Grokipedia vs Wikipedia : एआय क्रांती की पक्षपाती ज्ञानकोश?
xAI नं लॉंच केलेल्या ग्रोकिपेडियानं विकिपीडियासमोर मोठ आव्हान उभ केलंय. एआय-जनरेटेड सामग्री विरुद्ध मानवी सहकार्य, पूर्वग्रह, गती आणि पारदर्शकतेचा वाद आता सुरू झालाय.
हैदराबाद : ऑक्टोबर 2025 मध्ये एलन मस्क यांच्या xAI कंपनीनं लॉंच केलेल्या ग्रोकिपेडियानं जगभरातील ज्ञान-प्रवाहाच्या क्षेत्रात एक क्रांती घडवून आणली आहे. हे नवीन एआय-आधारित ज्ञानकोश विकिपीडियासारख्या पारंपरिक मॉडेलला आव्हान देणार आहे. विकिपीडियावर अवलंबून असलेल्या लाखो लोकांसाठी ही एक नवीन सुरुवात आहे की धोकादायक प्रयोग?, हे येणारा काळच ठरवणार आहे. ग्रोकिपेडियाची सामग्री एआय मॉडेल 'ग्रोक' द्वारे तयार केली जाते, ज्यामुळे ती वेगवान आणि अपडेटेड असते, पण त्यात पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेची कमतरता असू शकते, असं तज्ञांचं मत आहे. दुसरीकडं, विकिपीडिया 20 वर्षांहून अधिक काळापासून चालू असलेली विश्वसनीय संस्था आहे, जी मानवी सहकार्यावर आधारित आहे. या दोन मॉडेल्समधील संघर्ष ज्ञानाच्या भविष्याबद्दल विचार करायला आता आपल्याला भाग पाडणार आहे. या बातमीत आपण या दोन्ही प्लॅटफॉर्म्सची तुलना करणार असून त्यांचे फायदे-तोटे समजून घेणार आहोत.
ग्रोकिपेडियाची सुरुवात
28 ऑक्टोबर 2025 रोजी, एलन मस्क यांनी xAI च्या माध्यमातून ग्रोकिपेडियाची सुरवात केलीय.हे एक अशी ज्ञानकोश आहे, जे पारंपरिक विकिपीडियापासून पूर्णपणे वेगळं आहे. विकिपीडियाच्या शेकडो हजारो स्वयंसेवक संपादकांऐवजी, ग्रोकिपेडिया पूर्णपणे एआय मॉडेल 'ग्रोक' वर अवलंबून आहे. ग्रोक हे xAI चं प्रमुख भाषा मॉडेल आहे, जे मस्क यांच्या दृष्टिकोनानुसार डिझाइन केलं आहे. ग्रोकिपेडियाची सामग्री निर्मिती ही पूर्णपणे एआयावर अवलंबून असणार आहे. जेव्हा एखादी नवीन घटना घडते, तेव्हा ग्रोक हे X (पूर्वीचे ट्विटर) वरील पोस्ट्स, वेब डेटा आणि इतर लाइव्ह स्रोतांमधून माहिती गोळा करून लगेचच माहिती तयार करतं. त्यामुळं विकिपीडियाच्या तुलनेत ग्रोकिपेडियाचा मोठा फायदा आहे,कारण विकिपीडियाला माहिती अपडेट्ससाठी बराच वेळ लागतो.
