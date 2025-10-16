ETV Bharat / technology

Google नं Veo 3.1 AI व्हिडिओ जनरेशन मॉडेल केलं लाँच

Google नं Veo 3.1 AI व्हिडिओ मॉडेल लाँच केलं. ते Flow ॲप आणि Gemini API वर उपलब्ध.

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 16, 2025 at 2:59 PM IST

हैदराबाद : Google नं आपल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित व्हिडिओ जनरेशन मॉडेल Veo 3 चं पहिलं मोठे अपडेट व्हर्जन, Veo 3.1,लाँच केलं. मे 2025 मध्ये Veo 3 लाँच झाल्यापासून अवघ्या पाच महिन्यांत, वापरकर्त्यांनी या मॉडेलद्वारे 27.5 कोटींहून अधिक व्हिडिओ तयार केले आहेत. Veo 3.1 मध्ये प्रॉम्प्ट सुधारणा आणि अंतिम आउटपुटवर अधिक नियंत्रण देणारी नवीन वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. वापरकर्ते आता संदर्भ प्रतिमा अपलोड करू शकतात आणि व्हिडिओच्या पहिल्या आणि शेवटच्या फ्रेम्स सेट करून AI ला त्यांचा मधला भाग तयार करण्यास सांगू शकतात. सध्या हे मॉडेल Gemini ॲपवर उपलब्ध नाही, परंतु Flow ॲप आणि Gemini API द्वारे ते वापरता येईल.

Veo 3.1
Google DeepMind च्या अधिकृत X हँडलवर एका पोस्टद्वारे Veo 3.1 च्या लाँचची घोषणा करण्यात आली. या अपडेटमध्ये वापरकर्त्यांच्या अभिप्रायावर आधारित सुधारणा करण्यात आल्या असून, अधिक कलात्मक नियंत्रण प्रदान करण्यावर भर देण्यात आला आहे. Veo 3.1 मध्ये तीन नवीन वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे, ज्यामुळं व्हिडिओ निर्मिती अधिक सर्जनशील आणि अचूक बनली आहे.

Ingredients to Video
यामध्ये पहिलं वैशिष्ट्य आहे “Ingredients to Video”. यामध्ये वापरकर्ते एकापेक्षा अधिक संदर्भ प्रतिमा अपलोड करू शकतात, ज्यांचं विश्लेषण करून AI व्हिडिओ तयार करतं. यामुळे निर्मात्याच्या कल्पनेनुसार व्हिडिओ तयार होण्यास मदत होते. उदाहरणार्थ, विशिष्ट शैली किंवा थीम असलेल्या प्रतिमांचा वापर करून, वापरकर्ते त्यांच्या अपेक्षित दृष्याजवळ जाणारे व्हिडिओ तयार करू शकतात.

Frames to Video
दुसरे वैशिष्ट्य आहे “Frames to Video”. यामध्ये वापरकर्ते व्हिडिओच्या सुरुवातीची आणि शेवटची प्रतिमा निवडू शकतात, आणि AI त्यांच्यामध्ये सर्जनशील बदलांसह व्हिडिओ तयार करते. या वैशिष्ट्यामुळं वापरकर्त्यांना त्यांच्या कथानकाला अनुरूप व्हिडिओ तयार करता येतात, ज्यामुळं कथनात्मक व्हिडिओ निर्मिती सुलभ होते.

Extend
तिसरे वैशिष्ट्य आहे “Extend”. यामुळं वापरकर्ते एक व्हिडिओ क्लिप अपलोड करू शकतात, आणि Veo 3.1 त्या क्लिपच्या शेवटच्या सेकंदावर आधारित पुढील भाग तयार करते. यामुळं एक मिनिटापेक्षा जास्त लांबीचे व्हिडिओ तयार करता येतात, जे सातत्य राखण्यास आणि लांब स्थापना शॉट्ससाठी उपयुक्त आहे.

किंमत
Veo 3.1 सध्या Flow ॲपद्वारे Google AI Pro आणि Google AI Ultra सब्स्क्रिप्शनधारकांसाठी उपलब्ध आहे. डेव्हलपर्स Gemini API द्वारे याचा वापर करू शकतात. Veo 3.1 ची किंमत Veo 3 प्रमाणेच आहे, म्हणजेच प्रति सेकंद $0.40 (अंदाजे 35 रुपये), तर Veo 3.1 Fast मॉडेलसाठी प्रति सेकंद $0.15 (अंदाजे 13 रुपये) आकारले जातात.

Veo 3.1 च्या या अपडेटमुळं Google नं AI व्हिडिओ निर्मिती क्षेत्रात एक पाऊल पुढं टाकले आहे. नवीन वैशिष्ट्यांमुळं वापरकर्त्यांना अधिक सर्जनशील स्वातंत्र्य मिळालं असून, व्हिडिओ निर्मिती प्रक्रिया अधिक अचूक आणि लवचिक बनली आहे. भविष्यातही अशा सुधारणा अपेक्षित आहेत, ज्यामुळं AI-आधारित सामग्री निर्मिती आणखी प्रगत होईल.

