Hero Xtreme 160R 4V 2026 मॉडेल भारतात दणक्यात लाँच! नवीन डिझाइन, अद्ययावत फीचर्स
Hero नं भारतात 2026 Xtreme 160R 4V लाँच केली असून, तिची सुरुवातीची किंमत 1.27 लाख रुपये आहे.
Published : October 17, 2026 at 10:17 AM IST
मुंबई: Hero MotoCorp नं भारतात अधिकृतपणे अद्ययावत 2026 Xtreme 160R 4V लाँच केली आहे. दिल्लीमध्ये याच्या 'स्टँडर्ड' (Standard) व्हेरिएंटची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 1.27 लाख रुपये आहे. हे मॉडेल आता तीन व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध आहे: स्टँडर्ड (Standard), प्रो (Pro) आणि कार्बन (Carbon). यातील टॉप-स्पेक 'कार्बन' व्हेरिएंटची किंमत 1.41 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) इतकी आहे. सर्व Hero डीलरशिपवर बुकिंग सुरू झालं आहे. 'प्रो' आणि 'कार्बन' व्हेरिएंट्सची डिलिव्हरी 1 नोव्हेंबर 2026 पासून सुरू होईल, तर 'स्टँडर्ड' व्हेरिएंट जानेवारी 2027 मध्ये ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल. या लाँचद्वारे Hero आपली स्पर्धात्मक स्थिती अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
नवीन डिझाइन आणि आकर्षक रंगांचे पर्याय: 2026 Xtreme 160R 4V मधील सर्वात लक्षणीय बदल म्हणजे तिची सुधारित शैली (styling). मागील 'कॉम्बॅट एडिशन' (Combat Edition) च्या तुलनेत, इंधन टाकी (fuel tank) आणि मागील सीट काउलच्या आसपासचा आकार अधिक तीक्ष्ण आणि प्रभावी आहे. संपूर्ण श्रेणीमध्ये नवीन रंगांचे पर्यायही देण्यात आले आहेत. 'स्टँडर्ड' व्हेरिएंट 'फायरस्टॉर्म रेड' (Firestorm Red) आणि 'पर्ल ब्लॅक' (Pearl Black) रंगांत उपलब्ध आहे. 'प्रो' व्हेरिएंट 'प्रो रेड' (Pro Red) आणि 'प्रो ब्लॅक' (Pro Black) रंगांत मिळतं, तर 'कार्बन' व्हेरिएंट चार आकर्षक रंगांत उपलब्ध आहे: 'कार्बन रेड' (Carbon Red), 'कार्बन ब्लॅक' (Carbon Black), 'कार्बन ग्रे' (Carbon Grey) आणि 'अब्रॅक्स ऑरेंज' (Abrax Orange). व्हेरिएंटच्या रचनेतही बदल करण्यात आला आहे. पूर्वीचं बेस मॉडेल आता 'स्टँडर्ड' म्हणून ओळखलं जाईल, जुनं 'कॉम्बॅट एडिशन' आता 'प्रो' झालं आहे आणि नवीन 'कार्बन' व्हेरिएंट या श्रेणीत अव्वल स्थानी आहे. या बदलांमुळं बाईकला अधिक आधुनिक आणि स्पोर्टी लूक मिळाला आहे.
