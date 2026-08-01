Hero MotoCorp च्या Vida ब्रँडनं ' लॉंच केलं Vida V2 Go FB नवीन फिक्स्ड-बॅटरी व्हेरिएंट; किंमत 1.13 लाख
Hero MotoCorp ब्रँडनं आपल्या V2 श्रेणीमध्ये 'Vida V2 Go FB' हे नवीन फिक्स्ड-बॅटरी व्हेरिएंट लॉंच केलं आहे. याची एक्स-शोरूम किंमत 1.13 लाख इतकी आहे.
Published : August 1, 2026 at 2:55 PM IST
मुंबई: Hero MotoCorp च्या Vida या इलेक्ट्रिक ब्रँडनं V2 श्रेणीमध्ये 'Vida V2 Go FB' हे नवीन फिक्स्ड-बॅटरी व्हेरिएंट लाँच केलं आहे. 1.13 लाख (एक्स-शोरूम) किंमत असलेल्या या स्कूटरमध्ये ग्राहकांना काढता येण्याजोग्या बॅटरीऐवजी थेट प्लग-इन चार्जिंगचा पर्याय मिळतो.
नवीन बॅटरी पर्याय आणि कामगिरी: V2 Go FB मध्ये 3.1 kWh ची फिक्स्ड बॅटरी देण्यात आली आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार, याची IDC रेंज 128 किलोमीटर आहे. V2 मालिकेतील इतर मॉडेल्सप्रमाणेच, यात 6 kW ची स्विंगआर्म-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर आहे आणि याचा कमाल वेग ताशी 70 किमी इतका आहे. Hero च्या मते, DC फास्ट चार्जिंगचा वापर करून ही स्कूटर 0 ते 80% पर्यंत चार्ज होण्यासाठी केवळ 65 मिनिटे घेते. ज्या ग्राहकांची दैनंदिन दिनचर्या निश्चित आहे आणि ज्यांच्याकडे घरी चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध आहे, त्यांच्यासाठी फिक्स्ड-बॅटरीचा हा प्रकार आदर्श आहे. अनेक शहरी वापरकर्त्यांसाठी, दररोज काढता येण्याजोग्या बॅटरी हाताळण्यापेक्षा हा पर्याय अधिक सोपा आणि सोयीस्कर वाटू शकतो. Vida नं हे व्हेरिएंट विशेषतः अशा ग्राहकांसाठी डिझाइन केलं आहे ज्यांना कॉम्पॅक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटरची सोय हवी आहे.
वैशिष्ट्ये : V2 Go FB मध्ये शहरी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी आवश्यक असलेली उपयुक्त वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. यात 4.3-इंचाचा LCD इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आहे, जो स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी आणि टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशनला सपोर्ट करतो. याव्यतिरिक्त, यात सीटखाली 27.2 लिटरची स्टोरेज जागा आणि लांब, सिंगल-पीस सीट देण्यात आली आहे.
चार्जिंगच्या पसंतीबाबत ग्राहकांना अधिक लवचिकता देण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून Vida ब्रँडनं हे नवीन व्हेरिएंट सादर केलं आहे. आता V2 श्रेणीमध्ये फिक्स्ड-बॅटरी आणि काढता येण्याजोग्या बॅटरी (removable-battery) अशा दोन्ही प्रकारांचा समावेश आहे. यामुळं अपार्टमेंटमध्ये किंवा स्वतंत्र घरांमध्ये राहणाऱ्या तसंच विविध प्रकारची चार्जिंग सुविधा असलेल्या भागांतील ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण होतात.
VX2 ची रेंज आणि पर्याय: या नवीन समावेशामुळं, Vida VX2 ची श्रेणी आता चार बॅटरी पॅक पर्यायांसह पाच प्रकारांपर्यंत (variants) विस्तारली आहे. यात सर्वात लहान बॅटरी पॅक 2.2 kWh क्षमतेचा असून त्याची रेंज 93 किमी इतकी आहे, तर सर्वात मोठा 4.4 kWh क्षमतेचा बॅटरी पॅक 187 किमीची रेंज देतो. यामुळं ग्राहकांना त्यांच्या विशिष्ट गरजा आणि बजेटनुसार योग्य पर्याय निवडण्याची संधी मिळते.
Hero MotoCorp आपल्या 'Vida' ब्रँडच्या माध्यमातून इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या बाजारपेठेत आपली पकड अधिक मजबूत करत आहे. 'फिक्स्ड-बॅटरी' (fixed-battery) असलेला पर्याय अशा ग्राहकांसाठी आहे जे चार्जिंगच्या पारंपरिक पद्धतींना पसंती देतात. शहरी भागांत इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती मागणी पाहता, हे लाँच अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं.
1.13 लाख (एक्स-शोरूम) किंमत असलेली VX2 Go FB ही मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी एक आकर्षक निवड आहे. DC फास्ट चार्जिंग आणि उत्तम रेंज यांसारख्या वैशिष्ट्यांमुळं दैनंदिन प्रवासासाठी ती अत्यंत उपयुक्त ठरते. ग्राहकांचा अनुभव अधिक चांगला करण्यासाठी कंपनीनं स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी आणि नेव्हिगेशन यांसारख्या आधुनिक वैशिष्ट्यांवरही भर दिला आहे. एकंदरीत, Vida VX2 Go FB ही इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या श्रेणीतील एक महत्त्वपूर्ण पर्याय म्हणून समोर आली आहे. फिक्स्ड बॅटरी, चांगली रेंज, फास्ट चार्जिंग आणि व्यावहारिक उपयुक्तता यांसारख्या वैशिष्ट्यांमुळं ती अनेक शहरी ग्राहकांना आकर्षित करेल अशी शक्यता आहे. Hero MotoCorp च्या या विस्तारामुळं VX2 मालिका अधिक सर्वसमावेशक आणि विविध गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम बनली आहे.
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