हीरो एक्सट्रीम 250आर भारतात लॉंच! किंमत फक्त 1.18 लाख, जगातील पहिलं खास सस्पेंशन आणि स्मार्ट फीचर्स
हीरो मोटोकॉर्पनं भारतात एक्सट्रीम 250आर मोटरसायकलं लॉंच केली. नवीन फीचर्स, क्विक शिफ्टर आणि जगातील पहिल्या सस्पेंशन तंत्रज्ञानामुळं बाईक आकर्षक दिसतेय.
Published : October 17, 2026 at 12:22 PM IST
मुंबई : हीरो मोटोकॉर्पनं भारतात नवीन एक्सट्रीम 250आर मॉडेल लॉंच केलं आहे. याची एक्स-शोरूम किंमत 1.98 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. ही बाईक सध्या फक्त कार्बन ट्रिममध्ये उपलब्ध आहे. कंपनीनं नवीन कलर स्कीम्सही सादर केल्या आहेत, ज्यामुळं बाईकचा लुक आणखी आकर्षक झाला आहे. बुकिंग्स आता सुरू झाली असून डिलिव्हरी 1 नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. तरुण रायडर्ससाठी ही बाईक एक स्वस्त आणि फिचर-रिच पर्याय ठरणार आहे.
इंजिन आणि परफॉर्मन्समध्ये सूक्ष्म सुधारणा : 250सीसी इंजिनमध्ये बदल कमी आहेत. हे इंजिन 9250आरपीएमवर 29बीएचपी पॉवर देतं. टॉर्क मात्र थोडा वाढवून 25.3 एनएम करण्यात आला आहे आणि तो 7500 आरपीएमवर उपलब्ध होतो. मागील आवृत्तीत हा टॉर्क 25एनएम होता. सहा-स्पीड गिअरबॉक्स आणि असिस्ट अँड स्लिपर क्लच कायम ठेवण्यात आले आहे. सर्वात मोठी बातमी म्हणजे बाय-डायरेक्शनल क्विक शिफ्टरची भर. यामुळं क्लच न दाबता अप आणि डाउन गिअर्स सहज शिफ्ट करता येतात. शहरातील ट्रॅफिक आणि हायवे राइडिंग दोन्हीसाठी हे उपयुक्त ठरेल.
सस्पेंशनमध्ये जगातील पहिले तंत्रज्ञान : सस्पेंशन सेटअपमध्ये मोठा बदल झाला आहे. मागील बाजूला पूर्वीचा 6-स्टेप प्रीलोड अॅडजस्टेबल मोनोशॉक काढून फ्रिक्वेन्सी सिलेक्टिव्ह डॅम्पिंग युनिट बसवण्यात आलं आहे. हे जगातील पहिलं असं तंत्रज्ञान आहे. यामुळं वेगवेगळ्या रोड कंडिशन्सनुसार सस्पेंशन आपोआप अॅडजस्ट होतं. पुढील बाजूला यूएसडी फोर्क कायम ठेवण्यात आला आहे. या बदलांमुळं बाईकची हॅंडलिंग आणि कम्फर्ट दोन्ही सुधारतील. खराब रस्त्यांवरही रायडिंग अधिक स्थिर आणि आरामदायी होईल.
राइड-बाय-वायर आणि स्मार्ट राइड मोड्स : या आवृत्तीतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे राइड-बाय-वायर थ्रॉटल. यामुळं आता क्रूझ कंट्रोल उपलब्ध झाले आहे. शिवाय चार राइड मोड्स दिले आहेत, रेन, रोड, स्पोर्ट आणि ट्रॅक. प्रत्येक मोडमध्ये थ्रॉटल रिस्पॉन्स आणि पॉवर डिलिव्हरी बदलतं. पावसाळ्यात रेन मोड सुरक्षितता वाढवेल, तर ट्रॅक मोड उत्साही रायडर्सना आवडेल. या तंत्रज्ञानामुळं बाईक अधिक आधुनिक आणि सुरक्षित बनली आहे.
नवीन टीएफटी डिस्प्ले आणि अतिरिक्त फीचर्स : मागील एलसीडी युनिटची जागा आता 4.0 इंच टीएफटी डिस्प्लेनं घेतली आहे. या डिस्प्लेवर ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध आहे. टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशनही दाखवता येतं. शिवाय टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जोडण्यात आली आहे. टायरचा दाब कमी-जास्त झाल्यास टीएफटी स्क्रीनवर वॉर्निंग दिसतं. या सर्व फीचर्समुळं बाईक अधिक कनेक्टेड आणि सुरक्षित वाटते. रोजच्या वापरासाठी ही सुविधा खूप उपयुक्त ठरेल.
तरुण पिढीसाठी आकर्षक पर्याय : हीरो एक्सट्रीम 250आर आता फक्त परफॉर्मन्सच नाही तर टेक्नॉलॉजी आणि कम्फर्टचाही संगम साधत आहे. जगातील पहिले फ्रिक्वेन्सी सिलेक्टिव्ह डॅम्पिंग, बाय-डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर, क्रूझ कंट्रोल आणि स्मार्ट डिस्प्ले यामुळं ही बाईक 250सीसी सेगमेंटमध्ये वेगळी ठरते. किंमत 1.98 लाख रुपये असल्यानं ती अनेक तरुण खरेदीदारांच्या बजेटमध्ये बसते. नवीन कलर ऑप्शन्स आणि कार्बन ट्रिममुळं लुकही आकर्षक आहे. नोव्हेंबरपासून डिलिव्हरी सुरू झाल्यावर बाजारात याची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. हीरोनं या लॉंचद्वारे तरुण रायडर्सना आधुनिक आणि परवडणारी बाईक देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हे वाचलंत का :