We are officially pulling the covers off the ultimate streetfighters in town: the all-new Xtreme 160R 4V and the new Xtreme 250R Carbon. 💥🚀 #NewLaunch #Premia #LiveXtreme #HeroMotoCorp https://t.co/O17mrVIm63— Hero MotoCorp (@HeroMotoCorp) October 16, 2026
इंजिन कार्यक्षमता आणि तांत्रिक वैशिष्ट्ये: तिन्ही प्रकारांमध्ये 164.32 सीसीचं, ऑइल-कूल्ड, फोर-व्हॉल्व्ह इंजिन कायम ठेवण्यात आलं आहे. इंजिनच्या कमाल पॉवरमध्ये थोडी वाढ झाली असून, ती आता 8,750 आरपीएमवर 17.1 एचपी (hp) इतकी आहे, जी मागील मॉडेलच्या तुलनेत 250 आरपीएम उशिरा मिळते. मात्र, टॉर्कमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही; तो 6,500 आरपीएमवर 14.6 एनएम (Nm) इतकाच आहे. 'स्टँडर्ड' (Standard) व्हेरिएंटमध्ये टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, मेकॅनिकल थ्रॉटल, सिंगल-चॅनेल एबीएससह ड्युअल डिस्क ब्रेक आणि एलसीडी इन्स्ट्रुमेंट कन्सोल देण्यात आले आहेत. 'प्रो' (Pro) व्हेरिएंटमध्ये 37 मिमीचे केवायबी (KYB) यूएसडी (USD) फोर्क्स, ॲडजस्टेबल प्रीलोडसह रिअर मोनोशॉक, ड्युअल-चॅनेल एबीएस, 'राइड-बाय-वायर' तंत्रज्ञान, तीन राइड मोड (रेन, रोड आणि स्पोर्ट) आणि क्रूझ कंट्रोलची सुविधा आहे. सीटची उंची 2 मिमीनं वाढून 805 मिमी झाली आहे, तर गाडीचं एकूण वजन (कर्ब वेट) 1.5 किलोनं वाढून 149 किलो झालं आहे. 'कार्बन' (Carbon) व्हेरिएंटमध्ये 'प्रो' व्हेरिएंटसारखीच वैशिष्ट्ये आहेत, परंतु यात एलसीडीच्या ऐवजी 4.2 इंचाचा टीएफटी (TFT) डिस्प्ले देण्यात आला आहे. हा डिस्प्ले 'एक्सपल्स 210' (Xpulse 210) मधून घेतला असून, तो 'एक्सट्रीम 160आर' (Xtreme 160R) च्या स्पोर्टी स्वरूपाला साजेसा अशा प्रकारे डिझाइन केला आहे.
A new era of performance has arrived. The Hero Xtreme 250R and Xtreme 160R 4V took centre stage at Media Rides, turning up the adrenaline and setting the tone for an action-packed experience. And this is only the beginning! #NewLaunch #LiveXtreme #HeroMotoCorp https://t.co/o24kFWWKdw— Hero MotoCorp (@HeroMotoCorp) October 16, 2026
स्पर्धक मॉडेल्स आणि बाजारातील स्थान: नवीन डिझाइन आणि अतिरिक्त वैशिष्ट्यांमुळं, 'हिरो एक्सट्रीम 160आर 4व्ही' (Hero Xtreme 160R 4V) आता 'बजाज पल्सर एनएस160' (Bajaj Pulsar NS160) आणि 'टीव्हीएस अपाचे आरटीआर 160' (TVS Apache RTR 160) सारख्या मॉडेल्सशी अधिक प्रभावीपणे स्पर्धा करू शकते. या अपडेटमुळं ग्राहकांना 160सीसी सेगमेंटमध्ये अधिक पर्याय आणि उत्तम मूल्य मिळते. या बाईकची किंमत, कार्यक्षमता आणि आधुनिक वैशिष्ट्ये तरुण रायडर्सना आकर्षित करतील अशी अपेक्षा आहे.
ग्राहकांसाठी महत्त्वाची माहिती: हिरोच्या शोरूम्समध्ये आता बुकिंग सुरू झालं आहे. ज्या ग्राहकांना नवीन डिझाइन, उत्तम हाताळणी (हँडलिंग) आणि अधिक सुरक्षा वैशिष्ट्ये हवी आहेत, त्यांच्यासाठी 'प्रो' आणि 'कार्बन' हे उत्तम पर्याय आहेत, तर 'स्टँडर्ड' व्हेरिएंट हा एक किफायतशीर (बजेट-फ्रेंडली) पर्याय ठरतो. 2026 चे हे मॉडेल 160 सीसी सेगमेंटमधील स्पर्धेत हिरोचं स्थान पुन्हा एकदा बळकट करते.
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