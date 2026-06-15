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जुन्या स्मार्टफोनचा वापर करून गुगल उभारणार एआय डेटा सेंटर्स; हे कसे शक्य आहे ते जाणून घ्या.

गुगल आणि सॅन डिएगो येथील संशोधक एआय डेटा सेंटर्स उभारण्यासाठी जुन्या स्मार्टफोनच्या मदरबोर्डचा पुनर्वापर करणार आहेत.

aI data centers
प्रातिनिधिक छायाचित्र (canva)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 15, 2026 at 4:32 PM IST

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हैदराबाद: 'कंप्युटिंग पॉवर'ची (संगणकीय क्षमतेची) जागतिक मागणी वेगानं वाढत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्लाउड सेवा आणि ऑनलाइन शिक्षण यांसारख्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, अत्याधुनिक सर्व्हरनं सज्ज असलेली प्रचंड डेटा सेंटर्स उभारली जात आहेत. मात्र, हे सर्व्हर आणि डेटा सेंटर्स उभारताना पर्यावरणावर मोठा ताण पडतो. नवीन हार्डवेअरच्या निर्मितीसाठी प्रचंड प्रमाणात ऊर्जा, पाणी आणि कच्च्या मालाचा वापर होतो.

कमी खर्चाचे कम्प्युटिंग क्लस्टर्स : या समस्येवर एक अनोखा उपाय शोधण्यात आला आहे. गुगल आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया, सॅन डिएगो (UC San Diego) येथील संशोधकांनी यावर एक मार्ग काढला आहे: जुने आणि वापरून टाकून दिलेले स्मार्टफोन एकमेकांना जोडून 'कमी खर्चाचे कंप्युटिंग क्लस्टर्स' तयार करण्यात येत आहे.नेमकी ही संकल्पना काय आहे, चला सविस्तर समजून घेऊया. आपल्यापैकी बहुतेकजण दर तीन ते चार वर्षांनी आपला फोन बदलतात. जुना फोन अनेकदा कपाटात पडून राहतो किंवा भंगार म्हणून फेकून दिला जातो. मात्र, अनेक लोकांना हे माहित नसतं की जुन्या फोनचे मदरबोर्ड अनेक वर्षे कार्यरत राहू शकतं. त्याचा प्रोसेसर, मेमरी आणि स्टोरेज हे सर्व घटक मिळून एका चांगल्या दर्जाच्या संगणकाप्रमाणे काम करू शकतात. संशोधकांच्या मते, अनेक प्रकरणांमध्ये, आधुनिक स्मार्टफोनच्या 'कोर'ची 'सिंगल-थ्रेडेड कामगिरी' (single-threaded performance) ही आधुनिक 'मल्टी-कोर सर्व्हर'च्या कामगिरीपेक्षाही सरस असते.

जुन्या फोनपासून डेटा सेंटर कसं उभारता येईल? : UC San Diego नं 20 फोनचं क्लस्टर वापरून या तंत्रज्ञानाची प्राथमिक चाचणी घेतली. या प्रणालीने 75 हून अधिक विद्यार्थ्यांच्या वर्गाकडून येणारा कामाचा प्रचंड ताण (peak submission load) यशस्वीपणे हाताळला; आणि विशेष म्हणजे, AWS च्या 'डिफॉल्ट बॅकएंड'च्या तुलनेत यात 'लेटन्सी' (प्रक्रियेस लागणारा विलंब) कमी होती. या निकालांवरून हे सिद्ध होते की, हे तंत्रज्ञान केवळ एक सैद्धांतिक संकल्पना नसून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठीही सक्षम आहे.

2,000 स्मार्टफोनचा क्लस्टर आणि पर्यावरणीय फायदे : गुगलच्या सहकार्यानं, UC San Diego ची योजना 2026 च्या 'फॉल्स सेमिस्टर'च्या म्हणजे उन्हाळ्याच्या अखेरीस 2,000'पिक्सेल' (Pixel) स्मार्टफोन वापरून एक डेटा सेंटर उभारण्याची आहे. हा क्लस्टर शेकडो संशोधक आणि विद्यार्थ्यांना परवडणारी आणि 'कमी कार्बन फूटप्रिंट' असलेली क्लाउड कंप्युटिंग सुविधा उपलब्ध करून देईल. यामुळं 'पॅरलल कंप्युटिंग' (समांतर संगणन) आणि 'सिस्टम्स प्रोग्रामिंग' यांसारखे अभ्यासक्रम राबवणे शक्य होईल. 2,000 फोनचा क्लस्टर एकाच वेळी 100 हून अधिक वर्गांची गरज पूर्ण करू शकतो.

शिवाय, हा उपक्रम पर्यावरणीय दृष्टिकोनातूनही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. स्मार्टफोनच्या एकूण 'एम्बॉडीड कार्बन'मध्ये (उत्पादन प्रक्रियेत निर्माण होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनात) त्यातील मदरबोर्डचा वाटा सुमारे 50% असतो. या मदरबोर्डचा पुनर्वापर केल्यानं नवीन हार्डवेअर तयार करण्याची गरज उरत नाही आणि परिणामी कार्बन उत्सर्जन थेट कमी होतं. या प्रकल्पामध्ये ई-कचऱ्याची (e-waste) समस्या लक्षणीयरीत्या कमी करण्याची क्षमताही आहे. या संशोधनाचा उद्देश गुगल, मायक्रोसॉफ्ट किंवा ॲमेझॉनसारख्या बड्या कंपन्यांच्या एआय (AI) पायाभूत सुविधांना पर्याय निर्माण करणे हा नसून, ज्या कामांसाठी अति-उच्च क्षमतेच्या प्रक्रियेची (high-performance processing) गरज नसते, अशा कामांसाठी एक परवडणारा आणि शाश्वत पर्याय उपलब्ध करून देणे हा आहे.

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TAGGED:

COMPUTING CLUSTERS
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एआय डेटा सेंटर्स
कम्प्युटिंग क्लस्टर्स
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