हायर प्रीमियम HQLED P7 Pro TV सिरीज भारतात लॉंच
हायर अप्लायन्सेस इंडियाने भारतात 'HQLED P7 Pro' सिरीज लॉंच केली. यामध्ये प्रगत डिस्प्ले तंत्रज्ञान, उच्च दर्जाची ऑडिओ यंत्रणा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा समावेश आहे.
Published : June 20, 2026 at 10:25 AM IST
मुंबई : Haier नं भारतात आपली नवीन HQLED P7 Pro स्मार्ट टीव्ही मालिका (सीरीज) लॉंच केली आहे. ही नवीन मालिका 43 इंच, 50इंच, 55इंच, 65-इंच आणि 75-इंच अशा विविध डिस्प्ले आकारांमध्ये उपलब्ध आहे आणि यात इंटिग्रेटेड सबवूफरसह 50W ची २.1-चॅनेल स्पीकर प्रणाली देण्यात आली आहे. यात डॉल्बी ॲटमॉस (Dolby Atmos) आणि टोटल सोनिक्स (Total Sonics) तंत्रज्ञान असून विविध AI-आधारित वैशिष्ट्येही मिळतात. Haier HQLED P7 Pro मालिका गुगल टीव्ही (Google TV) वर चालते आणि हँड्स-फ्री व्हॉइस कंट्रोलसाठी यात 'जेमिनी' (Gemini) चा समावेश करण्यात आला आहे. यात 2GB रॅम आणि 32GB अंतर्गत स्टोरेज आहे. या मालिकेतील मोठ्या स्क्रीनच्या मॉडेल्समध्ये डॉल्बी व्हिजन (Dolby Vision) आणि HDR10+ सपोर्ट मिळतो.
भारतात Haier HQLED P7 Pro मालिकेची किंमत : Haier HQLED P7 Pro मालिका सर्व प्रमुख रिटेल स्टोअर्समध्ये उपलब्ध असेल. 43-इंच मॉडेलची किंमत 35,990 रुपये आणि 50-इंच मॉडेलची किंमत 43,490 रुपये आहे. 55-इंच, 65-इंच आणि 75-इंच मॉडेल्सच्या किमती अनुक्रमे 49,990 रुपये, 67,990 रुपये आणि 90,990 रुपये आहेत. Haier नं या मॉडेल्सवर तीन वर्षांची वॉरंटी देण्याचं आश्वासन दिलं आहे. ही उत्पादने 17 जून 2026 पासून प्रमुख रिटेल स्टोअर्समध्ये उपलब्ध असतील.
Haier HQLED P7 Pro मालिकेची वैशिष्ट्ये : Haier HQLED P7 Pro मालिकेत कंपनीचं स्वतःचं HQLED डिस्प्ले तंत्रज्ञान वापरलं आहे, जे 93 टक्क्यांपर्यंत DCI-P3 कलर गॅमट (रंग श्रेणी) प्रदान करतं. या मालिकेतील 55-इंच आणि त्याहून मोठ्या आकाराच्या मॉडेल्समध्ये डॉल्बी व्हिजन आणि HDR10+ व्हिज्युअल्सना सपोर्ट मिळतो. या मालिकेत TÜV Rheinland-प्रमाणित 'लो ब्लू लाइट' (Low Blue Light) तंत्रज्ञानही आहे, ज्यामुळं दीर्घकाळ टीव्ही पाहताना डोळ्यांवरील ताण कमी होतो, असा दावा केला जातो.
2.1-चॅनल स्पीकर सेटअप : गेमर्ससाठी, Haier HQLED P7 Pro मालिकेत 120Hz ड्युअल लाइन गेट (DLG), मोशन एस्टिमेशन आणि मोशन कॉम्पेन्सेशन (MEMC), व्हेरिएबल रिफ्रेश रेट (VRR) आणि ऑटो लो लेटन्सी मोड (ALLM) यांसारखी गेमिंग वैशिष्ट्ये दिली आहेत. यात गेमिंग कंट्रोल्स, रिफ्रेश रेटची माहिती आणि कस्टमाइज करता येण्याजोग्या गेमिंग सेटिंग्जचा त्वरित ॲक्सेस मिळवण्यासाठी 'गेमिंग बार' (Gaming Bar) ची सुविधाही देण्यात आली आहे. हायर HQLED P7 प्रो सिरीजमध्ये 2.1-चॅनल स्पीकर सेटअपसह 50W साउंड सिस्टीम आहे. 55-इंच आणि त्यावरील व्हेरिएंटमध्ये इंटिग्रेटेड सबवूफर मिळतो. या ऑडिओ सेटअपला डॉल्बी अॅटमॉस आणि टोटल सोनिक्स ऑडिओचा सपोर्ट आहे.
AI नॉइज रिडक्शन : ही नवीन लाइनअप गूगल टीव्ही प्लॅटफॉर्मवर चालते आणि यात जेमिनी इंटिग्रेट केलं आहे, ज्यामुळं हँड्स-फ्री व्हॉइस कंट्रोल शक्य होतं. यामुळं वापरकर्ते व्हॉइस कमांडद्वारे सुसंगत स्मार्ट होम डिव्हाइसेस नियंत्रित करू शकतात आणि स्मार्ट टीव्हीशी संवाद साधू शकतात. यात AI HDR एनहान्सर फीचर आहे, ज्यामुळं टेलिव्हिजन प्रत्येक फ्रेमनुसार ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट आणि हायलाइट्स डायनॅमिकली ऍडजस्ट करतो, ज्यामुळं अधिक डेप्थ, सुधारित शॅडो डिटेल्स आणि अधिक वास्तववादी व्हिज्युअल्स मिळतात. यात AI कलर बूस्ट, AI मोशन आणि AI नॉइज रिडक्शन यांसारख्या अनेक AI-आधारित फीचर्सचाही सपोर्ट आहे.
2GB रॅम आणि 32GB ऑनबोर्ड स्टोरेज : हायर HQLED P7 प्रो सिरीजमध्ये 2GB रॅम आणि 32GB ऑनबोर्ड स्टोरेज आहे. यात सुसंगत डिव्हाइसेसवरून कंटेंट कास्ट करण्यासाठी हायकास्ट स्क्रीन मिररिंगची सुविधा आहे. यात ब्लूटूथ 5.1 आणि वाय-फाय सपोर्ट असून, ब्लूटूथ स्पीकर मोड देखील आहे, ज्यामुळं ऑडिओ प्लेबॅकसाठी टेलिव्हिजनचा ब्लूटूथ स्पीकर म्हणून वापर करता येतो.
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