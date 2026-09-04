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GSLV नं केली एकोणिसावी मोहीम यशस्वी, जाणून घ्या GSLV चा 19 वर्षांचा प्रवास...

भारताच्या जीएसएलव्हीनं एकोणिसावी मोहीम यशस्वी केलीय. ईओएस 05 उपग्रह भूस्थिर कक्षात पोहोचला. अडचणींमधून स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजिन विकसित करून हे रॉकेट आता विश्वासार्ह बनलं आहे.

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ईओएस 05 उपग्रह आणि GSLV (@isro/X via PTI Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2026 at 4:14 PM IST

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मुंबई : भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमातील एक महत्त्वाचा अध्याय पूर्ण झाला आहे. 4 सप्टेंबर 2024 रोजी जीएसएलव्ही-एफ17 नं ईओएस-05 उपग्रह यशस्वीपणे कक्षात पोहोचवला. या यशानं जीएसएलव्हीची एकूण 19 मोहिमा पूर्ण झाल्या आहेत. ही केवळ एक यशस्वी प्रक्षेपण मोहीम नव्हती, तर भारतानं कठीण क्रायोजेनिक तंत्रज्ञान आत्मसात करून आपल्या प्रक्षेपण वाहकाला विश्वासार्ह बनवलं आहे.

ईओएस-05 उपग्रह (ISRO YT)

इस्रो (ISRO) सॅटेलाइट सेंटरचे माजी सहयोगी संचालक आणि अंतराळ शास्त्रज्ञ डॉ. सुरेंद्र पाल यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं की, "GSLV साठी हे एक महत्त्वाचं प्रक्षेपण आहे, कारण EOS-05 हा सुमारे 40-मीटर रिझोल्यूशन असलेला 'जिओ' (GEO) इमेजिंग उपग्रह आहे. हा उपग्रह दर 30 मिनिटांनी पृथ्वीचं स्कॅनिंग करू शकतो आणि त्याच वेळी एखाद्या विशिष्ट क्षेत्राचे दर पाच मिनिटांनी विभागवार (sector-wise) चित्रणही करू शकतो." "या उपग्रहात 700-मिमीचा शक्तिशाली ऑप्टिकल कॅमेरा बसवण्यात आला आहे; तसंच यात VNIR आणि हायपरस्पेक्ट्रल इमेजिंगची क्षमता असून विविध रिझोल्यूशनवर प्रतिमा घेण्याची सुविधा आहे. 'रिमोट-सेन्सिंग' उपग्रह असल्यानं यावर 24 तास लक्ष ठेवणे शक्य होईल आणि याचा वापर पृथ्वीवरील नैसर्गिक संसाधनं, कृषी, आपत्ती व्यवस्थापनाच्या देखरेखीसाठी केला जाऊ शकतो." त्यांनी पुढं सांगितलं की, "सुरक्षेच्या दृष्टीनेही या उपग्रहाचा उपयोग होऊ शकतो. ही क्षमता हालचालींवर लक्ष ठेवण्यास तसंच उष्णकटिबंधीय आणि भौगोलिक बदलांचं निरीक्षण करण्यास मदत करू शकते."

क्रायोजेनिक इंजिनची कसोटी : जीएसएलव्हीची पहिलं विकासात्मक उड्ड एप्रिल 2001 मध्ये झालं होतं. जीएसएटी-1 घेऊन ही मोहीम उपग्रहाला इच्छित कक्षात नेऊ शकली नाव्हती. त्यानंतर यशस्वी डी2 आणि एफ01 मोहिमा झाल्या, पण 2006 मध्ये एफ02 अयशस्वी ठरली. 2007 ची एफ04 मोहीम आंशिक यशस्वी म्हणून गणली गेली. सर्वात मोठा धक्का 2010मध्ये बसला. स्वदेशी क्रायोजेनिक अप्पर स्टेजच्या पहिल्या उड्डाणात जीएसएलव्ही-डी3 अयशस्वी झालं आणि त्याच वर्षी आणखी एक अपयश आलं. क्रायोजेनिक इंजिन म्हणजे अत्यंत कमी तापमानातील द्रव हायड्रोजन आणि द्रव ऑक्सिजन वापरणारे अत्यंत अचूक तंत्रज्ञान. त्याचं नियंत्रण करणे म्हणजे प्रक्षेपण तंत्रज्ञानातील सर्वात कठीण आव्हानांपैकी एक असतं.

