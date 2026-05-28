72 किमी/लिटर मायलेज : Hero Super Splendor XTEC 2.0 भारतात लॉंच
Hero Super Splendor XTEC 2.0: 72 किमी/लिटर मायलेज देणारी ही बाईक भारतात 86,500 ला लाँच झालीय.
Published : May 28, 2026 at 12:15 PM IST
मुंबई: Hero Super Splendor XTEC 2.0 ही मोटरसायकल भारतात ₹८६,५०० या किमतीत लाँच करण्यात आली आहे. कंपनीचा दावा आहे की, Hero Super Splendor ही मोटरसायकल प्रति लिटर ७२ किमीचे मायलेज देते.
Hero Super Splendor XTEC 2 0 पॉवरट्रेन: ही मोटरसायकल 124.7 सीसी (cc) क्षमतेच्या सिंगल-सिलिंडर, एअर-कूल्ड इंजिननं सुसज्ज आहे. हे इंजिन 7500 RPM वर 10 HP ची शक्ती (power) निर्माण करतं आणि 6000 RPM वर 10.6 Nm चा पीक टॉर्क (peak torque) निर्माण करतं. कंपनीचा दावा आहे की, 'प्रोग्राम्ड फ्युएल इंजेक्शन' (Programmed Fuel Injection) आणि 'आयडल स्टॉप-स्टार्ट' (Idle Stop-Start) प्रणालीच्या संयोजनामुळं, ही मोटरसायकल प्रति लिटर 72 किलोमीटरचं मायलेज देते. या पॉवरट्रेनमध्ये 'इंटिग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर' (ISG) चाही समावेश आहे. हे ISG, 'अॅडव्हान्स्ड प्रोग्राम्ड फ्युएल इंजेक्शन' (APFI) आणि कंपनीच्या i3S (Idle Stop-Start System) च्या मदतीनं इंजिन सुरू करण्यास मदत करतं. शिवाय, जेव्हा वाहन दाट वाहतुकीत थांबलेलं असतं, तेव्हा हे ISG इंजिन पुन्हा सुरळीतपणे सुरू करण्यास मदत करतं.
Hero Super Splendor XTEC 2 0 वैशिष्ट्ये: सुरक्षा आणि इलेक्ट्रॉनिक्सच्या बाबतीत, या व्हेरिएंटमध्ये 'हॅझार्ड लाइट्स' (hazard lights) हे वैशिष्ट्य सादर करण्यात आलं आहे, जे Super Splendor मालिकेमध्ये पहिल्यांदाच पाहायला मिळतं आहे. यात उत्तम ब्रेकिंग कामगिरीसाठी पुढील चाकावर डिस्क ब्रेक, टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, हँडलबारवर बसवलेले 'इंजिन किल स्विच' आणि पूर्णपणे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट पॅनेल देण्यात आले आहे. या डिजिटल डिस्प्लेमध्ये ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटीची सुविधा आहे, जी येणारे कॉल्स, SMS संदेश आणि फोनच्या बॅटरीची स्थिती याबद्दलच्या सूचना (alerts) दर्शवते. इतर सुधारणांमध्ये 'रिअल-टाइम मायलेज इंडिकेटर', इंधन कमी असल्याची चेतावणी देणारा दिवा (low-fuel warning light) आणि स्मार्टफोन चार्ज करण्यासाठी USB Type-C चार्जिंग पोर्ट यांचा समावेश आहे.
Hero Super Splendor XTEC 2 0 डुअल-टोन बॉडी ग्राफिक्स: ही मोटरसायकल एका अद्ययावत आणि आकर्षक दृश्य स्वरूपात सादर करण्यात आली आहे. यात डायनॅमिक 'डुअल-टोन बॉडी ग्राफिक्स' आणि लक्षवेधी रंगांच्या योजना (color schemes) पाहायला मिळतात. यातील प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये खास 'XTEC 2.0' बॅजिंग, एक प्रीमियम 3D एम्ब्लेम, स्टायलिश शिलाई असलेली फॅशनेबल 'डुअल-टेक्स्चर सीट' आणि आकर्षक 'रिम टेप्स' यांचा समावेश आहे. हे मॉडेल पाच अद्वितीय रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे: ग्लॉसी ब्लॅक, कँडी ब्लेझिंग रेड, मॅट ॲक्सिस ग्रे, मॅट नेक्सस ब्लू आणि मॅट चेस्टनट ब्राऊन.
हे वाचलंत का :