हीरो मोटोकॉर्पनं लाँच केली Passion+ Disc चं नवी व्हेरिएंट
हीरो मोटोकॉर्पनं Passion+ Disc चं नवं व्हेरिएंट लाँच केलं आहे. डिस्क ब्रेक, डिजिटल क्लस्टर आणि 71 km/l मायलेजसह युवा ग्राहकांसाठी स्टाइलिश हा पर्याय आहे.
Published : June 27, 2026 at 10:20 AM IST
मुंबई : हीरो मोटोकॉर्पनं आपल्या लोकप्रिय Passion मॉडेलच्या लाइनअपमध्ये नवी आकर्षक व्हेरिएंट Passion+ Disc लाँच केलं आहे. हे व्हेरिएंट युवा आणि प्रथमच मोटरसायकल खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी स्टाइलिश, फीचर-रिच आणि व्यावहारिक पर्याय म्हणून सादर करण्यात आलं आहे. परफॉर्मन्स, सुविधा आणि इंधनक्षमता यांचा आदर्श समन्वय साधणारी ही बाईक 100सीसी कम्युटर सेगमेंटमध्ये नवीन उंची घेऊन आली आहे.
Passion+ Disc किंमत आणि रंगरूप: हीरो Passion+ Disc ची एक्स-शोरूम दिल्ली किंमत 84,128 ठेवण्यात आली आहे. कंपनीनं या व्हेरिएंटला चार आकर्षक ड्युअल-टोन रंगांमध्ये उपलब्ध केलं आहे. Heavy Grey, Dark Industrial Grey, Nexus Blue आणि Pearl Red. हे रंग युवा ग्राहकांच्या स्टाइलिश पसंतीला अनुरूप आहेत.
फ्रंट डिस्क ब्रेक : आपल्या नावाप्रमाणेच, या व्हेरिएंटमधील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे यात समाविष्ट करण्यात आलेला 'फ्रंट डिस्क ब्रेक'. यामुळं ब्रेकिंगच्या कामगिरीत लक्षणीय सुधारणा झाली असून, चालकांसाठी अधिक सुरक्षितता मिळतं. ड्रम ब्रेक्सच्या तुलनेत, डिस्क ब्रेक्स अधिक विश्वसनीय आणि प्रभावी ब्रेकिंगचा अनुभव देतात.
डिजिटल फीचर्स आणि सुविधा : हीरोनं Passion+ Disc च्या इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टवर पूर्णपणे डिजिटल क्लस्टर दिलं आहे. यात रिअल-टाइम मायलेज इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, सर्व्हिस रिमाइंडर, लो फ्यूल इंडिकेटर, ट्रिप कंप्यूटर, स्पीडोमीटर आणि ओडोमीटर यासारखे अॅडव्हान्स्ड फीचर्स आहेत. ब्लूटूथ सुविधा मूलभूत स्वरूपाची असून, कॉल अलर्ट आणि SMS अलर्ट देते. नेव्हिगेशन किंवा म्युझिक कंट्रोल सारखे प्रगत पर्याय यात उपलब्ध नाहीत. याशिवाय, सेगमेंटमधील पहिली LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आणि साइड स्टँड इंडिकेटरसह इंजिन कट-ऑफ फीचर देण्यात आलं आहे. हे फीचर्स सुरक्षितता आणि आधुनिकतेचा समन्वय साधतात.
इंजिन आणि इंधनक्षमता : बाईकमध्ये 100सीसी सिंगल-सिलिंडर एअर-कूल्ड इंजिन आहे. हे इंजिन सुमारे 8 बीएचपी पॉवर आणि 8 एनएम टॉर्क निर्माण करतं. 4-स्पीड गिअरबॉक्ससह युक्त असलेलं हे इंजिन i3S इंजिन स्टॉप-स्टार्ट सिस्टमसह येते. यामुळं 71 किलोमीटर प्रति लिटर इतकी उत्कृष्ट मायलेज मिळतं. दैनंदिन कम्युटिंगसाठी ही बाईक आदर्श ठरेल.
हीरो मोटोकॉर्पचे विधान : लाँचिंगबाबत बोलताना हीरो मोटोकॉर्पचे चीफ बिझनेस ऑफिसर (इंडिया बिझनेस युनिट) अशुतोष वर्मा म्हणाले, “ऑल-न्यू Passion+ Disc च्या लाँचमुळं Passion ब्रँडचा वारसा अधिक मजबूत झाला आहे. रिफ्रेश्ड स्टाइलिंग, अॅडव्हान्स्ड डिजिटल फीचर्स, फ्रंट डिस्क ब्रेकद्वारे वाढलेली सुरक्षा आणि विश्वासार्ह इंधनक्षमता यांचा समावेश करून आम्ही आजच्या ग्राहकांसाठी आकर्षक पॅकेज सादर केलं आहे. हे व्हेरिएंट ब्रँडची लोकप्रियता वाढवेल आणि कम्युटर सेगमेंटमधील आमचं नेतृत्व अधिक बळकट करेल.” हीरो Passion+ Disc ही व्यावहारिकता, स्टाइल आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा परिपूर्ण मेळ साधणारी बाईक आहे. भारतीय बाजारात 100सीसी सेगमेंटमध्ये तिची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.
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