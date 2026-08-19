ETV Bharat / technology

GoogleBook चा मोठा खुलासा! 15 सप्टेंबर रोजी होणार ऐतिहासिक लॉंच

गुगल 15 सप्टेंबर रोजी न्यूयॉर्कमध्ये 'GoogleBook' साठी एका लॉन्च इव्हेंटचं आयोजन करणार आहे. या कार्यक्रमात 'Aluminium OS' चं अधिकृत नाव जाहीर केलं जाईल.

GoogleBook
GoogleBook (Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2026 at 10:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: गुगलनं आपल्या नवीन लॅपटॉप प्लॅटफॉर्मबाबत एक मोठी घोषणा केली आहे. 15 सप्टेंबर 2026 रोजी न्यूयॉर्क शहरात GoogleBook साठी एक अधिकृत 'प्रीव्ह्यू इव्हेंट' आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमासाठी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचं निमंत्रण देण्यात आलं आहे. गुगलचे नेतृत्व या कार्यक्रमात मुख्य सादरीकरण (कीनोट) करेल, ज्यामध्ये नवीन कम्प्युटिंग प्लॅटफॉर्म, त्याची सॉफ्टवेअर रचना आणि भविष्यासाठी कंपनीची दृष्टी (व्हिजन) याबद्दल सविस्तर माहिती दिली जाईल.

'Aluminium OS' ला अधिकृत नाव मिळणार का? : अँड्रॉइड-आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम यापूर्वी लीक झालेल्या माहितीनुसार 'Aluminium OS' म्हणून ओळखली जात होती. तिला या कार्यक्रमात अधिकृत नाव मिळण्याची शक्यता आहे. गुगलनं अद्याप या नावाबाबत अधिकृत घोषणा केलेली नाही. तज्ञांच्या मते, हे सॉफ्टवेअर वेब-आधारित उत्पादकता (ChromeOS प्रमाणे) आणि अँड्रॉइडचा मूळ कोडबेस (native codebase) यांना जोडण्याचं काम करेल.

हार्डवेअर भागीदारांची ताकद: गुगलनं मे महिन्यात GoogleBook ची घोषणा केली होती. यामध्ये Acer, ASUS, Dell, HP आणि Lenovo हे पाच प्रमुख हार्डवेअर भागीदार सामील आहेत. यातील पहिली उपकरणे या शरद ऋतूत (fall season) बाजारात येण्याची अपेक्षा आहे. लीक झालेल्या माहितीनुसार Lenovo GoogleBook 15 आणि ASUS चे एक मॉडेल समोर आलं आहे; या दोन्ही मॉडेल्समध्ये गुगलची वैशिष्ट्यपूर्ण 'Globar' रचना आणि विशेषतः Gemini साठी डिझाइन केलेली हार्डवेअर नियंत्रणे (controls) असतील.

प्रीमियम अनुभव आणि डिझाइन: GoogleBooks हे प्रीमियम दर्जाच्या साहित्यापासून बनवले जातील आणि विविध आकार व प्रकारांमध्ये उपलब्ध असतील. याचं सर्वात लक्षवेधी वैशिष्ट्य म्हणजे सर्व मॉडेल्समध्ये आढळणारी अद्वितीय 'Globar' रचना. हे लॅपटॉप्स अँड्रॉइड टेक्नॉलॉजी स्टॅकवर आधारित असतील आणि त्यांना प्रीमियम श्रेणीमध्ये स्थान दिलं जाईल.

प्रसारमाध्यमांसाठी प्रत्यक्ष अनुभवाची संधी: 15 सप्टेंबरच्या कार्यक्रमात, प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना समर्पित डेमो स्टेशन्सवर 'GoogleBooks' चा प्रत्यक्ष अनुभव घेण्याची संधी मिळेल. यामध्ये फोटोग्राफी, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि बेंचमार्क टेस्टिंग यांसारख्या गोष्टी करता येतील. आतापर्यंत गुगलनं हार्डवेअरबद्दल खूपच कमी अधिकृत माहिती दिली आहे, ज्यामुळं हा कार्यक्रम अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरतो.

भविष्यासाठी दृष्टीकोन: मुख्य सादरीकरणादरम्यान, गुगलचे नेतृत्व नवीन कम्प्युटिंग प्लॅटफॉर्मच्या सॉफ्टवेअर रचनेबद्दल आणि ChromeOS-शैलीतील उत्पादकता व अँड्रॉइड यांच्या एकत्रीकरणाबद्दलची आपली दृष्टी मांडेल. लीक झालेल्या प्रतिमांवरून ही उपकरणे प्रभावी दिसत असली, तरी अधिकृत तपशील या कार्यक्रमातच उघड केले जातील.

तारीख लक्षात ठेवा: तुमच्या कॅलेंडरवर 15 सप्टेंबर 2026 ही तारीख नोंदवून ठेवा. या दिवशी 'गुगलबुक' (Googlebook) आणि त्याच्या ऑपरेटिंग सिस्टमचे अधिकृत नाव जाहीर केले जाईल. लॅपटॉपच्या बाजारपेठेत क्रांती घडवून आणण्याची क्षमता या नवीन श्रेणीमध्ये आहे.

हे वाचलंत का :

  1. NavIC लवकरच गुगल मॅप्सची जागा घेणार स्वदेशी चिप! - डॉ. विनोद कुमार
  2. ए.आर. रहमान यांचं 'ARR Immersive' ॲप: ॲपल व्हिजन प्रोवर संगीत, नृत्य आणि कथाकथनाचा घ्या जादुई अनुभव
  3. Razorpay Vulcan: पेमेंट्स क्षेत्रातील नवीन AI सुपरहिरो!

TAGGED:

GOOGLE BOOK LAUNCH
GOOGLEBOOK
ALUMINIUM OS
GOOGLEBOOK EVENT
GOOGLEBOOK LAUNCH EVENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.