"विकिपीडिया हे एक प्रोपगंडा मशीन झालं आहे. ग्रोकिपेडिया ही सत्याची खरी जागा असेल." - एलन मस्क
वापरकर्त्याला थेट संपादन करता येत नाही
संपादकीय नियंत्रण हे ग्रोकिपेडियाचा आणखी एक वैशिष्ट्ये आहे. येथे कोणत्याही वापरकर्त्याला थेट संपादन करता येत नाही. सर्व कंट्रोल ग्रोक एआयकडं असंत, ज्यात मानवी मॉडरेशन फक्त मर्यादित स्वरुपात आहे. मस्क यांनी लॉंचदरम्यान सांगितलं की, "हे मॉडेल मानवी पूर्वग्रहांपासून मुक्त आहे. ते केवळ तथ्यांवर आधारित आहे", असा दावा त्यांनी केलाय. लॉंचनंतर काही तासांतच, क्रिटिक्सनी ग्रोकिपेडियातील पूर्वग्रह दाखवले. उदाहरणार्थ, 'क्लायमेट चेंज' वरील लेखात, एआयनं मस्क यांच्या इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाला फायदेशीर असे मुद्दे जास्त हायलाइट केले, तर पारंपरिक फॉसिल फ्युएल उद्योगांच्या नकारात्मक पैलूंकडे दुर्लक्ष केल्याच यात दिसून आलं. हे ग्रोकच्या ट्रेनिंग डेटामधील X पोस्ट्समुळं झाल्याचं सांगितलं जातं, ज्यात मस्क यांचे समर्थक जास्त सक्रिय असतात. तरीही, ग्रोकिपेडियाचे समर्थक म्हणतात की, हे विकिपीडियाच्या 'लिबरल बायस' पेक्षा चांगलं आहे. कारण विकिपीडियाच्या एडिटर्सची बहुसंख्यता पाश्चात्य वामपंथी विचारसरणीचं यात प्रतिबिंब असल्याचा आरोप करण्यात येतोय.
पारदर्शकता महत्वाची
अपडेट स्पीड हा ग्रोकिपेडियाचा सर्वात मोठा दावा आहे. ते 'नियर रिअल-टाइम' अपडेट्सचे देतं, असं दावा केला जातो. X सारख्या प्लॅटफॉर्म्समधून डेटा पुलिंगद्वारे शक्य होतं. ब्रेकिंग न्यूजदरम्यान, उदा. एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये, ग्रोकिपेडिया तत्काळ माहिती देईल, ज्यात व्हिडिओ क्लिप्स आणि इमेजेसचा समावेश असेल. हे विशेषतः पत्रकार आणि विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल. मस्क यांनी ट्विट केलं की, "विकिपीडिया हे एक प्रोपगंडा मशीन झालं आहे. ग्रोकिपेडिया ही सत्याची खरी जागा असेल." मात्र, मस्क यांचे शब्द कितपत खरे ठरतील? हे सांगण आत्ताच कठीण आहे. बीटा लॉंचनंतर, 8 लाख 85 हजार लेख तयार झाले, ज्यातील काही विकिपीडियावरून कॉपी केलेलं असल्याचा दावा करण्यात आला.यावर मस्क यांनी त्यात सुधारणा करणार असल्याचं प्रतिउत्तर दिलं. माहितीपासून जबाबदारी आणि पारदर्शकतेचा मुद्दा महत्वाचा आहे. ग्रोकिपेडियात कोणताही पब्लिक एडिटोरियल ट्रेल नाही. सर्व बदल एआय अल्गोरिदमद्वारे होतात, ज्याचं ट्रेनिंग डेटा प्रायव्हेट आहेत. या 'ब्लॅक बॉक्स' मॉडेलमुळं टिकाकार चिंतित आहे. "जर एआयनं चुकीची माहिती दिली, तर त्याला कोण जबाबदार?" असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. यावर xAI नं सांगितलं की, ते वेळोवेळी ऑडिट करतील.
विकिपीडियाकडं 7 दशलक्ष इंग्रजी लेख
ग्रोकिपेडियाची स्केल अद्याप लहान आहे. विकिपीडियाच्या 7 दशलक्ष इंग्रजी लेखांच्या तुलनेत, ग्रोकिपेडियाकडं फक्त लाखो लेख आहेत. पण मस्क यांचा दावा आहे की, एआयमुळं ते लवकरच विकिपीडियाला मागं टाकतील. भारतासारख्या देशात, इंटरनेटचा वापर वेगानं वाढत आहे, ग्रोकिपेडिया मराठीसह स्थानिक भाषांमध्ये विस्तार करण्याची योजना मस्क यांची आहे.ही भारतीय वापरकर्त्यांसाठी एक संधी असू शकते, पण त्यात स्थानिक पूर्वग्रहांचा धोकाही असू शकतो. ग्रोकिपेडियाच्या लॉंचनं एआय इंडस्ट्रीत आनंदाचं वातावण आहे. गूगल आणि मायक्रोसॉफ्ट सारख्या कंपन्या आता स्वतःच्या एआय ज्ञानकोशांवर काम करत आहेत. पण ग्रोकिपेडियाचं भविष्य काय? ते विकिपीडियासारखं विश्वसनीय होईल का, की फक्त एक ट्रेंडी गॅजेट राहील? हा प्रश्न काळच ठरणार आहे.
