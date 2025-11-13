नव्या VIDA Evooter VX2 Go चं अनावरण : 100 किमी रेंज, 70 किमी/तास टॉप स्पीड
हिरो मोटोकॉर्पच्या VIDA Evooter VX2 Go 3.4 kWh इलेक्ट्रिक स्कूटरचं अनावरण झालंय. 100 किमी रेंज, 70 किमी/तास स्पीडसह हे स्कुटर लॉंच होईल.
Published : November 13, 2025 at 11:08 AM IST
नवी दिल्ली : रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी हिरो मोटोकॉर्पच्या नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर व्हेरिएंटचं अनावरण केलंय. या व्हेरिएंटचं नाव नाव VIDA Evooter VX2 Go आहे. हे नवीन मॉडेल VIDA च्या VX2 सिरीजमध्ये सामील होत असून, यात आधीपासून VX2 Go 2.2 kWh आणि VX2 Plus यांचा समावेश आहे. या स्कूटरला 100 किमी पर्यंतची रेंज आणि 70 किमी/तास टॉप स्पीड मिळतो, ज्यामुळं भारतीय ग्राहकांसाठी व्यावहारिक आणि विश्वासार्ह इलेक्ट्रिक वाहन म्हणून ती लोकप्रिय होण्याची शक्यता आहे. या स्कुटरची किंमत 1,02,000 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) आहे, तर बॅटरी-एज-अ-सर्व्हिस (BaaS) प्लॅनसह ती 60,000 रुपयांपासून सुरू होते.
नितीन गडकरी यांच्या हस्ते अनावरण
हिरो मोटोकॉर्पनं इलेक्ट्रिक वाहनच्या दिशेनं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकलं आहे. नितीन गडकरी यांच्या हस्ते अनावरण झालेल्या VIDA Evooter VX2 Go 3.4 kWh हे नवीन व्हेरिएंट VX2 सिरीजच्या यशस्वी मॉडेल्सवर आधारित आहे. यात 2.2 kWh व्हेरिएंटपेक्षा अधिक रेंज मिळते, तरीही सर्व वैशिष्ट्ये यात आहेत. कंपनीनं सांगितलं की, हे मॉडेल भारतीय ग्राहकांसाठी विश्वासार्ह आणि व्यावहारिक इलेक्ट्रिक वाहने विकसित करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचं प्रतीक आहे. वाढत्या सर्व्हिस इकोसिस्टमच्या साहाय्यानं ती बाजारात मजबूत स्थिती निर्माण करेल.
VX2 Go मॉडेलची किंमत
या नव्या VX2 Go मॉडेलची किंमत 1,02,000 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) आहे. याशिवाय, बॅटरी-एज-अ-सर्व्हिस (BaaS) प्लॅन उपलब्ध आहे, जी 60,000 रुपयांपासून सुरू होते आणि प्रति किलोमीटर 0.90 रुपयांचे दर आकारले जातात. ही स्कूटर या महिन्यापासून देशभरातील VIDA डीलरशिपवर उपलब्ध होईल. BaaS मॉडेलमुळं ग्राहकांना बॅटरी खरेदी करण्याऐवजी सबस्क्रिप्शनवर घेता येईल, ज्यामुळं किंमत कमी होईल आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रसार वाढेल.
दुहेरी रिमूव्हेबल बॅटरी
VIDA Evooter VX2 Go 3.4 kWh हे मॉडेल दुहेरी रिमूव्हेबल बॅटरी सिस्टमवर आधारित आहे, जे एका चार्जवर 100 किमी पर्यंतची रेंज देतं. स्कुटरचं पीक पॉवर 6 kW असून ती 26 Nm टॉर्क निर्माण करते. टॉप स्पीड 70 किमी/तास आहे, ज्यामुळे शहरी आणि उपनगरीय प्रवासासाठी ती आदर्श आहे. स्कूटरमध्ये इको आणि राइड मोड्स आहेत, जे विविध परिस्थितीनुसार परफॉर्मन्स समायोजित करतात. 27.2 लिटर अंडर-सीट स्टोरेज, फ्लॅट फ्लोअरबोर्ड आणि भारतीय रस्त्यांसाठी ट्यून केलेली सस्पेन्शन ही वैशिष्ट्ये एकट्या रायडर्ससाठी तसेच कुटुंबांसाठी उपयुक्त आहेत.
