2660 Flip Senior Edition लाँच, 'मेरी' AI साधणार ज्येष्ठ नागरिकांशी संवाद...
HMD नं '2660 Flip Senior Edition' लाँच केली आहे. कंपनीनं 2025 मध्ये सादर केलेल्या '2660 Flip' फीचर फोनचीच ही एक आवृत्ती आहे.
Published : October 23, 2026 at 3:13 PM IST
मुंबई : HMD नं युनायटेड किंगडममध्ये आपला नवीन 'HMD 2660 Flip Senior Edition' स्मार्टफोन लॉंच केला. हा एक 4G स्मार्टफोन असून यात 'मेरी' (Mary) नावाचा एक अंगभूत AI सोबती (AI companion) देण्यात आला आहे. नवीन मॉडेलमध्ये मूळ फ्लिप-फोन डिझाइन आणि हार्डवेअर कायम ठेवण्यात आले आहे, परंतु यावर्षी मार्च महिन्यात 'inTouch' सोबत केलेल्या भागीदारीद्वारे यात 'मेरी' नावाचा AI सोबती जोडण्यात आला आहे. 'मेरी' ज्येष्ठ नागरिकांशी संवाद साधू शकते, त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकते आणि त्यांच्यासोबत खेळ खेळू शकते. या सेवेचा सहज वापर करण्यासाठी फोनवर एक स्वतंत्र बटण दिले आहे. मानक मॉडेलच्या तुलनेत, 'Senior Edition' मध्ये या AI सोबती सेवेची पाच तासांची मोफत चाचणी (trial) मिळते.
किंमत आणि उपलब्धता : युनायटेड किंगडममध्ये 'HMD 2660 Flip Senior Edition' ची किंमत 79.99 ब्रिटिश पाउंड (सुमारे 10,100 रुपये) इतकी आहे आणि हा फोन 'कोझी ब्लॅक' (Cosy Black) रंगात उपलब्ध आहे. यात 'inTouch' AI सोबती सेवेची पाच तासांची चाचणी समाविष्ट आहे. चाचणी कालावधी संपल्यानंतर, या सेवेसाठी दरमहा 16.910 ब्रिटिश पाउंड (सुमारे 2,100 रुपये) शुल्क आकारले जाईल. ही सेवा वापरकर्ता कधीही बंद करू शकतो.
वैशिष्ट्ये: या डिव्हाइसमध्ये 2.8-इंचाचा QVGA डिस्प्ले आणि 1.77-इंचाचा QQVGA दुय्यम डिस्प्ले आहे. हा फ्लिप फोन 'युनिसोक T107' (Unisoc T107) प्रोसेसरवर चालतो, ज्यामध्ये 64 MB रॅम (RAM) आणि 128 MB अंतर्गत स्टोरेज देण्यात आलं आहे. हा फोन S30+ ऑपरेटिंग सिस्टमवर (OS) चालतो.
0.3 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा : 'HMD 2660 Flip Senior Edition' मध्ये 0.3 मेगापिक्सेलचा मागील कॅमेरा आहे. यात 1450mAh ची काढता येण्याजोगी (removable) बॅटरी असून, ती USB-C पोर्टद्वारे चार्ज करता येते. फोनचे परिमाण 198.9x 55 x 19 मिमी (फोल्ड केलेल्या स्थितीत) इतके असून त्याचं वजन 136.4 ग्रॅम आहे. या उपकरणात 'मेरी' (Mary) नावाची एक एआय (AI) सहचर प्रणाली समाविष्ट आहे. हे उपकरण विशेषतः वृद्ध वापरकर्त्यांच्या संवादाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार करण्यात आलं आहे. ही प्रणाली अत्यंत साधी भाषा वापरते, संथ गतीनं बोलते आणि संभाषणादरम्यान दीर्घ विराम (pauses) घेण्यास वाव देते. तसंच, 'मेरी' मागील संभाषणांमधील तपशील लक्षात ठेवते. वापरकर्ते फोनच्या मुख्य मेनूवरून 'कॉल' बटण दाबून 'मेरी'शी संपर्क साधू शकतात. एकदा सक्रिय केल्यानंतर, ही सेवा 24/7(दिवसाचे 24 तास, आठवड्याचे 7 दिवस) उपलब्ध असते.
खरेदीच्या किमतीमध्ये 'मेरी'सोबत 5 तासांच्या संभाषणाचा कालावधी समाविष्ट आहे. 5 तासांची ही मर्यादा संपल्यानंतर, सेवेचा वापर सुरू ठेवण्यासाठी दरमहा 16.90 पौंड (£16.90) इतके शुल्क भरून सबस्क्रिप्शन घेणे आवश्यक आहे. हे मासिक सबस्क्रिप्शन आपोआप नूतनीकरण (auto-renew) होत नाही. इतर वैशिष्ट्यांमध्ये 8.1 तासांपर्यंतचा टॉक-टाइम, ब्लूटूथ 5.0, 3.5 मिमी हेडफोन जॅक, एफएम रेडिओ (वायर्ड आणि वायरलेस), एमपी3 प्लेयर, ड्युअल मायक्रोफोन, एक स्पीकर, नॅनो सिम (Nano SIM) आणि आयपी54 (IP54) मानांकनाचा समावेश आहे.
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