विकिपीडिया 300 हून अधिक भाषांमध्ये उपलब्ध
विकिपीडिया हा इंटरनेटवरील सर्वात मोठा आणि विश्वसनीय ज्ञानकोश आहे. 2001 मध्ये जिमी वेल्स आणि लॅरी सॅंगर यांनी स्थापन केलेली ही वेबसाइट आता 300 हून अधिक भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. इंग्रजी आवृत्तीत 7 दशलक्षाहून अधिक लेख आहेत, ज्यात जगभरातील इतिहास, विज्ञान, संस्कृती आणि राजकारणाची माहिती आहे. विकिमीडिया फाउंडेशन या नॉन-प्रॉफिट संस्थेद्वारे चालवला जाणारा हा प्लॅटफॉर्म पूर्णपणे देणग्यांवर अवलंबून आहे.
संपादकीय नियंत्रण विकिपीडियावर संपादकीय नियंत्रण
सामग्री निर्मिती हा विकिपीडियाचा आत्मा आहे. लाखो स्वयंसेवक संपादक जगभरातून सामग्री लिहितात. हे सहकार्य 'कन्सेंसेस-बेस्ड' प्रक्रियेवर आधारित आहे, ज्यात प्रत्येक संपादन चर्चेनंतर मंजूर होतं. उदाहरणार्थ, एखाद्या वादग्रस्त विषयावर, उदा. 'इंडिया-पाकिस्तान संबंध', लेखात सर्व बाजूंचा समावेश असतो आणि विश्वसनीय स्रोतांवर आधारित माहिती दिली जाते. हे 'न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्ह्यू' (NPOV) धोरणामुळं शक्य होतं. संपादकीय नियंत्रण विकिपीडियाचं वैशिष्ट्य आहे. कोणत्याही व्यक्तीला संपादन करता येतं.'व्हेरिफायबिलिटी' धोरणानुसार, प्रत्येक दावा प्रकाशित स्रोतांवर आधारित असावा. वादग्रस्त संपादनांसाठी 'टॉक पेजेस' वर चर्चा होते, ज्यात संपादक एकमेकांच्या मतांचा आदर करतात. हे डेमोक्रॅटिक मॉडेल विकिपीडियाला आणखी मजबूत बनवतं.त्यामुळं विश्वासार्ह माहिती वेबसाईटवर प्रकाशित होते.
