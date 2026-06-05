ओला-उबरचं धाबं दणाणलं : भारतात नवी टॅक्सी सेवा सुरू, बुकिंगवर 50% सवलत
व्हिएतनामच्या ग्रीन एसएमनं दिल्ली-एनसीआरमध्ये विनफास्ट Limo Green इलेक्ट्रिक SUV नं ऑल-इलेक्ट्रिक टॅक्सी सेवा सुरू केलीय. यामुळं ओला-उबरला कडवं आव्हान मिळालं (Ola Uber Competition) आहे.
Published : June 5, 2026 at 5:22 PM IST
नवी दिल्ली : व्हिएतनामची ग्रीन एसएम कंपनीनं विश्व पर्यावरण दिनानिमित्त दिल्ली-एनसीआरमध्ये पूर्णपणे इलेक्ट्रिक टॅक्सी सेवा सुरू करून भारतात प्रवेश केला आहे. 'ग्रीन एसएम लिमो' नावानं सुरू झालेली ही सेवा विनफास्टच्या VF MPV 7 वर आधारित Limo Green वाहनांद्वारे चालवली जाणार आहे. यामुळं भारतातील राइड-हेलिंग क्षेत्रात नवीन स्पर्धा निर्माण झाली आहे.
पर्यावरणस्नेही प्रीमियम मोबिलिटीचा नवा पर्याय : ग्रीन एसएमनं 5 जून 2026 रोजी दिल्लीत आपल्या सेवेचा शुभारंभ केला. ही कंपनी व्हिएतनाम, लाओस, इंडोनेशिया आणि फिलिपाइन्सनंतर भारताला आपली पाचवी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ बनवत आहे. प्रारंभिक टप्प्यात दिल्ली-एनसीआरच्या प्रमुख भागांत सेवा उपलब्ध असेल आणि ग्राहकांच्या मागणीनुसार हळूहळू विस्तार केला जाईल.
वाहन आणि वैशिष्ट्ये: ग्रीन एसएम लिमो ही सेवा विनफास्ट Limo Green या सात सीटर इलेक्ट्रिक SUV वर चालेल. हे वाहन प्रवासी वाहतूकसाठी विशेषतः तयार करण्यात आलं आहे. दैनंदिन कम्युटिंग, विमानतळ ट्रान्सफर, कौटुंबिक प्रवास आणि व्यावसायिक सहलींसाठी हे योग्य आहे. कंपनीनं प्रीमियम अनुभव देण्यासाठी प्रत्येक वाहनात पिण्याचे पाणी, ओले टिश्यूज यासारख्या सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत.
सुरक्षा आणि ड्रायव्हर ट्रेनिंग: सुरक्षेसाठी 'Secure-to-Safe' सिस्टीम बसवण्यात आली आहे. यात आतील-बाहेरील कॅमेरे, AI तंत्रज्ञान आणि ड्रायव्हर तसंच प्रवाशांसाठी इमर्जन्सी सपोर्ट बटण समाविष्ट आहे. सर्व ड्रायव्हर्सना इलेक्ट्रिक वाहन ऑपरेशन, रोड सेफ्टी आणि कस्टमर सर्व्हिसचं विशेष प्रशिक्षण देण्यात आलं आहे. कंपनी त्यांना 'ग्रीन ड्रायव्हर्स' म्हणून संबोधते. 'Ride 5 Star' कमिटमेंट अंतर्गत वाहन गुणवत्ता, सुरक्षा, ड्रायव्हर व्यावसायिकता आणि उत्कृष्ट अनुभवावर भर देण्यात येत आहे.
कंपनीचे ध्येय आणि विस्तार: ग्रीन एसएमचे ग्लोबल सीईओ Nguyen Van Thanh यांनी म्हटलं, “भारत हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा मोबिलिटी बाजार आहे. येथील स्केलची होणारी वेगानं वाढ आणि नवोन्मेषाची भावना यामुळं ग्रीन ट्रान्सपोर्टेशनच्या भरपूर संधी उपलब्ध आहेत. आम्ही आदर, आत्मविश्वास आणि स्थानिक भागीदारांसोबत सहकार्याच्या भावनेनं भारतात आलो आहोत.” कंपनीचा उद्देश सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि शाश्वत मोबिलिटी उपलब्ध करणे हा आहे.
लाँच ऑफर आणि बुकिंग: 5 जून ते 11 जूनपर्यंत लाँच प्रमोशन म्हणून 50% सवलत (कॅप Rs 250) देण्यात येत आहे. ग्राहक Green SM मोबाइल अॅप (Android आणि iOS), हॉटलाइन किंवा थेट हेलिंगद्वारे बुकिंग करू शकतात.
भारतासाठी विनफास्टचा विस्तार: ही सेवा व्हिएतनामच्या विनफास्ट इकोसिस्टमचा भारतातील आणखी एक महत्त्वाचं पाऊल आहे. 2026 मध्ये स्थापित ग्रीन एसएम आता पाच देशांत कार्यरत आहे. पूर्णपणे इलेक्ट्रिक फ्लीट, व्यावसायिक ड्रायव्हर ट्रेनिंग आणि कस्टमर अनुभव हा कंपनीचा मुख्य फोकस आहे.
सोबतच ग्रीन एसएमनं पाच स्थानिक भागीदारांना ‘Green Alliance Frontier’ या जागतिक प्लॅटफॉर्मवर सामील केलं. हा प्लॅटफॉर्म शाश्वत विकास आणि ग्रीन ट्रान्सफॉर्मेशनवर काम करणाऱ्या व्यवसायांना एकत्र आणतो.
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