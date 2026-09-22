ETV Bharat / technology

गुगलचा मोठा निर्णय: बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित माहिती आता थेट भारतीय अधिकाऱ्यांना मिळणार!

गुगलनं सोमवारी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. कंपनी आता बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीची माहिती थेट भारतीय अधिकाऱ्यांना पुरवणार आहे.

Google
प्रातिनिधिक छायाचित्र (ETV Bharat/Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2026 at 4:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: सोमवारी गुगलनं जाहीर केलं की, बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीची माहिती आता थेट भारतीय अधिकाऱ्यांसोबत सामायिक केली जाईल. मेटानं (Meta) उचललेल्या अशाच प्रकारच्या पावलाचं अनुकरण करत आणि सरकारच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून गुगलनं हा निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारनं गुगलसह अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सकडे ही स्पष्ट मागणी केली होती. हा निर्णय गुगलच्या दीर्घकाळापासून चालत आलेल्या जागतिक कार्यपद्धतीपेक्षा वेगळा आहे; यापूर्वी, असा अहवाल अमेरिकेतील एका ना-नफा तत्त्वावर चालणाऱ्या संस्थेकडे पाठवला जात होता.

मेटाच्या पावलावर पाऊल: गुगलच्या आधी, गेल्या आठवड्यात मेटानंही घोषणा केली होती की ते बाल लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांचे अहवाल थेट भारताला देतील. भारत सरकारनं गुगल आणि मायक्रोसॉफ्टसारख्या बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवर दबाव टाकला होता. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेच्या सूत्रांनुसार, सरकारनं अलीकडेच तंत्रज्ञान कंपन्यांना भारतात आढळणाऱ्या बाल शोषणाशी संबंधित सामग्रीची थेट माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. विद्यमान पद्धतीमुळं खूप विलंब होत असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं होतं. गुगलच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं की, "बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री शोधणे, ती रोखणे, काढून टाकणे आणि त्याची माहिती देणे यांसाठी कंपनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करते."

भारतानं थेट माहिती देण्याची मागणी का केली? : अनेक वर्षांपासून, मेटा आणि अल्फाबेट इंक. च्या मालकीचे गुगल असे अहवाल अमेरिकेतील 'नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्स्प्लॉयटेड चिल्ड्रेन' (NCMEC) या संस्थेकडे पाठवत होतं. त्यानंतर ही संस्था संबंधित देशांमधील कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना ती माहिती पुढं पाठवत असे. भारतीय अधिकाऱ्यांचं म्हणणे आहे की, या पद्धतीमुळं मौल्यवान वेळेचा अपव्यय होतो. विशेषतः जेव्हा एखादे मूल तात्काळ धोक्यात असतं, तेव्हा स्थानिक पोलिसांपर्यंत माहिती पोहोचण्यापूर्वी ती एका मध्यस्थ संस्थेकडे जाते. प्रत्यक्ष कारवाई केवळ पोलीसच करू शकत असल्यानं, माहिती थेट मिळणे आवश्यक असते. या विलंबामुळं अनेक प्रकरणांमध्ये तात्काळ हस्तक्षेप करणे शक्य होत नसे.

गुगल आणि मेटासाठी भारत मोठी बाजारपेठ : वापरकर्त्यांच्या संख्येच्या दृष्टीनं भारत ही मेटाच्या प्लॅटफॉर्म्ससाठी (फेसबुक आणि इंस्टाग्राम) आणि गुगलच्या यूट्यूबसाठी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. भारत सरकार या तंत्रज्ञान कंपन्यांशी दीर्घकाळ चर्चा करत होते आणि अखेरीस या कंपन्यांनी सरकारच्या मागण्या मान्य केल्या. गेल्या महिन्यात, मेटाचे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांनी कंपनीच्या प्लॅटफॉर्म्सवर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री पसरल्याबद्दल माफी मागितली होती. या पार्श्वभूमीवर, गुगल आणि मेटा या दोन्ही बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी भारतातील सुरक्षिततेला प्राधान्य देत थेट माहिती देण्याचं मान्य केलं. हा निर्णय देशातील बालसुरक्षेच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. माहिती थेट उपलब्ध झाल्यामुळं पोलिसांना अधिक तत्परतेनं कारवाई करणे शक्य होईल आणि त्यामुळं धोक्यात असलेल्या मुलांना वेळेवर मदत मिळणे सुनिश्चित होईल, असं अधिकाऱ्यांना वाटतं.

हे वाचलंत का :

  1. गुगलनं लॉंच केला गुगलबुक लॅपटॉप; जेमिनी इंटिग्रेशनसह आकर्षक वैशिष्ट्ये...
  2. OnePlus N6 Lite भारतात लाँच; जाणून घ्या, किंमत आणि वैशिष्ट्ये...
  3. Vivo V80 5G भारतात 6 ऑक्टोबरला होणार लाँच, iPhone ला देणार टक्कर?...

TAGGED:

CHILD SEXUAL ABUSE
बाल लैंगिक शोषण
GOOGLE CHILD SAFETY
CHILD ABUSE CONTENT
META GOOGLE DECISION

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.