निष्पक्ष माहिती
अपडेट स्पीड हा विकिपीडियाचा कमकुवत पैलू आहे. ब्रेकिंग न्यूजसाठी, मानवी रिव्ह्यूमुळं विलंब होतो.पण हे विलंब तथ्यांच्या खात्रीसाठी आवश्यक आहे. विकिपीडियाचे समर्थक म्हणतात की, गतीपेक्षा अचूकता महत्वाची आहे. विकिपीडियाचं उद्दिष्ट, निष्पक्ष माहिती देणे आहे. ते 'रिलायबल सोर्सेस' वर अवलंबून असतात, ज्यात शैक्षणिक जर्नल्स, न्यूज आउटलेट्सचा समावेश आहे. भारतात, मराठी विकिपीडियाकडे 1 लाखाहून अधिक लेख आहेत, जे स्थानिक नागरिकांच्या सहभागामुळं वाढताय. जबाबदारी आणि पारदर्शकता विकिपीडियाची ओळख आहे. प्रत्येक संपादनाची रिव्हिजन हिस्ट्री पब्लिक असते, ज्यात कोणी, कधी काय बदललं ते दिसतं. टॉक पेजेसवर चर्चा नोंदवली जाते, ज्यामुळं विश्वास निर्माण होतो. जर एखादा लेख चुकीचा असेल तर तो सहज शोधता येतो आणि दुरुस्त करता येतो. त्यामुळंच विकिपीडिया 'ओपन नॉलेज'चं प्रतीक बनलंय. विकिपीडियाची स्केल प्रचंड आहे. जगभरात दररोज लाखो लोक ते वापरतात, आणि ते शैक्षणिक अभ्यासक्रमांचा भाग आहे. पण त्यावर टीकाही होते. संपादकांची असमानता, ज्यात पुरुष आणि पाश्चात्य लोक जास्त आहेत, यामुळं सिस्टेमिक बायस येते. तरीही, विकिपीडियानं स्वतःमध्ये अनेक सुधारणा केल्या आहेत. ग्रोकिपेडियाच्या लॉंचनंतर, विकिपीडियावरही प्रभाव पडला आहे. विकिमीडिया फाउंडेशननं एआय टूल्सचा वापर सुरू केला आहे, पण ते पूर्णपणे एआयवर अवलंबून नाहीत. विकिपीडियाचे भविष्य मानवी सहकार्यावर आहे, जे एआयसाठी पूरक ठरणार आहे.
एआय विरुद्ध मानवी बुद्धिमत्ता
ग्रोकिपेडिया आणि विकिपीडियामधील वाद हा केवळ तंत्रज्ञानाचा नाही, तर ज्ञानाच्या तत्त्वाचा आहे. एआयची गती आणि सिंथेसिस विरुद्ध मानवी क्युरेटेड कन्सेंसेस हा संघर्ष ज्ञानाच्या भविष्याला आकार देणार आहे. मानवी विरुद्ध एआय पूर्वग्रह हा पहिला मुद्दा आहे. विकिपीडियावर संपादकांच्या पार्श्वभूमीमुळं पूर्वग्रह निर्माण होताय. दुसरीकडं, ग्रोकिपेडियाचा पूर्वग्रह मस्क यांच्या विचारसरणीशी जोडला जातोय. लॉंचनंतर, 'टेस्ला' वरील लेखात सकारात्मक माहिती जास्त असल्याचं आढळून आलं आहे. याबाबत टिकाकार म्हणतात की, एआयचा पूर्वग्रह ट्रेनिंग डेटामधून येतो, जे X सारख्या प्लॅटफॉर्मवरून घेतलं जातं. विकिपीडियात पूर्वग्रह दुरुस्त करण्यासाठी कन्सेंसेस आहे, तर ग्रोकिपेडियात ते अल्गोरिदमवर अवलंबून आहे.
ग्रोकिपेडिया रिअल-टाइम अपडेट्साठी फायदेशीर
गती विरुद्ध वेरिफिकेशन हा सुद्धा मोठा दुसरा संघर्ष आहे. ग्रोकिपेडियाची रिअल-टाइम अपडेट्स ब्रेकिंग न्यूजसाठी उत्तम आहेत, पण चुकीची माहिती पसरवण्याचा यात धोका आहे. एखाद्या फेक न्यूज X वर व्हायरल झाल्यास ग्रोक ती त्याच्या ज्ञानकोषात सामाविष्ट करुन घेईल. विकिपीडियात वेरिफिकेशनमुळं हे टाळलं जातं, पण त्यात विलंब होतो. मागिल काही अभ्यासानुसार, विकिपीडियातील 90% माहिती अचूक असते, तर एआय मॉडेल्समध्ये