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हर्ट्झ स्मार्ट ईव्ही चार्जर: सायबरसुरक्षा, सॉफ्टवेअर अपग्रेड आणि कमाईची संधी!

हा चार्जर वाय-फाय आणि 4G कनेक्टिव्हिटीला सपोर्ट करतो, ज्यामुळे वापरकर्ते मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे चार्जिंग नियंत्रित आणि मॉनिटर करू शकतात.

Hertz Smart EV Charger
हर्ट्झईव्हीचं स्मार्ट ईव्ही चार्जर (Hertz)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2026 at 4:58 PM IST

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नवी दिल्ली: इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग सिस्टिममध्ये सायबरसुरक्षेची गरज वाढत असताना हर्ट्झईव्हीनं नवीन चार्जर सादर केला आहे. हा चार्जर वाहन, मोबाइल अ‍ॅप आणि क्लाउड प्लॅटफॉर्मशी थेट जोडला जातो. त्यामुळं संभाव्य सायबर धोक्यांपासून संरक्षण देण्यावर कंपनीनं विशेष भर दिला आहे.

मोबाइल अ‍ॅपद्वारे रिमोट कंट्रोल : ईटीव्ही भारतसोबतच्या विशेष मुलाखतीत हर्ट्झईव्हीचे बिझनेस मॅनेजर बोद्दू साई मधू म्हणाले, “हा चार्जर वाय-फाय आणि 4जी कनेक्टिव्हिटीला सपोर्ट करतो. वापरकर्ते मोबाइल अ‍ॅपद्वारे चार्जिंग सुरू किंवा बंद करू शकतात. सेशन स्टेटस, चार्जिंग कालावधी आणि करंट लेव्हल यांसारखी माहिती थेट मॉनिटर करता येते. चार्जिंग दरम्यान होणारे फ्लक्च्युएशनही सिस्टम ट्रॅक करतं.”

हार्डवेअर आणि क्लाउडमध्ये मजबूत सुरक्षा : कंपनीनं सुरक्षा हे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणून सादर केलं आहे. मधू यांनी स्पष्ट केलं की क्लाउड लेव्हल सुरक्षा तर आहेच, पण हार्डवेअरमध्येही एन्क्रिप्शन तंत्रज्ञान यात वापरलं आहे. त्यामुळं अनधिकृत प्रवेशाचा धोका कमी होतो.

सॉफ्टवेअरद्वारे क्षमता वाढवता येणार : आज बसवलेली चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर काही वर्षांत जुनी पडू शकते. नवीन प्रोटोकॉल आणि जास्त क्षमता असलेली वाहनं बाजारात येतात. या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी हा चार्जर सॉफ्टवेअरमधून क्षमता अपग्रेड करण्याची सोय देतो. हार्डवेअर बदलायची गरज पडत नाही. पारंपरिक चार्जर्स ठराविक कॉन्फिगरेशनमध्ये बनवले जातात. त्यामुळं नंतर जास्त पॉवरसाठी नवीन युनिट लागतं. हे लक्षात घेऊन कंपनीनं चिपसेट तंत्रज्ञानासोबत भागीदारी केली आहे. त्यामुळं मॉड्युलॅरिटी आणि अपग्रेडेबिलिटी शक्य झाली आहे.

7.4 किलोवॅटपासून 22 किलोवॅटपर्यंत अपग्रेड : आज 7.4 किलोवॅटचा चार्जर घेतला तरी तो अ‍ॅपद्वारे 11 किलोवॅट आणि नंतर 22 किलोवॅटपर्यंत वाढवता येतो. मात्र पॉवर वाढवण्यापूर्वी केबलिंग तपासणे आवश्यक आहे. कारण वेगवेगळ्या क्षमतेसाठी केबल्सच्या स्पेसिफिकेशन्स वेगळ्या असतात.

ग्राहकांसाठी मोठा फायदा : एकदा बसवलेला चार्जर अनेक वर्षे उपयुक्त राहतो. सुरुवातीला 7.4 किलोवॅटच्या वाहनासाठी घेतलेला चार्जर नंतर 22 किलोवॅटच्या नवीन वाहनासाठी अपग्रेड करता येतो. पूर्ण नवीन युनिट बसवण्याची गरज पडत नाही.

खाजगी चार्जरमधून कमाई : नवीन वैशिष्ट्यामुळं चार्जर मालक त्याला सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट म्हणून वापरू शकतात. दिवसातील काही तास वैयक्तिक वापरासाठी ठेवून बाकी वेळ अ‍ॅपवर उपलब्ध करून इतर ईव्ही युजर्सना चार्जिंगसाठी देऊ शकतात. त्यामुळं निष्क्रिय क्षमता उपयोगात येते आणि अतिरिक्त उत्पन्न मिळतं.

सिंगल आणि मल्टी-गन पर्याय : सध्या सिंगल-गन कॉन्फिगरेशन उपलब्ध आहे. तीन वाहनं एकाच वेळी चार्ज करणारा मल्टी-गन व्हर्जनही विकासीत होतोय. मूळ डिझाइन जवळपास सारखेच राहील, फक्त अतिरिक्त गन जोडल्या जातील.

हलके वॉल-माउंट युनिट : हा चार्जर भिंतीवर टांगता येतो आणि वजन फक्त 7-8 किलो आहे. टीव्ही माउंटसारखेच बसवता येते. संरक्षण वैशिष्ट्ये आतच समाविष्ट आहेत. वेगळे एमसीबी किंवा आरसीसीबी लागण्याची गरज कमी होते. मात्र साइटच्या वायरिंग आणि सुरक्षा मानकांनुसार स्थापना करावी लागते.

सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी उपयुक्त : दोनचाकी, ई-रिक्षा, तीनचाकी आणि चारचाकी सर्व वाहने चार्ज करता येतात. व्होल्टेज फ्लक्च्युएशन, अर्थ फॉल्ट किंवा ओव्हरहिटिंग झाल्यास प्रोटेक्शन सिस्टिम त्वरित शटडाउन करतं. त्यामुळं वाहनाला नुकसान पोहोचत नाही. ही प्रणाली भविष्यातील ईव्ही क्रांतीसाठी तयार आहे. सुरक्षा, अपग्रेडेबिलिटी आणि कमाईची संधी एकत्र आणणारा हा चार्जर भारतीय बाजारपेठेत महत्त्वाची भूमिका बजावेल, अशी शक्यता आहे.

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हर्ट्झईव्ही स्मार्ट ईव्ही चार्जर
HERTZ SMART EV CHARGER

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