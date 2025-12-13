गूगल ट्रान्सलेट आता हेडफोन्समध्ये, रिअल-टाइम भाषांतर ऐकता येणार
गूगल ट्रान्सलेटनं नवीन बीटा फीचर (Google Translate Beta feature) आणलं आहे, ज्यामुळं हेडफोन्समध्ये रिअल-टाइम भाषांतर ऐकता येतं.
Published : December 13, 2025 at 12:18 PM IST
मुंबई : गूगलनं आपल्या ट्रान्सलेट अॅपमध्ये एक नवीन बीटा फीचर (Google Translate Beta feature) आणलं आहे, ज्यामुळं तुम्ही कोणत्याही हेडफोन्समध्ये रिअल-टाइम भाषांतर ऐकू शकता. हे फीचर जेमिनी एआयच्या मदतीनं विकसित केलं असून, बोलणाऱ्याचा टोन, जोर आणि लय कायम ठेवतं, जेणेकरून संवाद अधिक नैसर्गिक वाटतो. यासोबतच, गूगल ट्रान्सलेटमध्ये जेमिनीच्या प्रगत क्षमता जोडल्या जात आहेत.
गूगलच्या सर्च व्हर्टिकल्सच्या व्हीपी प्रॉडक्ट मॅनेजमेंट रोज याओ यांनी ब्लॉग पोस्टमध्ये सांगितलं की, “तुम्ही वेगळ्या भाषेत संवाद साधत असाल, परदेशात व्याख्यान ऐकत असाल किंवा दुसऱ्या भाषेतील टीव्ही शो किंवा चित्रपट पाहत असाल, तर आता हेडफोन्स लावून ट्रान्सलेट अॅप उघडा, ‘लाइव्ह ट्रान्सलेट’ टॅप करा आणि तुमच्या पसंतीच्या भाषेत रिअल-टाइम अनुवाद ऐका.” हे फीचर कोणत्याही हेडफोन्ससोबत कार्य करतं आणि 70 पेक्षा जास्त भाषांना सपोर्ट करते. हे बीटा आता अँड्रॉइडवरील ट्रान्सलेट अॅपमध्ये अमेरिका, मेक्सिको आणि भारतात उपलब्ध होत आहे. 2026 मध्ये ते आयओएस आणि अधिक देशांमध्ये येईल.
जेमिनीच्या प्रगत क्षमतांमुळं ट्रान्सलेटमधील मजकूर अनुवाद अधिक बुद्धिमान, नैसर्गिक आणि अचूक होत आहेत. विशेषतः म्हणी, स्लँग किंवा स्थानिक अभिव्यक्तींचे अनुवाद आता शब्दशः न होता संदर्भानुसार योग्य होतात. उदाहरणार्थ, इंग्रजी म्हण “stealing my thunder” चा अनुवाद आता त्याचा खरा अर्थ सागंते. हे अपडेट अमेरिका आणि भारतात इंग्रजी आणि जवळपास 20 भाषांमध्ये (जसे स्पॅनिश, अरबी, चायनीज, जपानी, जर्मन, हिंदी) उपलब्ध होत आहे. ते अँड्रॉइड, आयओएस अॅप आणि वेबवर येतंय.
याशिवाय, गूगल ट्रान्सलेटमधील भाषा शिकण्याची साधनं जवळपास 20 नवीन देशांमध्ये विस्तारित होत आहेत, ज्यात जर्मनी, भारत, स्वीडन आणि तैवानचा समावेश आहे. इंग्रजी बोलणारे आता जर्मन शिकू शकतात, तर बंगाली, मँडारीन चायनीज, डच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, रोमानियन आणि स्वीडिश बोलणारे इंग्रजी शिकू शकतात. बोलण्याच्या सरावावर आधारित सुधारित फीडबॅक आणि सलग किती दिवस शिकत आहात याचा ट्रॅक (स्ट्रीक) आता उपलब्ध आहे. हे फीचर ड्युओलिंगोसारख्या अॅपशी स्पर्धा करणार आहे. हे अपडेट भाषेच्या अडथळ्यांना दूर करून जगाला जोडण्याचे गूगलचे प्रयत्न आहे. रिअल-टाइम अनुवाद आणि एआय-आधारित शिकवणीमुळं ट्रान्सलेट आता फक्त अनुवाद साधन न राहता पूर्ण भाषेचा सोबती बनत आहे.
