ETV Bharat / technology

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसह वयोमर्यादेवर सरकारची चर्चा; डीपफेकवर कठोर नियमांची गरज – अश्विनी वैष्णव

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसह वयोमर्यादेवर सरकारची चर्चा सुरू असल्याचं आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एआय समिटमध्ये सांगितलं.

IT minister Ashwini Vaishnaw
अश्विनी वैष्णव (PTI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 17, 2026 at 4:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : ऑस्ट्रेलियानं काही दिवसापूर्वी 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घातली होती. भारतही आता वयानुसार निर्बंध लागू करण्याबाबत सोशल मीडिया कंपन्यांसोबत चर्चा करत आहे, असं केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये म्हटलंय. डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वाढता धोका आणि मुलांचं संरक्षण यावर भर देताना त्यांनी कठोर नियमनाची आवश्यकता असल्याचं म्हटलं आहे.

डीपफेक आणि बालसंरक्षणासाठी मजबूत नियमांची आवश्यकता
मंत्री वैष्णव यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं की, “सध्या आम्ही डीपफेक आणि वयानुसार निर्बंधांबाबत विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सशी चर्चा करत आहोत. यातून योग्य मार्ग कसा काढायचा, हे ठरवलं जाईल.” डीपफेकची समस्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचं ते म्हणाले. “या समस्येपासून मुलांचं आणि समाजाचं संरक्षण करण्यासाठी आम्हाला विद्यमान नियमांपेक्षा अधिक कठोर नियमनाची गरज आहे. आम्ही उद्योगांशी याबाबत संवाद सुरू केला आहे,” असं त्यांनी सांगितलं.

भारतीय संविधानाचं पालन करावेच लागेल
ते म्हणाले की, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, मेटा किंवा एक्स (ट्विटर) असे कोणतेही प्लॅटफॉर्म असो, त्यांना भारतीय कायदेशीर चौकटीचं आणि संविधानाचं पालन करावेच लागेल. संसदेच्या समितीनंही डीपफेकचा सखोल अभ्यास केला असून, संसदेत याबाबत व्यापक सहमती घडवून आणून अधिक कडक निर्बंध आणणे गरजेचे आहे, असे वैष्णव यांनी नमूद केलं. ऑस्ट्रेलियासह अनेक देशांनी वयानुसार नियमन स्वीकारलं आहे. “डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) कायद्यात आम्ही आधीच पुढचं पाऊल उचललं होतं. विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना कोणते कंटेंट उपलब्ध करायचे, याबाबत वयानुसार भेद केला होता,” असं ते म्हणाले.

समिटमध्ये संप्रभू एआय मॉडेल्सचं प्रदर्शन
एआय इम्पॅक्ट समिटमध्ये संप्रभू (स्वदेशी) एआय मॉडेल्सचे प्रदर्शन करण्यात आलं आहे. वैष्णव यांनी सांगितलं की, हे मॉडेल्स जागतिक स्तरावरील मोठ्या एआय मॉडेल्सच्या बरोबरीनं सर्व पॅरामीटर्सवर उतरले आहेत. “भारतात आता संप्रभू मॉडेल्स लाँच करण्यात आले आहेत. एआय मिशन 2.0 अंतर्गत या मॉडेल्ससाठी मोठ्या पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील. यामुळं भारताची एआय उपलब्धता नव्या पातळीवर पोहोचेल,” असं ते म्हणाले.

भाषा मॉडेल्स विकसित करण्यासाठी 12 संस्थाची निवड
भारतीय डेटासेटवर आधारित मोठे आणि छोटे भाषा मॉडेल्स विकसित करण्यासाठी 12 संस्था आणि संघांची निवड करण्यात आली आहे. यात सर्वम एआय, सोकेत एआय, ज्ञानी एआय, गण एआय, अवतार एआय, आयआयटी बॉम्बे संघ (भारतजेन), जेनलूप, झेंटिक, इंटेलिहेल्थ, शोध एआय, फ्रॅक्टल अ‍ॅनालिटिक्स आणि टेक महिंद्रा मेकर्स लॅब यांचा समावेश आहे. जागतिक कंपन्यांनी चॅटजीपीटी, जेमिनी यांसारखी मोठी मॉडेल्स व्यावसायिकरीत्या लाँच केली आहेत. भारतातही गुंतवणूकदार उत्साही असून पुढील 1-2 वर्षांत 20,000 कोटींहून अधिक गुंतवणूक निश्चित झाली आहे.

समिटला प्रचंड प्रतिसाद
“या समिटला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. 3 लाखांहून अधिक लोकांनी नोंदणी केली आहे. सर्व सत्रे खचाखच भरली आहेत. एआयबाबत लोकांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे.” या गर्दीमुळंच काही अडचणी निर्माण झाल्या असल्या, तरी उत्साहाचं हे चित्र भारताच्या एआय क्षेत्रातासाठी महत्वाचं असल्याचं ते म्हणाले.

हे वाचलंत का :

  1. भारत एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 मध्ये रोबोटिक्स तंत्रज्ञानाचं प्रदर्शन
  2. जेईई मेन 2026 च्या जानेवारी सत्राचे निकाल जाहीर, स्कोअरकार्ड कसं डाउनलोड करावं?
  3. लावा बोल्ड एन2 भारतात लाँच: स्वस्त किंमतीत प्रीमियम वैशिष्ट्ये

TAGGED:

SOCIAL MEDIA BAN
ASHWINI VAISHNAV
डीपफेक
DEEPFAKES
ASHWINI VAISHNAV ON SOCIAL MEDIA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.