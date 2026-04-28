कागदपत्रं बाळगण्याची गरज संपली : Google Wallet मध्ये Aadhaar Digital ID सपोर्ट सुरू
Google Wallet मध्ये तुम्हाला आता Aadhaar Digital ID चा वापर करता येणार आहे. ज्यामध्ये मर्यादित डेटा-शेअरिंगची सुविधा देखील समाविष्ट आहे.
Published : April 28, 2026 at 12:33 PM IST
नवी दिल्ली : Google Wallet आपल्या डिजिटल आयडी (Digital ID) वैशिष्ट्यांचा विस्तार करत आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, कंपनीने भारतातील वापरकर्त्यांसाठी आधार-आधारित ओळख प्रणाली (Aadhaar based identity system) समाविष्ट केली आहे. Google च्या ब्लॉगनुसार, या अपडेटमुळे वापरकर्त्यांना त्यांचे डिजिटल आयडी थेट त्यांच्या फोनवर जतन करणे आणि वापरणे शक्य होते. परिणामी, आता तुम्हाला प्रत्यक्ष कागदपत्रे (physical documents) सोबत बाळगण्याची आवश्यकता उरत नाही. थोडक्यात सांगायचे तर, Google ने 'भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण' (UIDAI) सोबत भागीदारी केली आहे. या सहकार्यामुळे आता वापरकर्त्यांना Google Wallet मध्ये जतन केलेल्या 'पडताळणीयोग्य ओळखपत्रांचा' (verifiable credentials) वापर करून आपली ओळख सिद्ध करणे शक्य झाले आहे.
कागदपत्र बरोबर बाळगण्याची गरज संपली : Google Wallet हे एक मोबाईल ॲप्लिकेशन आहे, जे तुम्हाला दैनंदिन वापरातील कागदपत्रांच्या डिजिटल प्रती तुमच्या फोनवर जतन करण्याची आणि वापरण्याची सुविधा देते; यामुळे त्यांची प्रत्यक्ष कागदपत्रे बाळगण्याची गरज संपुष्टात येते. याचा वापर पेमेंटसाठी आवश्यक असलेल्या डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड्सचे तपशील, प्रवासाची तिकिटे, चित्रपटांची तिकिटे आणि इतर विविध प्रकारची माहिती साठवण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
नवीन काय आहे?: भारतात, Google Wallet आता पडताळणीयोग्य आधार ओळखपत्रांना (Aadhaar credentials) पूरक आहे. याचा अर्थ असा की, वापरकर्ते त्यांच्या आधार तपशीलांची डिजिटल प्रत त्यांच्या डिव्हाइसवर जतन करू शकतात आणि जेव्हा जेव्हा ओळखीची पडताळणी करणे आवश्यक असेल, तेव्हा तिचा वापर करू शकतात. हे वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना त्यांचे संपूर्ण वैयक्तिक तपशील शेअर न करताही, दैनंदिन कामांसाठी आपली ओळख सिद्ध करण्याचे सामर्थ्य देते.
कुठे येणार कामी? : उदाहरणार्थ, वापरकर्ते IPL ची तिकिटे बुक करताना त्यांचे वय पडताळून पाहू शकतात; BharatMatrimony सारख्या प्लॅटफॉर्मवर त्यांच्या प्रोफाइलची पडताळणी करू शकतात; किंवा Atlys सारख्या सेवांद्वारे व्हिसा अर्जासाठी आवश्यक असलेले तपशील आपोआप भरू शकतात. या वैशिष्ट्यांचा वापर इतर विविध उद्देशांसाठीही केला जाऊ शकतो, उदाहरणार्थ गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये प्रवेश करणाऱ्या अभ्यागतांची पडताळणी करण्यासाठी. Google ने स्पष्ट केले आहे की, ही प्रणाली 'गोपनीयता' (privacy) या तत्त्वाला केंद्रस्थानी ठेवून तयार करण्यात आली आहे; परिणामी, पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान केवळ निवडक माहिती—विशेषतः पडताळणीसाठी आवश्यक असलेले तपशीलच वापरले जातात. संपूर्ण आधार क्रमांक उघड करण्याऐवजी, संबंधित सेवांना असे 'ओळखपत्र' (credentials) प्राप्त होते, ज्यामध्ये विशिष्ट वापरासाठी (उदा. तिकीट बुकिंगसाठी वयाची पडताळणी किंवा रुग्णालयात ओळखीची पडताळणी) तयार केलेली 'डिजिटल स्वाक्षरी' (digital signature) समाविष्ट असते; यामुळे वापरकर्त्यांना त्यांच्या वैयक्तिक माहितीवर अधिक नियंत्रण प्राप्त होते.
जागतिक विस्तार: भारताव्यतिरिक्त, Google आपल्या डिजिटल आयडी वैशिष्ट्यांचा विस्तार सिंगापूर, तैवान आणि ब्राझीलमधील वापरकर्त्यांपर्यंत करत आहे. या प्रदेशांमधील वापरकर्ते त्यांच्या पासपोर्टच्या तपशीलांचा वापर करून 'आयडी पासेस' (ID passes) तयार करू शकतात आणि ते Google Wallet मध्ये सुरक्षितपणे जतन करू शकतात. या डिजिटल ओळखपत्रांचा वापर त्यानंतर पडताळणीच्या उद्देशाने, ऑनलाइन तसेच प्रत्यक्षपणे, केला जाऊ शकतो.
हे वाचलंत का :