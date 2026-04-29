Google Translate च्या 20 व्या वर्धापनदिनानिमित्त Pronunciation Practice वैशिष्ट्ये लॉंच
Google Translate च्या 20 व्या वर्धापनदिनानिमित्त, Google नं 'Pronunciation Practice' (उच्चार सराव) नावाचं एक नवीन वैशिष्ट्य सादर केलंय.
Published : April 29, 2026 at 3:31 PM IST
मुंबई : आज गुगल ट्रान्सलेटचा 20 वर्धापन दिन आहे. गुगल कंपनीनं याच दिवशी म्हणजे 28 एप्रिल 2006 रोजी 'Google Translate'(गुगल ट्रान्सलेट) लाँच केलं होतं. आज कंपनी या प्लॅटफॉर्मचा 20 वा वर्धापन दिन साजरा करत आहेत. यानिमित्तानं अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी 'Pronunciation Practice' (उच्चार सराव) नावाचं एक नवीन वैशिष्ट्य सादर केलंय. भारतासह निवडक प्रदेशांमध्ये उपलब्ध असलेले हे वैशिष्ट्ये सध्या तीन भाषांना समर्थन देतं; मूळ भाषिक लोकांशी (native speakers) संवाद साधण्यापूर्वी वापरकर्त्यांना त्यांच्या भाषिक कौशल्यांचा सराव करण्यास हे साधन मदत करतं. गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी सांगितलं की, "गेल्या 20 वर्षांत Google Translate मध्ये मोठा बदल झाला आहे. भाषांतरांना (literal translations) आधार देणाऱ्या 'सांख्यिकीय मशीन लर्निंग'वर (statistical machine learning) अवलंबून राहण्यापासून ते, अधिक अचूक परिणाम देण्यासाठी गुगलच्या 'Gemini AI' मॉडेल्सचा वापर करण्यापर्यंतचा हा प्रवास आहे".
Pronunciation Practice वैशिष्ट्ये: 'Pronunciation Practice' वैशिष्ट्ये आता भारत आणि अमेरिकेत उपलब्ध आहे. कंपनीनं आपल्या भाषांतर प्लॅटफॉर्मसाठी 'Pronunciation Practice' नावाचं एक नवीन साधन सादर केलं आहे. अँड्रॉइड वापरकर्ते आता 'Ask' (विचारा) आणि 'Understand' (समजून घ्या) या बटणांवर क्लिक करून त्यांच्या उच्चारांचा सराव करू शकतात. हे वैशिष्ट्ये त्यांना इतर भाषा अचूकपणे बोलण्यास मदत करेल, असा दावा करण्यात आला आहे.
तीन भाषांना समर्थन : Google Translate चे नवीन 'Pronunciation Practice' वैशिष्ट्ये वापरकर्त्याच्या बोलण्याचं विश्लेषण करण्यासाठी AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) चा वापर करतं आणि विशिष्ट वाक्ये, शब्दांवर त्यांना "तात्काळ" (instant) अभिप्राय (feedback) देतं. हे वैशिष्ट्य सध्या अमेरिका आणि भारतात उपलब्ध असून, ते इंग्रजी, स्पॅनिश आणि हिंदी या तीन भाषांना समर्थन देतं. Google Translate च्या 20 व्या वर्धापनदिनी, सीईओ पिचाई म्हणाले, "एका छोट्या प्रयोगाच्या स्वरूपात Translate सुरू झालं होतं, त्याचं रूपांतर आता एका जागतिक साधनात झालं आहे. हे फीचर दरमहा 1 अब्जाहून अधिक वापरकर्त्यांना मदत करत आहे. या कालावधीत, Google Translate नं नमुने जुळवण्यापासून ते आशय समजून घेण्यापर्यंत (true comprehension) प्रगती केली आहे." सुरुवातीला, Google Translate हे "शब्दांच्या लहान गटांमधील" नमुने ओळखण्यासाठी 'सांख्यिकीय मशीन लर्निंग'वर अवलंबून होतं, असं, ते म्हणाले. अलीकडील वर्षांत, अधिक अचूक परिणाम देण्यासाठी या प्लॅटफॉर्मनं आपले अवलंबित्व गुगलच्या 'Gemini AI' मॉडेल्सकडं वळवलं आहे.
सर्वाधिक वेळा भाषांतर झालेलं वाक्य : कंपनीनं काही आकडेवारीही प्रसिद्ध केली, त्यात Google Translate वर सर्वाधिक वेळा भाषांतर केले गेलेले वाक्य म्हणजे "Thank you" (धन्यवाद) असल्याचं दिसून आलं; त्यानंतर "How are you?" (तुम्ही कसे आहात?), "I love you" (माझे तुमच्यावर प्रेम आहे), "Hello" (नमस्कार) आणि "Please" (कृपया) यांसारख्या वाक्यांचा, शब्दांचा क्रमांक लागतो. Google Trends मधील आकडेवारीचा संदर्भ देत, या तंत्रज्ञान कंपनीनं नमुद केलं की, 'अमेरिकन सांकेतिक भाषा' (ASL), इमोजी आणि "Gen Alpha slang" (Gen Alpha पिढीची बोलीभाषा) यांच्याशी संबंधित भाषांतरांसाठी AI मोडचा वापर करणाऱ्या वापरकर्त्यांच्या संख्येत वाढ झालीय.
हे वाचलंत का :