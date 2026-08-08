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मेटाकडे डीपफेक आणि हानिकारक एआय-जनरेटेड कंटेंट रोखण्याची सरकारची मागणी

केंद्र सरकारनं मेटाला 'डीपफेक्स' (deepfakes) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे (AI) तयार केलेला हानिकारक मजकूर रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Meta
मेटा (Meta)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 8, 2026 at 4:09 PM IST

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नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं मेटा या सोशल मीडिया कंपनीला त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर डीपफेक आणि इतर हानिकारक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) जनित सामग्री रोखण्यासाठी तातडीनं सुधारात्मक पावलं उचलण्याची सूचना दिली आहे. यासोबतच, मेटाच्या शिफारस प्रणाली (रिकमेंडेशन सिस्टम्स) कशा प्रकारे सामग्री प्रसारित करतात, याचीही सखोल चौकशी सुरू आहे.

माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्यांचा प्रश्न: सरकारी सूत्रांनुसार, मेटाची शिफारस प्रणाली (recommendation system) वापरकर्त्यांना 'काय दाखवायचं' आणि 'ते कोणाला दाखवायचे' हे ठरवतं, तसेच पैशांच्या बदल्यात विशिष्ट मजकुराचा प्रसारही करते. यात मुख्य मुद्दा असा आहे की, 'माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000' अन्वये ही कंपनी अजूनही 'मध्यस्थ' (intermediary) म्हणून पात्र ठरते?. जर प्लॅटफॉर्म स्वतःच मजकूर निवडत असेल आणि प्रदर्शित करत असेल, तर त्यावर 'प्रकाशका'सारखी (publisher) जबाबदारी येऊ शकते; परिणामी, 'मध्यस्थ' म्हणून मिळणारे कायदेशीर संरक्षण गमावण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.

आयटी ॲक्ट : कलम 79 आणि माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियम, 2021 अंतर्गत, 'सेफ हार्बर' (कायदेशीर दायित्वापासून सूट) मिळवण्यासाठी मध्यस्थांना (intermediaries) तृतीय-पक्षाच्या माहितीबाबत योग्य ती खबरदारी (due diligence) घेणे आवश्यक आहे. या अटींचं पालन न केल्यास 'आयटी ॲक्ट' (IT Act) तसंच 'भारतीय न्याय संहिता' अंतर्गत कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. अलीकडील चर्चांनंतर, सरकारनं 'मेटा'कडं (Meta) 'डीपफेक्स' (deepfakes) विरोधात ठोस कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसंच, इतर प्लॅटफॉर्म्सच्या 'मध्यस्थ' (intermediary) दर्जाचा आढावा घेण्यासाठी त्यांच्याशीही चर्चा केली जाणार आहे.

सूत्रांनी सांगितलं की, जर मेटाची शिफारस प्रणाली 'कोणाला काय दाखवायचे' हे ठरवत असेल आणि 'पैसे घेऊन सामग्रीचा प्रचार' करत असेल, तर अशी कार्ये मध्यस्थाच्या कायदेशीर व्याख्येशी सुसंगत आहेत की नाही, हा प्रश्न निर्माण होतो. जर एखादे प्लॅटफॉर्म वापरकर्त्यांना कोणती सामग्री दाखवायची हे ठरवत असेल, तर ते प्रकाशन करण्यासारखेच आहे आणि अशावेळी प्लॅटफॉर्मला आपल्या कृतींची जबाबदारी घ्यावी लागेल.

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