2014 चा नवा अध्याय : 5 जानेवारी 2014 रोजी जीएसएलव्ही-डी5 नं स्वदेशी क्रायोजेनिक अप्पर स्टेज वापरून जीएसएटी-14 यशस्वीपणे कक्षात पोहोचवलं. ही घटना संपूर्ण कार्यक्रमाचा मार्ग बदलणारी ठरली. त्यानंतर संदेशवहन, हवामान आणि नेव्हिगेशन उपग्रहांसह अनेक यशस्वी मोहिमा झाल्या. आज इस्रो जीएसएलव्हीला सुमारे दोन टन वजनाचे संदेशवहन उपग्रह भूस्थिर कक्षात पोहोचवण्याची क्षमता असलेला वाहक म्हणून वर्णन करतं. इस्रोला प्रत्येक यशस्वी उड्डाणानं इंजिन, स्टेजेस, एव्हिऑनिक्स, मार्गदर्शन प्रणाली, प्रोपल्शन आणि प्रक्षेपण प्रक्रिया याबाबत मौल्यवान अनुभव मिळाला आहे.

आकडेवारीतून दिसणारे रूपांतर : एफ17 पूर्वीच्या 18 मोहिमांपैकी 12 यशस्वी झाल्या होत्या, दोन आंशिक यशस्वी आणि चार अयशस्वी होत्या. एकूण यशाचा दर मोजला तर तो 66.7 टक्के होता. मात्र 2014 नंतर चित्र पूर्ण बदललं. तेव्हापासून 11 मोहिमांपैकी 10 यशस्वी झाल्या आणि यशाचा दर 90.9 टक्के झाला. हा फरक क्रायोजेनिक स्टेजच्या स्वदेशीकरणामुळं आला. 2021 मध्ये ईओएस-03 घेऊन गेलेली एफ10 मोहीम क्रायोजेनिक स्टेजच्या समस्येमुळं अयशस्वी झाली. अशा अपयशांची चौकशी करून कमतरता दूर करणे शक्य झालं. त्यानंतर 2023 मध्ये एफ12, 2014 मध्ये एफ14, 2025 मध्ये एफ15 आणि नासा-इस्रोच्या निसार उपग्रहाला घेऊन गेलेली एफ16 यशस्वी ठरल्या. आता एफ17 नं हा यशस्वी सिलसिला कायम ठेवला आहे.

ईओएस-05: एफ17 ची खासियत तिनं नेलेल्या ईओएस-05उपग्रहात आहे. हा भारताचा पहिला भूस्थिर कक्षातून प्रतिमा घेणारा इमेजिंग उपग्रह आहे. कमी पृथ्वी कक्षातील उपग्रह वेळोवेळी एखाद्या प्रदेशावरून जातात, पण ईओएस-05 मोठ्या भूभागाचं सातत्यपूर्ण निरीक्षण करू शकतो. हवामान प्रणाली, पूर, जंगलातील आग, शेती आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या देखरेखीसाठी हे खूप उपयुक्त आहे.

भारतीय स्पेस असोसिएशनचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल ए.के. भट्ट (निवृत्त) म्हणाले की, “ईओएस-05 च्या भूस्थिर इमेजिंग क्षमतेमुळं मोठ्या प्रदेशांचं सातत्यपूर्ण आणि उच्च-वारंवारतेनं निरीक्षण शक्य होईल. हे वेगानं बदलणाऱ्या हवामान प्रणाली, पूर, जंगलातील आग, शेती आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या देखरेखीसाठी तसंच भारत आणि सागरी क्षेत्रातील परिस्थिती जागरूकतेसाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचं आहे.” त्यांनी पुढं सांगितलं की, खाजगी स्पेस आणि जिओस्पेशियल परिसंस्थेमार्फत या डेटाचं कृतीक्षम बुद्धिमत्तेत रूपांतर करणे ही खरी संधी आहे.

