गूगलचे टीपीयू आता अंतराळात! सुंदर पिचाई यांनी प्रकल्प सनकॅचरची पहिली उड्डाण घोषणा केली
गूगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी मोठी घोषणा केलीय. गूगल कंपनीचा टीपीयू प्रोटोटाइप उपग्रह स्पेसएक्सच्या (Google Project SunCatcher) आगामी ट्रान्सपोर्टर-18 राइडशेअर मिशनवर अंतराळात पाठवला जाणार आहे.
Published : September 25, 2026 at 10:47 AM IST
मुंबई : गूगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी अधिकृतपणे जाहीर केलं आहे की कंपनीच्या टेन्सर प्रोसेसिंग युनिट्स (टीपीयू) असलेला एक प्रोटोटाइप उपग्रह स्पेसएक्सच्या आगामी ट्रान्सपोर्टर-18 राइडशेअर मिशनवर अंतराळात पाठवला जाणार आहे. हा प्रकल्प सनकॅचरचा पहिला वास्तविक चाचणी टप्पा (Google Project SunCatcher) आहे. पिचाई यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर लिहिलं, “आमचे टीपीयू अंतराळात टिकू शकतात आणि काम करू शकतात का? बरं, आपण ते शोधून काढणार आहोत.” या उपग्रहाची निर्मिती पृथ्वी-इमेजिंग कंपनी प्लॅनेटसोबत झाली आहे. “टीपीयूसाठी एक छोटासा पाऊल,” असंही त्यांनी म्हटलं. ट्रान्सपोर्टर-18 हे 1 ऑक्टोबरला कॅलिफोर्नियातील व्हॅनडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेसवरून फाल्कन 9 रॉकेटद्वारे सूर्य-समकालिक कक्षेत प्रक्षेपित होण्याची शक्यता आहे.
Can our TPUs survive and operate in space? Well, we're going to find out.— Sundar Pichai (@sundarpichai) September 24, 2026
Project Suncatcher is hitching a ride aboard @SpaceX's Transporter-18 mission, testing a prototype satellite built in partnership with @planet
One small step for TPUs.... pic.twitter.com/FuZoj7c0Hl
प्रोजेक्ट सनकॅचर काय आहे? : गुगलनं गेल्या नोव्हेंबरमध्ये प्रोजेक्ट सनकॅचरची घोषणा केली. सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या उपग्रहांवर टीपीयू (TPUs) बसवून अवकाशात मशीन लर्निंगची गणना करणे, हे या प्रकल्पाचं उद्दिष्ट आहे. हे उपग्रह फ्री-स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशनद्वारे एकमेकांशी जोडले जातील. डॉन-डस्क सन-सिंक्रोनस कक्षेत, सौर पॅनेल जवळजवळ सतत सूर्यप्रकाशाच्या संपर्कात राहतात, ज्यामुळं पृथ्वीपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त ऊर्जा निर्माण होते आणि मोठ्या बॅटरींची गरज नाहीशी होते. गुगलनं पार्टिकल ॲक्सिलरेटरचा वापर करून आपल्या ट्रिलियम-जनरेशन टीपीयूंवर आधीच रेडिएशन चाचणी केली आहे; या चाचण्यांदरम्यान चिप्सना कोणतेही कायमस्वरूपी नुकसान झालं नाही. मात्र, थर्मल मॅनेजमेंट आणि दीर्घकालीन विश्वसनीयता ही आव्हानं कायम आहेत. हे उड्डाण किमान दोन नियोजित प्रोटोटाइप प्रक्षेपणांपैकी पहिलं आहे आणि मूळतः 2027 च्या सुरुवातीला नियोजित होतं.
एलन मस्क यांचे भाकीत पुन्हा एकदा चर्चेत; या घोषणेमुळं अंतराळातील डेटा सेंटर्सबाबतच्या मस्क यांच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांशी याची तुलना केली जात आहे. येत्या काही वर्षांत 'एआय' (AI) चालवण्यासाठी अंतराळ हे सर्वात किफायतशीर ठिकाण ठरेल, असं मस्क यांनी अनेकदा म्हटलं आहे. पृथ्वीवरील सौर पॅनेलच्या तुलनेत अंतराळातील सौर पॅनेल अधिक कार्यक्षम असतात आणि त्यामुळं बॅटरीची गरजही भासत नाही. "माझे भाकीत असं आहे की, 36 महिन्यांच्या आत किंवा त्याहून कमी कालावधीत, एआयसाठी अंतराळ हे सर्वात स्वस्त ठिकाण असेल," असं मस्क यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला म्हटलं होतं. याचा संबंध 'स्पेसएक्स' (SpaceX) आणि त्यांची एआय कंपनी 'xAI' यांच्यातील संभाव्य समन्वयाशीही जोडला जात आहे; कारण स्पेसएक्सची भविष्यात पृथ्वीच्या कक्षेत दहा लाख उपग्रह (सॅटेलाइट्स) स्थापित करण्याची योजना आहे.
गूगलची अतंराळात स्पर्धा ; गूगलचा हा प्रयोग एनव्हिडिया-समर्थित स्टार्टअप स्टारक्लाउडच्या प्रयोगानंतर आला आहे. स्टारक्लाउडनं नोव्हेंबर 2025 मध्ये एनव्हिडिया एच100 जीपीयू फाल्कन-9 वर अंतराळात पाठवला होता. जेफ बेझोस यांच्या ब्लू ओरिजिननंही गिगावॉट क्षमतेच्या कक्षीय डेटा सेंटरची कल्पना मांडली आहे. उपग्रहांमधील बँडविड्थ, रेडिएशन सहनशीलता आणि प्रक्षेपण खर्च यांसारखी व्यावहारिक आव्हानं अजूनही मोठी आहेत. तरीही, गुगलची ही चाचणी हे स्पष्टपणे दर्शवते की प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्या आता अंतराळातील एआय (AI) पायाभूत सुविधांकडं केवळ एक संकल्पना म्हणून नाही, तर एक गंभीर प्रकल्प म्हणून पाहत आहेत.
या प्रयोगात यश आलं तर भविष्यात एआय गणना पृथ्वीवरून अंतराळात स्थलांतरित होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. सौरऊर्जेचा अमर्याद पुरवठा, कमी खर्च आणि पर्यावरणीय फायदे यामुळे अंतराळ डेटा सेंटरची संकल्पना आकर्षक ठरत आहे. मात्र रेडिएशन, उष्णता व्यवस्थापन आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानातील अडथळे पार करणे आवश्यक आहे. गूगल, स्पेसएक्स, एनव्हिडिया आणि ब्लू ओरिजिन सारख्या कंपन्या या शर्यतीत उतरल्या असल्यानं पुढील काही वर्षे अंतराळ तंत्रज्ञानासाठी रोमांचक ठरणार आहेत. सुंदर पिचाई यांची ही घोषणा केवळ एक प्रयोग नसून भविष्यातील एआय पायाभूत सुविधांच्या दिशेनं टाकलेलं महत्त्वाचं पाऊल आहे.
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