प्रतीक्षा संपली! 13 वर्षांनंतर 'GTA 6' चा महाधमाका; व्हाइस सिटीच्या दुनियेत गेमर्सची तुफान गर्दी
तब्बल 13 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर बहुचर्चित 'ग्रँड थेफ्ट ऑटो 6' (GTA 6) अखेर जगभरात लाँच झालाय.
Published : November 19, 2026 at 10:03 AM IST
लॉस एंजेलिस: तब्बल 13 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर मनोरंजन विश्वातील सर्वात बहुप्रतिक्षित व्हिडिओ गेम 'ग्रँड थेफ्ट ऑटो 6' (Grand Theft Auto VI) अखेर गुरुवारी जगभरात लाँच झाला आहे. रॉकस्टार गेम्सचा हा नवा गेम प्लेस्टेशन 5 आणि एक्सबॉक्स सिरीजवर मध्यरात्रीपासून उपलब्ध झाला असून, वेळेच्या फरकामुळं भारत आणि आशियातील गेमर्सना अमेरिकेच्या आधीच हा गेम खेळण्याची संधी मिळाली आहे. हा गेम 'जीटीए 5' सारखाच व्यावसायिक आणि सांस्कृतिक इतिहास घडवेल का, याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
Cuffem shows off his room for his GTA 6 marathon 🤣 https://t.co/bWV2hzPtiX— Grxunt (@grxunt) November 19, 2026
212 जीबी फाईल साईज आणि इंटरनेटवर ताण : न्यूझीलंडमध्ये हा गेम सर्वात आधी लाँच झाला. 212 जीबी इतकी अवाढव्य फाईल साईज असल्याने इंटरनेट सेवा पुरवठादारांना डेटा ट्रॅफिकचा मोठा ताण सहन करावा लागला. वेलिंग्टन येथील 50 वर्षीय दिग्दर्शक ॲडम सिमन्स यांनी मध्यरात्री कुटुंब जागे होऊ नये म्हणून आवाज कमी ठेवून गेम खेळण्याचा आनंद घेतला. "गेमचे ग्राफिक्स, कथानक आणि जिवंत वाटणारे जग थक्क करणारे आहे," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. गेम लाँच होताच रॉकस्टारची मूळ कंपनी 'टेक-टू इंटरॲक्टिव्ह'च्या शेअर्समध्ये 8 टक्क्यांहून अधिक उसळी पाहायला मिळाली.
13 वर्षांनंतर पुन्हा 'व्हाइस सिटी'ची सफर : आतापर्यंत 'जीटीए' मालिकेच्या 47 कोटींहून अधिक प्रती विकल्या गेल्या आहेत. या नव्या भागात फ्लोरिडावर आधारित 'लिओनिडा' या काल्पनिक राज्यात आणि 'व्हाइस सिटी'मध्ये (मियामी) थरार रंगणार आहे. तुरुंगातून सुटलेली लुसिया कॅमिनोस आणि माजी सैनिक जेसन ड्युव्हल या जोडीभोवती संपूर्ण कथानक फिरते. एका गुन्हेगारी मोहिमेत फसल्यानंतर हे दोघे मोठ्या षड्यंत्रात कसे अडकतात, याचा थरारक अनुभव यात पाहायला मिळणार आहे.
मियामीमध्ये प्रचंड उत्साह आणि काहीसा वाद : मियामी शहरानं या गेमच्या निमित्तानं मोठ्या प्रमाणावर प्रमोशन केलं आहे. मियामी-डेड काउंटीनं रॉकस्टारसोबत 3.9 दशलक्ष डॉलर्सचा करार केला असून, बास्केटबॉल संघ 'मियामी हीट' देखील खास 'व्हाइस सिटी' जर्सी परिधान करणार आहे. दुसरीकडे, गुन्हेगारीचे चित्रण करणाऱ्या गेमसाठी सरकारी निधी वापरण्यावरून काही स्थानिक नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
पुरस्कारांची शर्यत आणि खास संगीत : लाँच होण्यापूर्वीच 'जीटीए 6' ला 'द गेम अवॉर्ड्स'साठी तब्बल आठ नामांकनं मिळाली आहेत. तसंच, ग्रॅमी विजेत्या 'जस्टिस' या फ्रेंच जोडीनं या गेमसाठी खास संगीत दिलं असून, 11 डिसेंबरला 30 गाण्यांचा अल्बम प्रदर्शित होणार आहे. रॉकस्टारनं मुख्य कलाकारांची नावं अद्याप गुलदस्त्यात ठेवली असली तरी, जगभरातील गेमर्समध्ये या नव्या जगाचा शोध घेण्याची मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
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