तीच माहिती 70-80% अचूक असू शकते. पारदर्शकता विरुद्ध प्रायव्हेटरी अल्गोरिदम हा यातील तिसरा मुद्दा आहे. विकिपीडियाची ओपन प्रक्रिया विश्वास निर्माण करते, तर ग्रोकिपेडियाचा ब्लॅक बॉक्स टिकाकारांसाठी संशयाचं साधन बनतं. "एआय कसं निर्णय घेतं हे माहिती नसेल तर ते विश्वासार्ह कसं?" असा प्रश्न टीकाकार कराताय. xAI नं पारदर्शकता वाढवण्याचे आश्वासन दिलं, पण त्यासाठी वेळ लागण्याची शक्यता आहे. या संघर्षामुळं ज्ञानकोश क्षेत्रात बदल घडवले आहेत. काही तज्ञ म्हणतात की, हायब्रिड मॉडेल भविष्यात येईल – एआय सामग्री तयार करेल आणि मानव वेरिफाई करेल. भारतात, जिथे डिजिटल डिव्हायड आहे, ग्रोकिपेडियाची गती ग्रामीण भागात उपयुक्त ठरेल, पण विकिपीडियाची विश्वसनीयता शैक्षणिक क्षेत्रात कायम राहील. मस्क यांचा दावा आहे की, ग्रोकिपेडिया विकिपीडियाला बदलेल, पण विकिमीडियाचे CEO म्हणाले, "आम्ही एआयला स्वीकारू, पण मानवी संपादन आम्ही कधीच बंद करणार नाही." हा वाद सुरू राहील, आणि तो ज्ञानाच्या लोकशाहीबद्दल विचार करायला भाग पाडेल. भविष्यात, ग्रोकिपेडिया स्थानिक भाषांमध्ये विस्तारेल, पण त्यासाठी स्थानिक डेटाची गरज कंपनीला लागणार आहे.
ज्ञानाचं भविष्य कोणतं?
ग्रोकिपेडिया आणि विकिपीडियामधील हा वाद ज्ञानाच्या प्रवासातील एक नवीन अध्याय आहे. एआयची शक्ती अविश्वसनीय आहे, पण त्याला मानवी स्पर्श देखील आवश्यक आहे. भारतासारख्या देशांसाठी, हे दोन्ही प्लॅटफॉर्म स्थानिक ज्ञान वाढवतील. शेवटी, ज्ञान हे सत्य आहे, आणि ते कोणत्याही पूर्वग्रहापासून मुक्त असावं.
Grokipedia vs Wikipedia
|पैलू (Aspect)
|विकिपीडिया (Wikipedia)
|ग्रोकिपीडिया (Grokipedia)
|स्थापना आणि मालकी
|विकिमीडिया फाउंडेशनद्वारे 2001 मध्ये स्थापित; नॉन-प्रॉफिट, स्वतंत्र संस्था.
|xAI (एलॉन मस्कची कंपनी) द्वारे 2015 मध्ये लॉंच; व्यावसायिक, AI-केंद्रित.
|सामग्री निर्मिती
|लाखो स्वयंसेवकांद्वारे संपादित; स्रोत-आधारित, तटस्थता नियम.
|AI-जनरेटेड (विकिपीडियाच्या पानांवर आधारित); मानवी संपादनाची कमतरता, AI-क्लोनिंग.
|उद्देश
|तटस्थ, विश्वसनीय माहिती प्रदान करणे; सर्वांसाठी मुक्त प्रवेश.
|विकिपीडियातील कथित पूर्वग्रह दूर करणे; "प्रचारमुक्त" असल्याचा दावा.
|विश्वासार्हता आणि पूर्वग्रह
|सामुदायिक तपासणीमुळे तुलनेने तटस्थ; टीका असली तरी स्रोत-यादी मजबूत.
|AI-आधारित असल्यानं पूर्वग्रह (विशेषतः डाव्या बाजूच्या टीकेची उदारता); उजव्या बाजूच्या दृष्टिकोनांना प्राधान्य.
|उपलब्धता आणि व्याप्ती
|300+ भाषांमध्ये, 60+ दशलक्ष पाने; मोफत, जाहिरातीविरहित.
|इंग्रजी-प्रधान, सुमारे 9 लाख पाने; ग्रोक AI शी एकीकृत, मोफत पण xAI इकोसिस्टममध्ये मर्यादित.
|लांबी आणि सखोलता
|पानांवर सरासरी जास्त शब्द विस्तृत इतिहास आणि संदर्भ.
काही विषयांवर लांब पण AI-जनरेटेड; विकिपीडियापेक्षा कमी सखोल.
