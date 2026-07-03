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BAT BMS 'ॲप'ला सरकारचा दणका, गुगल प्ले आणि ॲपल ॲप स्टोअरवरून ॲप काढून टाकण्याचे आदेश

ई-रिक्षा दूरस्थपणे (रिमोटली) बंद करण्याची सुविधा देणाऱ्या दोन ॲप्सना सरकारनं हटवलं आहे.

BAT BMS App
BAT BMS App (Google play store and Cnava)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 3, 2026 at 12:34 PM IST

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नवी दिल्ली: दिल्लीतील ई-रिक्षा चालक आणि विक्रेत्यांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण करणाऱ्या BAT-BMS ॲपबाबतच्या चिंतेनंतर केंद्र सरकारनं महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे. बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टम (BMS) शी संबंधित दोन मोबाइल ॲप्स बाजारातून हटवण्यात आली आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे (MeitY) सचिव एस. कृष्णन यांनी 'सीआयआय (CII) सायबरसुरक्षा शिखर परिषदे'त ही घोषणा केली.

BAT BMS ॲपचा धोका: BAT BMS ॲप हे प्रामुख्यानं बॅटरीचं व्होल्टेज, तापमान आणि करंट (प्रवाह) यांसारख्या बाबींचे रिअल-टाइम निरीक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आलं होतं. हे ॲप चीनमधील शेन्झेन येथील एका टेक कंपनीनं विकसित केलं होतं. मात्र, या ॲपमध्ये 10-15 मीटर अंतरावरून ब्लूटूथद्वारे वाहनाचं 'डिस्चार्ज फंक्शन' (ऊर्जा पुरवठा करण्याची क्षमता) बंद करण्याची क्षमता होती, असं आढळून आलं आहे. सोशल मीडियावर (इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, 'X') व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये काही लोक जवळच्या ई-रिक्षांच्या बॅटरीशी 'पेअर' करून त्या बंद करताना दिसले, ज्यामुळं चालक रस्त्यावरच अडकून पडले. दिल्ली परिवहन विभागाच्या प्राथमिक तपासात हे ॲप बॅटरी व्यवस्थापनासाठी एक कायदेशीर साधन असले, तरी स्थानिक इलेक्ट्रिक वाहन पुरवठा साखळीतील सुरक्षा त्रुटींमुळं ते सार्वजनिक उपद्रवाचे कारण बनलं होतं. पारंपारिक लेड-ॲसिड बॅटरी किंवा कंपनीकडून सुरक्षित (फॅक्टरी-सिक्युअर्ड) लिथियम बॅटरी असलेल्या वाहनांवर या समस्येचा कोणताही परिणाम होत नाही.

चालक आणि सुरक्षिततेचा परिणाम: दिल्लीचे परिवहन मंत्री पंकज सिंग यांनी सांगितलं की, नागरिकांनी विभागाकडं हा मुद्दा मांडल्यानंतर त्वरित कारवाई सुरू करण्यात आली. "अद्याप कोणतीही अधिकृत तक्रार प्राप्त झालेली नाही, परंतु मी अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत," असं सिंग म्हणालं. त्यांनी स्पष्ट केलं की, या वाहनांच्या कामकाजात जाणीवपूर्वक हस्तक्षेप करणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. दिल्लीत भाड्यानं ई-रिक्षा चालवणाऱ्या 'गिग वर्कर्स'ना (अल्पकालीन कामगारांना) याचा मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. समाजकंटक रिमोटद्वारे (दूरस्थपणे) वाहन बंद करायचे आणि नंतर मेकॅनिक असल्याचे भासवून ते 'दुरुस्त' करण्याच्या नावाखाली 100 ते 300 रुपये उकळायचे, असा प्रकार समोर आला होता. यामुळं अनेक चालकांचं दिवसभराचं उत्पन्न (400-500 रुपये) बुडाचं. ही सुरक्षेच्या दृष्टीनेही गंभीर बाब आहे; गजबजलेल्या रस्त्यावर ई-रिक्षा अचानक बंद पडल्यास मागून येणाऱ्या वाहनांशी धडक होण्याची भीती चालक आणि प्रवाशांनी व्यक्त केली आहे.

सरकारच्या योजना आणि तपास: अशा धोकादायक ॲप्सना आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करण्याच्या उद्देशानं मंत्रालय ॲप स्टोअर्सशी संपर्क साधणार आहे. जरी मूळ 'BAT-BMS' ॲप ॲपल ॲप स्टोअरवरून काढून टाकण्यात आलं असलं, तरीही त्याचं 'क्लोन' (हुबेहूब नक्कल केलेली) प्रकार गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहेत. दिल्ली सरकारनं परिवहन विभागाला या चिनी ॲपच्या तांत्रिक धोक्यांची आणि कायदेशीर वैधतेची चौकशी करण्याचं निर्देश दिले आहेत. सार्वजनिक सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी, सरकार 'अन-एनक्रिप्टेड' (असुरक्षित) अशा 'थर्ड-पार्टी' बॅटरी प्रणालींसाठी नियम लागू करण्याचाही विचार करत आहे. या घटनेमुळं ई-मोबिलिटी क्षेत्रातील सायबर सुरक्षेबाबतच्या त्रुटी अधोरेखित झाल्या आहेत.

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