गाइडेड व्हिजन:गुगलनं जेमिनी लाइव्हसह गाइडेड व्हिजन केले लॉंच.
गूगलनं जेमिनी लाइव्हमध्ये 'गाइडेड व्हिजन' सादर केलं आहे. अंध वापरकर्ते त्यांचा कॅमेरा फीड शेअर करून परिसराचे डायनॅमिक ऑडिओ वर्णन मिळवू शकतात.
Published : October 2, 2026 at 12:16 PM IST
मुंबई : गूगलनं जेमिनी लाइव्हमध्ये 'गाइडेड व्हिजन' नावाच्या एका नवीन वैशिष्ट्याची घोषणा केली आहे, जे विशेषतः सुलभतेसाठी (ॲक्सेसिबिलिटीसाठी) तयार केलं आहे. अंध वापरकर्ते आता त्यांच्या सभोवतालच्या परिसराचं डायनॅमिक ऑडिओ वर्णन मिळवण्यासाठी त्यांचा कॅमेरा व्ह्यू शेअर करू शकतात. हा असिस्टंट त्यांना फोन खाली झुकवण्यासाठी किंवा योग्य दिशेनं वळवण्यासाठी मार्गदर्शन करतो.
आयरासोबत भागीदारी: हे वैशिष्ट्य 'आयरा' या ॲक्सेसिबिलिटी फर्मच्या सहकार्यानं विकसित केलं आहे. गूगलनं आयरासोबत हजारो तास व्हिज्युअल डेटा इंटरप्रिटेशनवर काम केलं. आयराच्या 'ट्रस्टेड टेस्टर' नेटवर्कच्या एक हजाराहून अधिक सदस्यांनी या प्रणालीची कसून चाचणी केली. आयराच्या तज्ञांनी सुरक्षेची मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली. ही चाचणी भारत, ब्राझील, सिंगापूर, इंडोनेशिया आणि जपानमध्ये झाली.
We’re launching Guided Vision in Gemini Live across compatible @Android devices. Built alongside the blind and low-vision community, Guided Vision offers conversational, real-time visual assistance.— News from Google (@NewsFromGoogle) October 1, 2026
Simply share your camera during a Gemini Live session to hear clear descriptions… pic.twitter.com/o4k0DAtWg2
हे कसं कार्य करतं: वापरकर्ते त्यांचा कॅमेरा फीड शेअर करतात आणि त्यांना रिअल-टाइम ऑडिओ वर्णनासोबत नैसर्गिक शाब्दिक सूचना मिळतात, जसं की "हळूहळू उजवीकडे पॅन करा," "खाली झुकवा," किंवा "मागं व्हा." ते पुढील प्रश्न देखील विचारू शकतात. हे जेमिनी लाइव्हला सपोर्ट करणाऱ्या सर्व अँड्रॉइड 9 (आणि त्यानंतरच्या) डिव्हाइसेसवर उपलब्ध आहे.
कसं सक्रिय करावं: हे फीचर जेमिनी ॲप सेटिंग्जमधून, अँड्रॉइड 'व्हिजन असिस्टन्स' मेन्यूमधून, किंवा टॉकबॅक वापरताना तीन बोटांनी टॅप करून सुरू केलं जाऊ शकतं.
महत्त्वाच्या मर्यादा: गूगलनं स्पष्ट केलं आहे की गाइडेड व्हिजन हे केवळ एक सहाय्यक साधन आहे आणि त्यात चुका होऊ शकतात. हे वैद्यकीय उपकरणे, गतिशीलता साधने किंवा पांढऱ्या काठीचा पर्याय नाही. याचा वापर नेव्हिगेशन, सुरक्षित प्रवास किंवा अडथळे ओळखण्यासाठी करू नये. अचूकतेचे आकडे किंवा एराच्या डेटा लायसन्सिंगबद्दल कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
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