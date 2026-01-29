मातीची धूप आणि पोषकद्रव्यांची हानी; उत्तम पीक आरोग्य आणि मानवी पोषणासाठी आवश्यक
भारतातील माती आरोग्य सुधारण्यासाठी ICRIER नं खत अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे.
Published : January 29, 2026 at 3:51 PM IST
नवी दिल्ली : भारतीय संशोधन संस्था ICRIER (Indian Council for Research on International Economic Relations) च्या नव्या अभ्यास ‘Healing Soils in India’ मध्ये खत अनुदानाच्या सद्य योजनेऐवजी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट रोख हस्तांतरण (Direct Cash Transfer) करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ही रक्कम सध्याच्या खत अनुदानाच्या स्तराशी समान असेल आणि हंगामानुसार त्यात समायोजन केलं जाईल. या योजनेमुळं धोरणात्मक सुधारणा, खत वापरातील सध्याचे असमतोल दूर होतील. या अनुदानानुसार शेतकऱ्यांना गरजेनुसार निवड करण्याची स्वातंत्र्य मिळेल. सरकारच्या अनुदान खर्चावर नियंत्रण मिळवून देईल. भारताच्या मातीचे आरोग्य हे केवळ शेतीचं नाही, तर अन्नसुरक्षा आणि मानवी पोषणाचं मूलभूत आधारस्तंभ आहे. मातीतील संतुलित पोषकद्रव्ये आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्ये (जसे झिंक आणि लोह) केवळ उत्पादन वाढवत नाहीत, तर पीकांच्या पौष्टिक गुणवत्तेवरही परिणाम करतात. मात्र आज भारतात शोतीयोग्य माती संकटात आहे, ज्याचे परिणाम शेतकऱ्यांपासून सामान्य नागरिकांच्या आरोग्यापर्यंत पोहोचले आहेत.
मातीची झीज आणि पोषकद्रव्यांची हानी
भारतात दरवर्षी सुमारे 5.3 अब्ज टन वरील मातीचा थर (topsoil) वाहून जातो. यामुळं एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या जवळपास 120 दशलक्ष हेक्टर जमीन प्रभावित होते. यातील 28.6 दशलक्ष हेक्टरवर पाण्याची धूप आणि 12 दशलक्ष हेक्टरवर वाऱ्याची धूप होते. सरासरी दर हेक्टरी 16.4 टन मातीची हानी होते. जी टिकाऊ मर्यादेपेक्षा (5-12टन/हेक्टर) खूप जास्त आहे. या धूपमुळं दरवर्षी 5.4 ते 8.4 दशलक्ष टन प्राथमिक पोषकद्रव्ये (NPK) नष्ट होतात. यामुळं मातीचे आरोग्य आणि उत्पादकता धोक्यात आली आहे.
माती आरोग्याचं चिंताजनक चित्र
2024-25 च्या माती आरोग्य कार्ड (Soil Health Card) मूल्यांकनानुसार, भारतातील 10 टक्क्यांपेक्षा कमी मातीत नायट्रोजन (N) पुरेसे आहे. फॉस्फरस (P) 45 टक्के, पोटॅशियम (K) 32 टक्के आणि सेंद्रिय कर्ब (SOC) फक्त 25 टक्के पुरेसा आहे. उष्णकटिबंधीय आणि उपोष्णकटिबंधीय मातीसाठी 1-1.5 टक्के SOC आदर्श मानला जातो. तीन चतुर्थांश नमुन्यांमध्ये SOC 0.75 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. धान्य आणि गव्हासारख्या मुख्य पिकांमध्ये झिंकची कमतरता वाढली आहे, ज्यामुळं मुलांची वाढ खुंटते (stunting). 1970 च्या दशकात खत-धान्य प्रतिसाद गुणोत्तर 1:13 होतं, ते 2015 मध्ये केवळ 1:2.7 वर आलं (सिंचित क्षेत्रात). युरियाच्या अकार्यक्षम वापरामुळं 60-65 टक्के नायट्रोजन वाया जातं. वाष्पीकरण, भूसांड, पाण्यात मिसळणे आणि नायट्रस ऑक्साइड (N₂O) उत्सर्जन असे विविध कारण यासाठी कारणीभूत आहेत. N₂O चे हवामान बदलातील योगदान CO₂ पेक्षा 273 पट जास्त आहे. यामुळं भूजल दूषित होतं, माती आंबट होते आणि सूक्ष्मजीव क्रिया कमी होतात.
