गूगल सर्चमध्ये AI-जनरेटेड हेडलाइन्सची चाचणी: मूळ शीर्षकांची जागा घेणार AI?
गूगल आपल्या सर्च प्लॅटफॉर्मवर AI च्या मदतीनं बातम्यांच्या मूळ शीर्षकांऐवजी नवीन AI जनरेटेड शीर्षके दाखवण्याची चाचणी करत आहे.
Published : March 21, 2026 at 1:06 PM IST
मुंबई : गूगल कंपनी सध्या आपल्या सर्च प्लॅटफॉर्मवर एक प्रयोग करत आहे. यामध्ये AI च्या मदतीनं बातम्यांच्या मूळ शीर्षकांऐवजी नवीन, AI-जनरेटेड शीर्षके दाखवली जाणार आहेत. कंपनीनं सांगितलं की, हे बदल वापरकर्त्यांसाठी अधिक प्रासंगिक आणि उपयुक्त अनुभव देण्यासाठी आहेत. मात्र, या प्रयोगाबाबत कोणतीही स्पष्ट सूचना किंवा पारदर्शकता नसल्यानं प्रकाशक आणि पत्रकारांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. द व्हर्ज या प्रसिद्ध माध्यमानं याबाबतची प्रथम माहिती दिली असून, गूगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांच्या नेतृत्वाखालील कंपनीनं Discover अल्गोरिदममध्ये अनेक बदल केल्यानंतर हा नवीन प्रयोग सुरू केला आहे.
द व्हर्ज रिपोर्टनुसार गूगलचा हा बदल कसा आहे?
गूगल सर्चमध्ये आता फक्त मूळ बातम्या इंडेक्स करणे पुरेसं नाही. कंपनी AI च्या साहाय्यानं शीर्षके पुन्हा लिहून टाकत आहे. द व्हर्जनं आपल्या स्वतःच्या लेखांचं उदाहरण दिलं आहे. त्यांच्या मूळ शीर्षक “I used the ‘cheat on everything’ AI tool and it didn’t help me cheat on anything” या दीर्घ वाक्याला गूगलनं केवळ पाच शब्दांत बदललं “‘Cheat on everything’ AI tool.”
मर्यादित चाचणी
या बदलामुळं बातमीचा मूळ हेतू आणि टोन पूर्णपणे बदलणार आहे. अशा प्रकारचे बदल वाचकांना भ्रामक माहिती देऊ शकतात आणि पत्रकारितेच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम करू शकतात. गूगलनं याला “मर्यादित चाचणी” म्हटलं आहे. कंपनी म्हणते की, यामुळं वापरकर्त्यांच्या क्वेरीनुसार अधिक योग्य शीर्षके दाखवता येतील. पूर्वीही गूगलनं काही शीर्षकं थोडं बदललं होतं, पण आता AI च्या पूर्ण शक्तीचा वापर होत आहे. सध्या हा प्रयोग फक्त काही निवडक बातम्यांवर लागू आहे, तरीही अनेक माध्यम संस्थांना यामुळं भविष्यातील धोका वाटत आहे.
प्रकाशकांसाठी आव्हान आणि भविष्यातील परिणाम
शीर्षक हे कोणत्याही बातमीचं हृदय असते. ते काळजीपूर्वक तयार केले जाते. योग्य स्वर, अचूकता आणि सार यांचा समतोल साधला जातो. AI हे सर्वकाही बदलू शकते. वाचकांना आकर्षित करण्यासाठी लेखक जे शब्द निवडतात, ते AI च्या अल्गोरिदममध्ये हरवू शकतात. यामुळं बातम्यांचा मूळ अर्थ विकृत होण्याची शक्यता आहे. गूगलनं याबाबत कोणतीही सूचना दिलेली नाही. कोणत्या बातम्या बदलल्या जातात, का बदलल्या जातात किंवा त्यावर प्रकाशकांचा काही नियंत्रण आहे का, हे स्पष्ट नाही. यामुळं ऑनलाइन न्यूज प्रेझेंटेशनवर गूगलचे एकछत्री वर्चस्व वाढत आहे, अशी भीती व्यक्त होत आहे. मात्र, गूगलचा हेतू चांगला असू शकतो. वापरकर्ते वेगानं योग्य माहिती मिळवू शकतील. Discover फीड आणि सर्च रिझल्ट्स अधिक आकर्षक आणि प्रासंगिक होतील. तरीही, माध्यम स्वातंत्र्य आणि लेखकांच्या अधिकारांचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. अनेक न्यूज ऑर्गनायझेशन्स आता यावर चर्चा करत आहेत की, AI शीर्षके वापरताना मूळ लेखकाची संमती घ्यावी की नाही.
जगभरातील माध्यम क्षेत्रावर होणारा परिणाम
हा प्रयोग केवळ भारतात नव्हे, तर जगभरातील न्यूज प्रकाशकांसाठी चिंतेचा विषय आहे. भारतात चॅनेल्स आणि वेबसाइट्सवर लाखो वाचक गूगल सर्चवर अवलंबून आहेत. जर शीर्षके बदलली गेली तर ट्रॅफिक, ब्रँडिंग आणि विश्वास यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. गूगलनं पूर्वीही अल्गोरिदमध्ये बदल केला आहेत. आता AI च्या युगात हा बदल वेगानं होत आहे. कंपनीनं म्हटलं की, ही फक्त “चाचणी” आहे आणि भविष्यात मोठ्या प्रमाणात रोलआउट होईल की नाही हे स्पष्ट नाही. पण माध्यम क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, हा सुरुवातीचा इशारा आहे. भविष्यात AI पूर्णपणे शीर्षके, सारांश आणि अगदी लेखांचे भाग बदलू शकतं. गूगलचा हा AI प्रयोग वापरकर्त्यांसाठी सोयीचा वाटला तरी प्रकाशकांसाठी मोठं आव्हान आहे. मूळ शीर्षकांचं महत्त्व, पत्रकारितेची अखंडता आणि वाचकांचा विश्वास यांचं रक्षण करणे आवश्यक आहे. सध्या हा प्रयोग मर्यादित असला तरी, भविष्यात तो कसा विकसित होईल याकडं सर्वांचं लक्ष आहे.
हे वाचलंत का :