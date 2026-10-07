गूगल वॉलेटमध्ये कार्ड सूचीची पुनर्रचना: अँड्रॉइडवर आता 'स्टॅक्ड कार्ड लिस्ट' सुविधा!
अँड्रॉइडसाठी गूगल वॉलेटमध्ये कार्ड सूचीची पुनर्रचना केली जातेय, ज्याचा फायदा एकापेक्षा जास्त डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड्स सेव्ह करून ठेवलेल्या वापरकर्त्यांना होणार आहे.
Published : October 7, 2026 at 10:18 AM IST
मुंबई :गुगल वॉलेटनं अँड्रॉइडवर 'स्टॅक्ड कार्ड लिस्ट' (एकावर एक रचलेली कार्डे) डिझाइन सादर केलं आहे. यामुळं एका हातानं कार्डे व्यवस्थापित करणे आता अधिक सोपं, आकर्षक आणि जलद झालं आहे. होमपेजच्या खालच्या भागात केलेल्या सुधारणेनंतर, आता कार्ड्सनाही नवीन स्वरूप देण्यात आलं आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला गुगल वॉलेटच्या होमपेजच्या खालच्या भागात बदल केल्यानंतर, कंपनी आता अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड्स ॲक्सेस करण्यासाठी 'स्टॅक्ड लिस्ट' डिझाइन आणत आहे. या बदलामुळं पेमेंट पद्धतींचे व्यवस्थापन करणे अधिक सोयीस्कर आणि आकर्षक झालं आहे.
पूर्वीचे 'कॅरोसेल' डिझाइन कसं होतं? : जुन्या डिझाइनमध्ये कार्डे 'कॅरोसेल' स्वरूपात (एकापाठोपाठ एक फिरणाऱ्या स्वरूपात) दिसत असत. यात केवळ आधीच्या आणि नंतरच्या कार्डांच्या कडा दिसत होत्या. वापरकर्ते कार्डांचा क्रम बदलू शकत होते आणि 'डिफॉल्ट' कार्ड सेट करू शकत होते, परंतु पूर्ण कार्ड पाहण्यासाठी त्यांना स्वाइप करावं लागत असे.
नवीन 'स्टॅक्ड' डिझाइन कसं काम करतं? : नवीन 'स्टॅक्ड' डिझाइनमध्ये होमपेजवर कार्डचा पूर्ण 'प्रीव्ह्यू' (झलक) दिसतो आणि वरच्या बाजूला दुसऱ्या कार्डची कडा दिसते. त्यावर टॅप केल्यास किंवा खाली स्वाइप केल्यास, हे दृश्य 'फुल-स्क्रीन' लेआउटमध्ये विस्तारते, जिथं बहुतेक कार्डे स्पष्टपणे दिसतात. तळाशी असलेल्या "Manage payment methods" (पेमेंट पद्धती व्यवस्थापित करा) या पर्यायाद्वारे वापरकर्ते कार्डांचा क्रम बदलू शकतात आणि 'डिफॉल्ट' कार्ड सेट करू शकतात.
'टॅप-टू-पे' आणि अतिरिक्त सेटिंग्ज: वापरकर्ते एखादं कार्ड निवडून 'टॅप-टू-पे' व्यवहार करू शकतात. वरच्या उजव्या कोपऱ्यातील नवीन 'गिअर आयकॉन'द्वारे कार्डचा तपशील आणि व्यवहारांचा इतिहास पाहता येतो. जुन्या पद्धतीपेक्षा यात एक अतिरिक्त पायरी (step) असली, तरी एका हातानं वापरण्यासाठी हे विशेषतः सोयीस्कर आहे. सर्वात जास्त वापरलं जाणारे कार्ड तळाशी ठेवल्यास ते ॲक्सेस करणं सोपं जातं. होमपेजमध्ये इतर कोणतेही बदल केलेले नाहीत.
नवीन डिझाइन कधी सुरू झालं ? : हे डिझाइन सप्टेंबरमध्ये दिसू लागलं होतं आणि आता ते मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होत आहे. हे 'सर्व्हर-साइड अपडेट'द्वारे जारी केलं जात आहे. आज अनेक उपकरणांवर (devices) हे दिसून आलं असून वापरकर्ते याचा त्वरित अनुभव घेऊ शकतात.
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