब्लॅक, ग्रीन आणि सँडस्टोन या तीन रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. फोनचे आकारमान 166.55x 55x 14.94 मिमी असून वजन 138 ग्रॅम आहे. उजव्या बाजूला भौतिक बटण आणि यूएसबी टाइप-सी पोर्ट आहे. या पोर्टद्वारे 10 वॅट रिव्हर्स चार्जिंग शक्य होते. त्याच पोर्टनं काढता येण्याजोग्या 3,700 एमएएच बॅटरीला चार्ज करता येते. एचएमडीच्या दाव्यानुसार हा फोन एका चार्जमध्ये 37 तास बोलण्याची आणि 40 दिवस स्टँडबायची क्षमता देतो.
संपूर्ण वैशिष्ट्ये : डिस्प्ले 2.4 इंचाचा क्यूव्हीजीए (Nokia 300 Charge features) आहे. मागे क्यूव्हीजीए रिझोल्यूशनचा कॅमेरा आहे. सॉफ्टवेअर म्हणून एचएमडीचे एस30+ वापरलं आहे. प्रोसेसर युनिसॉक एससी6531ई असून रॅम 4 एमबी आणि अंतर्गत स्टोरेज 4 एमबी आहे. मायक्रोएसडी कार्डनं स्टोरेज 32 जीबीपर्यंत वाढवता येते. फोन फक्त जीएसएम 900/1800 2जी बँडला समर्थन देतो. मजबूत बांधणीमुळं तो रोजच्या वापरासाठी आणि बाहेरील कामकाजासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. वरच्या बाजूची टॉर्च रात्रीच्या वेळी किंवा वीज नसताना खूप उपयोगी पडते. रिव्हर्स चार्जिंगमुळं इतर उपकरणे चार्ज करता येतात, जे फीचर फोनसाठी वेगळे वैशिष्ट्य आहे.
अलीकडे नोकियानं एआय फीचर फोनही जाहीर केले आहेत. नोकिया 235 5जी (2026), नोकिया 215 4जी (2026), नोकिया 210 4जी आणि नोकिया 200 4जी हे काही निवडक जागतिक बाजारपेठांमध्ये लाँच झाले आहेत. या फोनमध्ये एआय असिस्टंट बटण आहे, ज्याद्वारे व्हॉइस कमांडनं विविध सुविधा वापरता येतात. नोकिया 300 चार्जमध्ये रिव्हर्स चार्जिंग बटण हे त्याचप्रमाणे खास वैशिष्ट्य आहे. हे फोन मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी, दीर्घ बॅटरी लाइफसाठी आणि कमी किंमतीत उपलब्ध असल्यानं ग्रामीण भागात किंवा दुय्यम फोन म्हणून उपयुक्त ठरतात. 2जी नेटवर्कमुळं कव्हरेज चांगलं असतं आणि बॅटरी जास्त काळ टिकते. काढता येण्याजोगी बॅटरी असल्याने गरज पडल्यास बदलता येते. एकूणच नोकिया 300 चार्ज हा साधेपणा, टिकाऊपणा आणि व्यावहारिक सुविधा यांचा मिलाफ असलेला फीचर फोन आहे. एचएमडीची ही नवीन एन्ट्री फीचर फोन प्रेमींसाठी आकर्षक पर्याय ठरू शकते.
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