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गुगलचा 'मेड बाय गुगल' कार्यक्रम: 12 ऑगस्टला पिक्सेल 11 (Pixel 11) सिरीज होणार लॉंच?

गुगलचा 'मेड बाय गुगल' (Made by Google) कार्यक्रम 12 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. यात पिक्सेल 11 सिरीज आणि पिक्सेल वॉच 5 सादर केले जातील.

Made by Google
मेड बाय गुगल कार्यक्रम (Mark Guruman X Account)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 8, 2026 at 9:39 AM IST

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Updated : July 8, 2026 at 9:56 AM IST

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मुंबई: गुगलनं आपल्या वार्षिक हार्डवेअर लॉंच कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे. या वर्षीचा 'मेड बाय गुगल' कार्यक्रम 12 ऑगस्ट रोजी न्यूयॉर्क शहरात आयोजित केला जाईल. या कार्यक्रमात कंपनी आपल्या पुढील पिढीतील फ्लॅगशिप 'पिक्सेल 11' स्मार्टफोन सिरीज आणि 'पिक्सेल वॉच 5' सिरीज सादर करण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षीप्रमाणेच, या कार्यक्रमासाठी न्यूयॉर्क शहराची निवड करण्यात आली आहे.

कार्यक्रमाची तारीख आणि वेळ: 'मेड बाय गुगल' 2026 कार्यक्रम 12 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. मुख्य सत्र (कीनोट) दुपारी 3:00 वाजता PT (पॅसिफिक टाइम) सुरू होईल. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार (IST) का कार्यक्रम पहाटे 3:30 वाजता होईल. मागील वर्षांच्या तुलनेत, हा कार्यक्रम या वर्षी एक आठवडा आधी आयोजित केला जात आहे. ब्लूमबर्गचे मार्क गुरमन आणि युट्युबर मार्केस ब्राउनली (MKBHD) यांनी गुगलकडून मिळालेल्या निमंत्रणाबाबतची माहिती शेअर केली आहे. निमंत्रणात "पिक्सेलची पुढील पिढी" (next generation of Pixel) असा उल्लेख आहे आणि त्यात एक ॲनिमेशन दाखवलं आहे, ज्यामध्ये चमकदार सोनेरी रंगाची मेटल फ्रेम आणि पिक्सेलची वैशिष्ट्यपूर्ण आडवी कॅमेरा पट्टी (कॅमेरा व्हायझर) दिसून येतंय. यावरून असं सूचित होते की पिक्सेल 11 सिरीज मागील मॉडेल्सची डिझाइन शैली कायम ठेवेल, तरीही या वर्षी नवीन सोनेरी रंगाचा पर्याय सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.

पिक्सेल 11 सिरीजची अपेक्षित वैशिष्ट्ये: पिक्सेल 11 सिरीजमध्ये चार मॉडेल्सचा समावेश असण्याची शक्यता आहे: पिक्सेल 11, पिक्सेल 11 प्रो, पिक्सेल 11 प्रो XL आणि पिक्सेल 11 प्रो फोल्ड. लीक झालेल्या माहितीनुसार, या फोन्समध्ये सॅमसंगच्या नवीन M16 OLED पॅनेलचा वापर केला जाईल, जे उच्च 'पीक ब्राइटनेस' (peak brightness) प्रदान करतील.

टेन्सर G6 चिपसेट: गुगलचा पुढील पिढीतील 'टेन्सर G6' चिपसेट 2-नॅनोमीटर प्रक्रियेचा वापर करून तयार केला जाईल. याव्यतिरिक्त, यात मीडियाटेक M90 मॉडेम आणि टायटन M3 सिक्युरिटी चिप असेल. कॅमेरा सेन्सर्समध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा अपेक्षित आहेत. बेस स्टोरेज 128 GB वरून 256 GB पर्यंत वाढवलं ​जाऊ शकतं आणि 128GB व्हेरिएंट बंद होण्याची शक्यता आहे.

कॅमेरा सुधारणा: कॅमेरा विभागातील सुधारित सेन्सर्समुळं फोटो आणि व्हिडिओची गुणवत्ता अधिकच उंचावण्याची अपेक्षा आहे. 'पिक्सेल' (Pixel) फोन्स हे नेहमीच त्यांच्या 'क्लीन' अँड्रॉइड अनुभवासाठी, उत्कृष्ट एआय (AI) वैशिष्ट्यांसाठी आणि दीर्घकालीन सॉफ्टवेअर सपोर्टसाठी ओळखले जातात; 'पिक्सेल 11' (Pixel 11) ही परंपरा कायम राखेल अशी अपेक्षा आहे.

पिक्सेल वॉच 5 आणि इतर अपडेट्स: या कार्यक्रमात 'पिक्सेल वॉच 5' (Pixel Watch 5) मालिका देखील सादर होण्याची शक्यता आहे. मागील पिढीप्रमाणेच, हे घड्याळ दोन वेगवेगळ्या आकारांमध्ये उपलब्ध असेल. हार्डवेअरमधील सुधारणांव्यतिरिक्त, 'पिक्सेल ग्लो' (Pixel Glow) नावाचं नवीन डिझाइन वैशिष्ट्य सादर केलं जाऊ शकतं. यामध्ये फोनच्या मागील बाजूस एक डायनॅमिक लाइटिंग स्ट्रिप किंवा इंडिकेटर असेल. हे डिझाइन वैशिष्ट्य यापूर्वी गुगलच्या स्मार्ट होम उत्पादनांमध्ये दिसून आलं आहे.

महत्त्व आणि अपेक्षा: 'मेड बाय गुगल' (Made by Google) हा कार्यक्रम कंपनीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो, ज्यामध्ये स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, इअरबड्स आणि इतर हार्डवेअर उत्पादनं सादर केली जातात. 'पिक्सेल 11' मालिका 'टेन्सर जी6' (Tensor G6) चिपसेटच्या जोरावर अधिक शक्तिशाली आणि एआय-केंद्रित अनुभव देईल अशी अपेक्षा आहे.

गुगल आपल्या पिक्सेल उपकरणांमध्ये हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरचा एक उत्कृष्ट मेळ साधते. या वर्षीचे हे लाँच ॲपल (Apple) आणि सॅमसंग (Samsung) सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना जोरदार टक्कर देईल, असं दिसतं. कार्यक्रमाच्या आधी अनेक 'लीक्स' (leaks) आणि अधिकृत टीझर्स (teasers) समोर येण्याची शक्यता आहे. या लाँच कार्यक्रमातून गुगलच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची झलक पाहायला मिळेल आणि तंत्रज्ञान प्रेमींसाठी हा एक मोठा कार्यक्रम ठरेल. पुढील माहितीसाठी आपल्याला कार्यक्रमाची वाट पाहावी लागेल.

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Last Updated : July 8, 2026 at 9:56 AM IST

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