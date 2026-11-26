हार्ले डेव्हिडसनला भारतात 17 वर्षे पूर्ण, हिरो मोटोकॉर्पच्या सहकार्यानं मिशन बिग राइडची घोषणा
हार्ले डेव्हिडसननं भारतात 17 वर्षे पूर्ण केली असून हिरो मोटोकॉर्पच्या सहकार्यानं 'मिशन बिग राइड'ची घोषणा केलीय.
Published : November 26, 2026 at 5:27 PM IST
नवी दिल्ली : हार्ले डेव्हिडसनचे चेअरमन आणि सीईओ जोचेन झेट्झ (Jochen Zeitz) यांनी हिरो मोटोकॉर्पचे कार्यकारी चेअरमन डॉ. पवन मुंजाल यांच्यासोबत मिशन द बिग राइड (Mission The Big RIDE) या धोरणात्मक उपक्रमाची आज घोषणा केलीय. भारतात हार्ले डेव्हिडसनला 17 वर्षे पूर्ण झाली असून त्यानिमित्तानं ही घोषणा करण्यात आली आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश ग्राहकांना चांगल्या सुविधा देणे, डीलरशीप नेटवर्कचा भारतात विस्तार करणे, नवीन उत्पादनावर भर देणं आहे.
या प्रसंगी डॉ. पवन मुंजाल म्हणाले, "हार्ले डेव्हिडसनची चांगली इमेज आणि भारतीय ग्राहकांबाबतची हिरो मोटोकॉर्पची प्रामाणिकता यांच्या संयोगामुळं हा ब्रँड अधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकला आहे. भारतातील या 17 वर्षांच्या प्रवासाचा आनंद साजरा करत असताना, आम्ही ही भागीदारी अधिक बळकट करत आहोत."
हार्ले डेव्हिडसनचे सीईओ जोचेन झेट्झ म्हणाले, "हिरो मोटोकॉर्पच्या भक्कम विक्री नेटवर्ननं भारतात आमचा पाया मजबूत झाला आहे. यावर्षी भारतीय बाजारात आमचा वाटा (market share) वाढला आहे. भविष्यातही आम्ही रायडर्स आणि डीलर्ससोबतचे आमचे संबंध अधिक घट्ट करणार आहोत."
भारतात व्यवसाय विस्तार : भारतात 2010 मध्ये डीलरशिप सुरू केल्यापासून, हार्ले डेव्हिडसननं आतापर्यंत 80,000 हून अधिक मोटारसायकलींची विक्री केलीय. 2023 मध्ये, हिरो मोटोकॉर्पच्या सहकार्यानं विकसित झालेल्या हार्ले डेव्हिडसन एक्स (Harley Davidson X) श्रेणी 50,000 हून अधिक युनिट्सच्या विक्रीचा घटक ठरली आहे. कंपनी रायपूर आणि इंदूर येथे दोन नवीन पूर्ण सुविधायुक्त (full-line) डीलरशिप सुरू करणार आहे, ज्यामुळं देशभरातील त्यांच्या डीलरशिपची एकूण संख्या 23 वर पोहोचेल. याव्यतिरिक्त, X श्रेणीसाठी असलेल्या Hero PREMIA आउटलेट्सची संख्या 152 झाली आहे. सध्या, हार्ले डेव्हिडसन भारतात कस्टम व्हेईकल ऑपरेशन्स (CVO), टूरिंग, क्रूझर्स (सॉफ्टेल), ॲडव्हेंचर टूरिंग आणि स्पोर्ट अशा विविध श्रेणींमधील मोटारसायकलींची विक्री करत आहे. नजीकच्या भविष्यात X श्रेणीमध्ये आणखी नवीन लॉंच होण्याची शक्यता आहे.
रायडिंग कम्युनिटीची सुरूवात :भारतातील हार्ले ओनर्स ग्रुपमध्ये 3,000 हून अधिक सदस्य आहेत. हे नेटवर्क आशियातील उदयोन्मुख बाजारपेठेतील सर्वात मोठं नेटवर्क समजलं जातं. 27-28 नोव्हेंबर 2026 रोजी थायलंडमध्ये आयोजित होणाऱ्या आशिया हार्ले डेज (Asia Harley Days) मध्ये 100 हून अधिक भारतीय रायडर्स सहभागी होणार आहेत. याशिवाय, मार्च 2027 पर्यंत इंडिया बाईक वीक, फ्लॅट ट्रॅक रेसिंग, 'इंडिया H.O.G. रॅली आणि 'डेस्टिनेशन X' (Destination X) यांसारखे विविध कार्यक्रम आयोजित केले जाणार आहेत.
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