खाजगी क्षेत्रासाठी नवी संधी : सुहोरा टेक्नॉलॉजीजचे सह-संस्थापक आणि सीओओ अमित कुमार म्हणाले की, “भूस्थिर कक्षातून भारत सतत निरीक्षण करणारा ईओएस-05 हा देशाच्या पृथ्वी निरीक्षण क्षमतेत महत्त्वपूर्ण भर आहे. तो आम्ही दररोज वापरत असलेल्या कमी पृथ्वी कक्षा आणि रडार डेटाला पूरक आहे.” सागरी पाळत, जहाजांची हालचाल, बेकायदेशीर मासेमारी तसंच पूर, आग आणि पायाभूत सुविधांमधील बदलांचं जलद शोध यासाठी त्याचा उपयोग होऊ शकतो. उपग्रहातून येणाऱ्या डेटाभोवती नवीन उत्पादनं आणि सेवा तयार करण्याची संधी खाजगी कंपन्यांसाठी खुली आहे.

एलव्हीएम3: जीएसएलव्ही आता भारताचं सर्वात शक्तिशाली वाहक राहिलेलं नाही. एलव्हीएम3 हे हेवी-लिफ्ट वाहक आहे. ते भूस्थिर ट्रान्सफर कक्षात सुमारे चार टन आणि कमी पृथ्वी कक्षात दहा टन वजन नेऊ शकतं. जीएसएलव्हीच्या क्रायोजेनिक कार्यक्रमातून मिळालेला अनुभव एलव्हीएम3 च्या सी25 अप्पर स्टेजमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सीई20 इंजिनमध्ये दिसतं. या इंजिनानं आता आठ सलग यशस्वी एलव्हीएम3 मोहिमा पूर्ण केल्या आहे. जुलै 2026 मध्ये आगामी एलव्हीएम3-एम7 मोहिमेसाठी सीई20 इंजिनची फ्लाइट-एक्सेप्टन्स हॉट टेस्ट यशस्वी झाली. त्यात 22 टनांपर्यंत थ्रस्ट पातळीवर काम केलं गेलं.

गगनयान आणि मानवी अंतराळ उड्डाण : मानवी अंतराळ उड्डाण कार्यक्रमासाठी एलव्हीएम3 ची मानवी-रेटेड आवृत्ती एचएलव्हीएम3 वापरली जाणार आहे. त्यात अतिरिक्त सुरक्षा प्रणाली आणि क्रू एस्केप सिस्टम जोडली जाईल. हे 400 किलोमीटर कमी पृथ्वी कक्षात क्रू मॉड्यूल नेईल. क्रायोजेनिक इंजिनची मानवी-रेटिंग पात्रता पूर्ण झाली आहे. चार सीई20 इंजिनांवर एकूण 8,810 सेकंद कालावधीच्या 39 हॉट-फायरिंग चाचण्या झाल्या. गगनयानच्या रोडमॅपमध्ये पहिल्या क्रू मोहिमेपूर्वी तीन मानवरहित मोहिमांचा समावेश आहे.

पुढील पिढीचा एनजीएलव्ही : इस्रोचा नेक्स्ट जनरेशन लॉंच व्हेईकल (एनजीएलव्ही) आंशिक पुनर्वापरयोग्य, मानवी-रेटेड आणि व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य असा तयार होत आहे. 2025-26 च्या वार्षिक अहवालानुसार हा तीन-स्टेज वाहक कमी पृथ्वी कक्षात 30 टन वजन नेण्याची क्षमता राखील. पहिला स्टेज एलओएक्स-मिथेन इंजिन वापरेल आणि उभ्या लँडिंगनं पुनर्प्राप्त करण्यायोग्य असेल. तिसरा स्टेज एलव्हीएम3 साठी विकसित केलेलं सीई20 तंत्रज्ञान वापरेल. 2035 पर्यंत भारतीय अंतराळ स्थानक आणि 2040 पर्यंत मानवी चंद्र उतरण्याच्या योजनांसाठी अधिक शक्तिशाली वाहकांची गरज आहे. श्रीहरिकोटा येथील तिसरे प्रक्षेपण पॅड याच हेतूनं मंजूर झालं आहे.

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TAGGED:

GSLV 19 YEAR JOURNEY
ईओएस 05
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