गुगल ट्रान्सलेट आणि स्पार्क एआयमध्ये बेस्ट अपडेट्स: स्मार्टफोन वापरकर्त्यांसाठी नवीन सुविधा!
गुगल ट्रान्सलेटला मोठे अपडेट्स मिळाले आहेत. अँड्रॉइडवर बॅकग्राउंड लाइव्ह ट्रान्सलेशन आणि आयफोनवर इअरपीसची सुविधा सुरू झालीय. स्पार्क एआयमध्ये फोटोंच्या एकत्रीकरणामुळं एआय एडिटिंग शक्य आहे.
Published : September 5, 2026 at 8:00 AM IST
मुंबई : गुगलनं अलीकडेच गुगल ट्रान्सलेट अॅपमध्ये महत्त्वपूर्ण अपडेट्स रोल आउट करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याची घोषणा केली आहे. या अपडेट्समुळं अँड्रॉइड आणि आयओएस स्मार्टफोन वापरकर्त्यांना अनेक उपयुक्त सुविधा मिळणार आहेत. विशेषतः अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी सर्वात मोठी बातमी म्हणजे आता लाइव्ह ट्रान्सलेशन बॅकग्राउंडमध्ये चालू राहू शकतं. यापूर्वी लाइव्ह ट्रान्सलेशन सुरू असताना स्क्रीन लॉक केली किंवा दुसरे अॅप उघडलं तर ऑडिओ थांबायचा. आता मात्र वापरकर्ते स्क्रीन लॉक करू शकतात किंवा इतर अॅप्स वापरू शकतात, तरीही ट्रान्सलेशन सुरूच राहील.
Today, we’re introducing two new upgrades to live translate in the Google Translate app, making it even easier to help break down language barriers across 70+ languages. Learn more from @thefox ⬇️ https://t.co/wvnC7HBsGt— Google (@Google) September 4, 2026
बॅकग्राउंड सपोर्ट सुविधा : गुगलच्या मते, सध्याच्या लाइव्ह ट्रान्सलेशन सेशन्सपैकी एक तृतीयांशाहून अधिक सेशन्स पाच मिनिटांपेक्षा जास्त काळ चालतात. म्हणूनच ही सुविधा आणण्यात आली आहे. पर्यटन, मीटिंग्ज, किंवा लांब संभाषणांदरम्यान ही सुविधा अत्यंत उपयुक्त ठरेल. गुगलनं स्पष्ट केले आहे की हीच बॅकग्राउंड सपोर्ट सुविधा लवकरच आयओएस डिव्हाइसेसवरही आणली जाईल.
आयफोन वापरकर्त्यांसाठी इअरपीसद्वारे थेट ट्रान्सलेशन ऐकण्याची सुविधा : आयओएस वापरकर्त्यांसाठी आणखी एक स्वागतार्ह बदल झाला आहे. आता आयफोन वापरकर्ते लाइव्ह ट्रान्सलेशन थेट डिव्हाइसच्या इअरपीसद्वारे ऐकू शकतात. ही सुविधा आधी अँड्रॉइड डिव्हाइसेसवर उपलब्ध होती. हेडफोन्स नसलेल्या वापरकर्त्यांना आता फक्त फोन कानाला लावून स्पष्ट ट्रान्सलेशन ऐकता येईल. गजबजलेल्या बस स्थानकांवर, गर्दीच्या पर्यटन स्थळांवर किंवा कोलाहलपूर्ण वातावरणात ही सुविधा खूपच मदत करेल. या बदलांमुळं गुगल ट्रान्सलेट अॅप अधिक व्यावहारिक आणि वापरकर्ता-अनुकूल बनलं आहे. जगभरातील प्रवासी, विद्यार्थी आणि व्यावसायिक या सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात फायदा घेऊ शकतील. भाषा अडथळा कमी होऊन संवाद अधिक सहज होईल, असा अंदाज तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
स्पार्क एआय मध्ये गुगल फोटोजचे थेट एकत्रीकरण : दुसऱ्या बाजूला, गुगलनं आपल्या नवीन स्पार्क एआय मध्ये गुगल फोटोज थेट एकत्रित केलं आहे. स्पार्क एआय ही अशी प्रणाली आहे, जी वापरकर्त्याच्या वतीनं क्लिष्ट आणि बहु-चरणीय कार्ये करू शकते. आता वापरकर्ते एकाच संभाषणात्मक प्रॉम्प्टद्वारे आपल्या मीडियावर विविध क्रिया करू शकतात. उदाहरणार्थ, एखादा वापरकर्ता स्पार्कला सांगू शकतो की, “माझ्या गेल्या सुट्टीतील फोटो शोधा, गर्दी काढा, विषयांना मध्यभागी आणा आणि नवीन अल्बम तयार करा.” स्पार्क एआय या आदेशानुसार फोटो शोधेल, क्युरेट करेल, संपादित करेल आणि अल्बम तयार करेल. यामुळं फोटो व्यवस्थापन अत्यंत सोपं झालं आहे. यापूर्वी अशा जटिल कामांसाठी अनेक पायऱ्या आणि वेगवेगळी टूल्स वापरावी लागत होती. आता मात्र एकाच संभाषणात सर्व काही पूर्ण होऊ शकते.
वापरकर्त्यांसाठी मोठा फायदा आणि भविष्यातील शक्यता : या दोन्ही अपडेट्समुळं गुगलच्या सेवा अधिक बुद्धिमान आणि वापरकर्ता-केंद्रित बनल्या आहेत. लाइव्ह ट्रान्सलेशनच्या सुधारणांमुळं रिअल-टाइम संवाद सुलभ होईल, तर स्पार्क एआय आणि गुगल फोटोजच्या एकत्रीकरणामुळं डिजिटल मीडिया व्यवस्थापन क्रांतिकारी पद्धतीनं बदलेल. गुगल सतत वापरकर्त्यांच्या गरजा समजून घेऊन अशा सुविधा आणत आहे. भविष्यात अधिक भाषा सपोर्ट, अधिक अचूक ट्रान्सलेशन आणि एआय-आधारित अधिक क्षमता अपेक्षित आहेत. स्मार्टफोन वापरकर्त्यांनी गुगल ट्रान्सलेट आणि स्पार्क एआय अपडेट करून या नवीन सुविधा त्वरित अनुभवण्याची शिफारस केली जाते.
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