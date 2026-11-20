Hero Splendor Plus च्या किमतीत मोठी वाढ; 'Special Edition' ला नवीन नाव आणि आकर्षक रंगांचे पर्याय!
Hero MotoCorp नं Splendor Plus च्या किमतीत वाढ केली आहे. 'Special Edition' ला आता नवीन नाव देण्यात आलं असून त्यात तीन आकर्षक रंगांचे पर्याय मिळताय.
Published : November 20, 2026 at 4:05 PM IST
मुंबई: आघाडीची दुचाकी उत्पादक कंपनी Hero MotoCorp नं अत्यंत लोकप्रिय 'Splendor Plus' मोटरसायकलच्या संपूर्ण श्रेणीच्या किमतीत वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये 'Special Edition' व्हेरिएंटच्या किमतीत सर्वाधिक, म्हणजेच 3,086 रुपयांची वाढ झाली आहे. किमतीतील या बदलासोबतच, कंपनीनं या व्हेरिएंटला एक नवीन नाव आणि काही नवीन रंगांचे पर्याय दिले आहेत; मात्र, बाईकच्या इंजिन किंवा तांत्रिक वैशिष्ट्यांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. आता ग्राहक त्यांच्या पसंतीच्या व्हेरिएंटनुसार विविध वैशिष्ट्ये आणि रंगांचे पर्याय निवडू शकतात.
'Special Edition' च्या किमतीत सर्वाधिक वाढ: पूर्वी 'Black and Accent' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या व्हेरिएंटला आता 'Special Edition' असं नाव देण्यात आलं आहे. याची किंमत 3,086 रुपयांनी वाढून 78,580 रुपयांवरून 81,666 रुपये झाली आहे. याव्यतिरिक्त, '125 Million Edition' च्या किमतीत 1,135 रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, ती 80,531 रुपयांवरून 81,666 रुपयांवर पोहचली आहे.
'Special Edition' साठी नवीन आकर्षक रंग आणि ब्रेकिंग सिस्टम: किमतीतील बदलांसोबतच, कंपनीनं 'Special Edition' व्हेरिएंटसाठी तीन नवीन रंगांचे पर्याय सादर केले आहेत. यामध्ये 'मॅट ग्रे' (Matt Grey), 'मॅट व्हर्नियर ग्रे' (Matt Vernier Grey) आणि 'कँडी ब्लेझिंग रेड' (Candy Blazing Red) या रंगांचा समावेश आहे. इतर सर्व व्हेरिएंट्स त्यांच्या नेहमीच्या, पारंपारिक रंगांमध्ये उपलब्ध राहतील. सुरक्षेच्या दृष्टीनं, 'XTEC' श्रेणीव्यतिरिक्त इतर सर्व व्हेरिएंट्समध्ये फ्रंट ड्रम ब्रेक देण्यात आले आहेत. ज्या ग्राहकांना अधिक उत्तम ब्रेकिंग कामगिरी हवी आहे, त्यांनी 'XTEC' व्हेरिएंट निवडावा, कारण संपूर्ण श्रेणीमध्ये केवळ याच व्हेरिएंटमध्ये फ्रंट डिस्क ब्रेकचा पर्याय उपलब्ध आहे.
XTEC आणि XTEC 2.0 प्रकारांच्या नवीन किमती: Hero Splendor Plus XTEC च्या ड्रम ब्रेक प्रकाराची किंमत आता 82,418 आहे, तर फ्रंट डिस्क ब्रेक प्रकाराची किंमत 85,461 इतकी आहे. या मॉडेलमध्ये ॲनालॉग-डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर देण्यात आलं आहे, ज्याद्वारे ब्लूटूथ-सक्षम कॉल आणि एसएमएस अलर्ट मिळतात, तसंच रिअल-टाइम मायलेजची माहितीही मिळते. दरम्यान, XTEC प्रकाराच्या वरच्या श्रेणीतील 'XTEC 2.0' केवळ ड्रम ब्रेक पर्यायासह उपलब्ध असून त्याची किंमत 84,549 आहे. यामध्ये स्टँडर्ड हॅलोजन हेडलॅम्पच्या जागी LED युनिट देण्यात आले आहे आणि इंडिकेटर्ससाठी 'हॅझार्ड-लाइट' (hazard-light) फीचरचाही समावेश आहे.
इथेनॉल-सक्षम 'Flex' बाईकच्या किमतीत वाढ: पर्यावरणपूरक 'Splendor Plus Flex' प्रकाराच्या किमतीतही 1,332 ची वाढ करण्यात आली आहे. लाँचच्या वेळी याची किंमत 82,710 होती, जी आता 84,042 झाली आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे, 'HF Deluxe Flex' अजूनही त्याच्या मूळ किमतीत, म्हणजेच 72,792 मध्ये उपलब्ध आहे. 'Flex' प्रकार E20 ते E85 पर्यंतच्या इथेनॉल-मिश्रित इंधनावर चालण्यास सक्षम आहे. विशेष म्हणजे, E20 इंधन वापरल्यास ही बाईक 8.02 hp पॉवर आणि 8.05 Nm टॉर्क निर्माण करते; तर E85 इंधन वापरल्यास तिची कामगिरी सुधारून 8.6 hp पॉवर आणि 8.3 Nm टॉर्क इतकी होते.
100cc सेगमेंटमधील स्पर्धा : किमतीत वाढ होऊनही, 100cc कम्युटर बाईक सेगमेंटमध्ये Splendor Plus ग्राहकांसाठी एक किफायतशीर पर्याय ठरते. Splendor Plus ची सुरुवातीची किंमत आता 78,912 आहे. बाजारपेठेत ही बाईक Honda Shine 100 (सुरुवातीची किंमत 65,642), Bajaj Platina (70,511) आणि Hero चीच HF Deluxe (59,477) यांसारख्या परवडणाऱ्या मोटारसायकलींशी स्पर्धा करते.
सुधारित प्रकारनिहाय किमती :
|Variant
|Old Price (Ex-showroom)
|New Price (Ex-showroom)
|Price Hike
|Splendor Plus Drum
|77,777
|78,912
|1,135
|Splendor Plus i3S
|78,910
|80,045
|1,135
|Splendor Plus Special Edition
|78,580
|81,666
|3,086
|Splendor Plus 125 Million Edition
|80,531
|81,666
|1,135
|Splendor Plus Flex
|82,710
|84,042
|1,332
|Splendor Plus XTEC 2.0
|-
|84,549
|-
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