दैनंदिन प्रवासासाठी अधिक रेंज
हिरो मोटोकॉर्पच्या इमर्जिंग मोबिलिटी बिझनेस युनिटच्या चिफ बिझनेस ऑफिसर कौशल्या नंदकुमार यांनी सांगितलं की, "VIDA Evooter VX2 Go 3.4 kWh हे मॉडेल दैनंदिन प्रवासासाठी अधिक रेंज आणि कार्यक्षमता शोधणाऱ्या व्यक्तींसाठी डिझाइन केलं आहे. परफॉर्मन्स, व्यावहारिकता आणि उद्देश यावर भर देऊन, ही उत्पादन कंपनीचं स्वच्छ आणि चांगल्या मोबिलिटीला प्रोत्साहन देण्याची वचनबद्धता अधोरेखित करतं." त्यांच्या मते, ही स्कूटर भारतीय कुटुंबांसाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रवेश सोपा करेल.
घर घर इवूटर अभियान
कंपनीनं "घर घर इवूटर" हे अभियान पुढं राबवत आहे, ज्यामुळं परवडणाऱ्या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचतील. VIDA च्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या यशानंतर ही नवीन व्हेरिएंट बाजारात क्रांती घडवेल. सध्या VIDA कडे 4,600 हून अधिक चार्जिंग पॉइंट्स आणि 700 सर्व्हिस सेंटर्स आहेत, जे ग्राहकांना विश्वास देऊन इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला अधिक सुलभ बनवतात. BaaS मॉडेलमुळं बॅटरी खरेदीची चिंता नसल्यानं, मध्यमवर्गीय कुटुंबांना इलेक्ट्रिक वाहने स्वीकारणं सोपं होईल.
|मॉडेल
|बॅटरी पॅक
|रेंज (किमी/चार्ज)
|किंमत (एक्स-शोरूम, दिल्ली)
|मुख्य फीचर्स
|VX2 Go 2.2 kWh
|2.2 kWh (सिंगल रिमूव्हेबल)
|92
|99,490
|इको/राइड मोड्स, डिजिटल डिस्प्ले, CBS ब्रेकिंग, फास्ट चार्जिंग (0-80% 1 तास), ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, नेव्हिगेशन, कॉल/एसएमएस अलर्ट्स, USB पोर्ट, OTA अपडेट्स, 33.2 लिटर अंडरसीट स्टोरेज, टॉप स्पीड 70 kmph
|VX2 Go 3.4 kWh
|3.4 kWh (ड्युअल रिमूव्हेबल)
|100
|1,10,990
|इको/राइड मोड्स, डिजिटल डिस्प्ले, CBS ब्रेकिंग, फास्ट चार्जिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, नेव्हिगेशन, कॉल/एसएमएस अलर्ट्स, USB पोर्ट, OTA अपडेट्स, 33.2 लिटर अंडरसीट स्टोरेज, टॉप स्पीड 70 kmph, रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग, My VIDA अॅप
|VX2 Plus
|3.4 kWh (ड्युअल रिमूव्हेबल)
|142
|1,20,990
|इको/राइड मोड्स, TFT कन्सोल, CBS ब्रेकिंग, फास्ट चार्जिंग (0-80% 1 तास), ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, नेव्हिगेशन, कॉल/एसएमएस अलर्ट्स, USB पोर्ट, OTA अपडेट्स, 33.2 लिटर अंडरसीट स्टोरेज, टॉप स्पीड 80 kmph, रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग, My VIDA अॅप
भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजारात हिरो मोटोकॉर्पचा हा पुढाकार महत्त्वाचा आहे. नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देत असल्यानं, अशा उत्पादनांचा प्रसार वाढेल. VX2 Go 3.4 kWh च्या लॉंचमुळं हिरोनं स्पर्धकांपासून वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. भविष्यात कंपनी अधिक मॉडेल्स आणण्याची योजना आहे, ज्यामुळं "ग्रीन इंडियाचं"चं स्वप्न साकार होईल.
