187 किमी रेंजसह Hero Vida V2 Plus चं 4.4 kWh व्हेरियंट लॉंच
Hero MotoCorp नं Vida V2 Plus चं 4.4 kWh व्हेरियंट बाजारात आणलं आहे. याची किंमत 1.44 लाख असून, ही स्कूटर IDC-प्रमाणित 187 किमीची रेंज देतं.
Published : July 13, 2026 at 3:23 PM IST
मुंबई: Hero MotoCorp नं आपल्या लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटर, Vida V2 Plus चं नवीन 4.4 kWh बॅटरी व्हेरियंट भारतीय बाजारपेठेत सादर केलं आहे. ही स्कूटर 1.44 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) या किमतीत उपलब्ध आहे. नवीन मॉडेलमध्ये मोठ्या क्षमतेचा बॅटरी पॅक देण्यात आला आहे, ज्यामुळं तिची IDC-प्रमाणित रेंज 187 किलोमीटरपर्यंत वाढली आहे. कंपनीनं जाहीर केलं आहे की, Vida V2 Plus 4.4 kWh च्या डिलिव्हरीला जुलै 2024 च्या अखेरीस सुरुवात होईल. इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात Hero चं हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
वाढलेली बॅटरी क्षमता आणि रेंज: नवीन Vida V2 Plus मध्ये प्रत्येकी 2.2 kWh क्षमतेचे दोन काढता येण्याजोगे (removable) बॅटरी पॅक दिले आहेत, ज्यामुळं एकूण क्षमता 4.4 kWh होते. आधीच्या 3.4 kWh व्हेरियंटच्या तुलनेत रेंजमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे; कंपनीनं IDC-प्रमाणित रेंज 146 किमीवरून 187 किमीपर्यंत वाढवली आहे. काढता येण्याजोग्या बॅटरीच्या डिझाइनमुळं वापरकर्ते घरी किंवा ऑफिसमध्ये सोयीस्करपणे बॅटरी चार्ज करू शकतात, हे वैशिष्ट्य विशेषतः अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे.
चार्जिंग सुविधा आणि नवीन पोर्टेबल चार्जर: या नवीन व्हेरियंटसोबत 1 kW चा पोर्टेबल चार्जर स्टँडर्ड म्हणून दिला जातो, जो आधीच्या 580W चार्जरपेक्षा अधिक पॉवर देतो. पोर्टेबल चार्जर वापरून, 0% ते 80% चार्जिंगसाठी 3 तास 17 मिनिटे आणि पूर्ण 0% ते 100% चार्जिंगसाठी 5 तास 8 मिनिटे लागतात. याव्यतिरिक्त, DC फास्ट चार्जिंगची सुविधाही उपलब्ध आहे; फास्ट चार्जिंगमुळं अवघ्या 65 मिनिटांत 0% ते 80% चार्जिंग आणि 2 तास 30 मिनिटांत पूर्ण चार्जिंग शक्य होते. Hero नं आपलं फास्ट-चार्जिंग नेटवर्क विस्तारलं असून, आता भारतभर 6,000 हून अधिक स्टेशन्स उपलब्ध आहेत. यामुळं लांबचा प्रवास करणाऱ्या ग्राहकांना मोठी सोय मिळते.
कार्यक्षमता आणि रायडिंग मोड्स: 'Vida VX2 Plus 4.4 kWh' मध्ये मागील मॉडेलप्रमाणेच 6 kW ची इलेक्ट्रिक मोटर देण्यात आली आहे. ही मोटर 26 Nm टॉर्क निर्माण करते आणि 90 किमी/तास इतका कमाल वेग (टॉप स्पीड) प्रदान करते. यात 'इको' (Eco), 'राइड' (Ride) आणि 'स्पोर्ट' (Sport) असं तीन मुख्य रायडिंग मोड्स आहेत. याव्यतिरिक्त, ओव्हरटेकिंगसाठी 'बूस्ट' (Boost) मोडची सुविधा देण्यात आली आहे, जो क्षणभरासाठी अतिरिक्त पॉवर (शक्ती) पुरवतो.
वैशिष्ट्ये : या स्कूटरमध्ये 4.3-इंचाचा TFT इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आहे, ज्यामध्ये स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी आणि टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशनची सुविधा मिळते. काढता येण्याजोग्या (removable) बॅटरीमुळं चार्जिंगच्या बाबतीत लवचिकता मिळते. हिरो मोटोकॉर्पनं अलीकडेच जाहीर केलं की, 'Vida VX2 Plus 4.4 kWh' नं 52 दिवसांत 12,111 किलोमीटरचे अंतर कापून 'आशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स'मध्ये आपलं नाव नोंदवलं आहे. हे नवीन व्हेरिएंट इलेक्ट्रिक मोबिलिटीला (विद्युत-वाहन वापराला) प्रोत्साहन देतं. पेट्रोलचे वाढते दर आणि पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्व लक्षात घेता, ही स्कूटर मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी एक आकर्षक पर्याय ठरते. कंपनीनं गुणवत्ता, विश्वासार्हता आणि परवडणारी किंमत या गोष्टींवर विशेष भर दिला आहे.
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