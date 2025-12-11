गुगल पुन्हा स्मार्ट ग्लासेसमध्ये प्रवेश करणार; 2026 मध्ये AI-संचालित चष्मे येणार
गुगल 2026 मध्ये Gemini AI-संचालित स्मार्ट चष्मे लाँच करणार आहे. हे ग्लासेस थेट Meta Ray Ban ला स्पर्धा देईल.
Published : December 11, 2025 at 3:31 PM IST
मुंबई : गुगलनं 2013 मध्ये लाँच केलेल्या Google Glass च्या अपयशानंतर आता पुन्हा स्मार्ट ग्लासेसच्या बाजारात पुनरागमन करण्याची तयारी केली आहे. कंपनी 2026 मध्ये Gemini AI-संचालित स्मार्ट चष्मे लाँच करणार आहे. हे चष्मे Android XR प्लॅटफॉर्मवर आधारित असतील आणि Meta च्या Ray-Ban स्मार्ट ग्लासेसना थेट स्पर्धा देणार आहेत. गुगलनं मागील चुका टाळण्यासाठी डिझाइन, गोपनीयता आणि वापरकर्ता अनुभवावर विशेष भर दिला आहे.
गुगलच नवीन धोरण
Google Glass च्या वेळी गोपनीयता, क्लंकड डिझाइन आणि कमी व्यावहारिक उपयोग यामुळं याला "Glassholes" म्हणून हिणवले गेले आणि 2015 मध्ये बंद करण्यात आले. आता गुगलनं यातून धडा घेतला आहे. नवीन चष्मे स्टायलिश, हलके आणि सर्व दिवस घालता येण्याजोगे असतील. रेकॉर्डिंग करताना दिसणारे इंडिकेटर आणि गोपनीयता संरक्षणाच्या वैशिष्ट्यांसह हे चष्मे येणार आहेत. हे चष्मे Pixel ब्रँडिंगशिवाय Warby Parker, Gentle Monster आणि Samsung सारख्या ब्रँड्ससोबत भागीदारीत तयार होणार आहेत.
दोन प्रकारचे मॉडेल
गुगल दोन प्रकारचे AI चष्मे लाँच करणार आहे.
1.स्क्रीन-फ्री मॉडेल : यात स्पीकर्स, मायक्रोफोन आणि कॅमेरा असतील. हे Meta च्या Ray-Ban ग्लासेससारखे असतील. वापरकर्ता Gemini AI ला आवाजानं प्रश्न विचारू शकतील, दिशा, रिमाइंडर किंवा फोटो घेऊ शकतील.
2.डिस्प्ले असलेले मॉडेल : यात लेन्समध्ये हेड्स-अप डिस्प्ले असेल. यातून रिअल-टाइम नेव्हिगेशन, लाइव्ह ट्रान्सलेशन आणि संदर्भित माहिती दाखवली जाईल. Project Aura प्रोटोटाइपमध्ये 70 डिग्री फील्ड ऑफ व्ह्यू आणि Qualcomm Snapdragon XR2 Plus Gen 2 चिप वापरली आहे. हे चष्मे Android XR SDK वर चालतील आणि iOS डिव्हाइसेसवरही Gemini, Google Maps, YouTube Music सारखी वैशिष्ट्ये काम करतील.
स्पर्धा आणि बाजार
AI वेअरेबल्सचा बाजार 2025 च्या पहिल्या सहा महिन्यांत 250% पेक्षा जास्त वाढला आहे. Meta च्या Ray-Ban ग्लासेसला मोठी लोकप्रियता मिळाली आहे. Apple आणि इतर कंपन्याही 2026-2027 मध्ये आपलं उत्पादनं आणण्याची शक्यता आहे. गुगलनं Android XR SDK ची तिसरी डेव्हलपर प्रिव्ह्यू जारी केली असून Uber, GetYourGuide सारख्या कंपन्यांसोबत भागीदारी केली आहे. हे चष्मे व्यावहारिक अनुप्रयोगांसाठी तयार केले जात आहेत.गुगलचा हा प्रयत्न यशस्वी झाला, तर स्मार्ट चष्मे रोजच्या जीवनाचा भाग बनतील आणि AI ची उपलब्धता वाढेल.
हे वाचलंत का :