फॉस्फरसची कमतरता
भारतातील मातीत फॉस्फरसची कमतरता ही दीर्घकालीन समस्या आहे. मातीतील बहुतांश फॉस्फरस वनस्पतींना उपलब्ध नसतो. यामुळं पीकांची मुळं कमकुवत होतात, फुटवे कमी होतात आणि उत्पादन घटतं.आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16नुसार, खत अनुदानाच्या 20-30 टक्के रक्कम शेतीबाहेरील क्षेत्रात वळती होते आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. यामुळं सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडतो.
ICRIER ची मुख्य शिफारस
भारताला 2050 पर्यंत 1.67 अब्ज लोकसंख्या सांभाळायची आहे. त्यासाठी रासायनिक खतांचा अंधाधुंध वापर थांबवून 4R तत्त्वावर (Right Source, Right Rate, Right Time, Right Place) आधारित वैज्ञानिक माती पोषण व्यवस्था आणणे आवश्यक आहे. यासाठी ICRIER नं खतांच्या किंमत नियंत्रण काढून टाकणे आणि शेतकऱ्यांना थेट रोख अनुदान देणं सुचवलं आहे. हे अनुदान हंगामानुसार समायोजित करता येईल. यामुळं शेतकरी गरजेनुसार संतुलित खत खरेदी करतील, अतिरिक्त युरिया वापर कमी होईल आणि अनुदानाचा अपव्यय थांबेल.
नाविन्यपूर्ण खत उत्पादने आणि सेंद्रिय खते
सिंथेटिक रसायनांच्या अतिवापरामुळं SOC कमी झाला आहे. आता पिक आणि मातीच्या गरजेनुसार फॉस्फेटिक-पोटॅशिक खते, जलविरघळणारी (water-soluble) आणि हळू सोडणारी (slow-release) खते, बायोफर्टिलायझर्स आणि सेंद्रिय खतांचा वापर वाढवावा. हे पोषकद्रव्यांचा वापर कार्यक्षम करतात, पर्यावरणीय नुकसान कमी करतात आणि मातीची रचना व सूक्ष्मजीव क्रिया सुधारतात.
पीक आणि पाणी व्यवस्थापन
कडधान्यांसोबत आंतरपीक (intercropping) केल्यास नायट्रोजन स्थिरीकरण होतं, मातीची रचना सुधारते आणि उत्पादन 30-35 टक्क्यांनी वाढते. किमान नांगरणी (minimal tillage), अवशेष टिकवणे (residue retention) यासारख्या संरक्षणात्मक शेती पद्धती मातीला मजबूत करतात. अचूक पाणी व्यवस्थापनामुळं पोषकद्रव्यांची गळती कमी होते. अनुदान पाणी बचत तंत्रज्ञानाकडं वळवल्यास शेतकरी टिकाऊ पद्धती स्वीकारतील. ICRIER चा अभ्यास भारताच्या शेतीसमोरील मूलभूत संकटाकडं लक्ष वेधतो. खत अनुदान थेट शेतकऱ्यांना देऊन संतुलित पोषण, मातीचं आरोग्य आणि पर्यावरण संरक्षण साधता येईल. ही सुधारणा केवळ उत्पादन वाढवणार नाही तर भावी पिढ्यांसाठी माती टिकवून ठेवेल.