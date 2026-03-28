ETV Bharat / technology

गूगल सर्च लाइव्ह आता 200 देशांमध्ये उपलब्ध, जेमिनी 3.1 फ्लॅश लाइव्हसह लॉंच

गुगलनं 200 हून अधिक देशांमध्ये सर्च लाइव्ह उपलब्ध केलं आहे, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत थेट संभाषण करण्याची संधी मिळते.

Google Search Live
Google Search Live (Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 28, 2026 at 11:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: गूगलनं आता 'सर्च लाइव्ह' फीचर जगभरात उपलब्ध करून दिलंय. 200 हून अधिक देशांमधील आणि प्रदेशांमधील लोक आता सर्चसोबत त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत रिअल-टाइम संभाषण करू शकतात. हे फीचर गूगल ॲपमधील एआय मोडसोबत काम करतं, जे व्हॉइस आणि कॅमेरा दोन्हीद्वारे संवाद साधण्याची परवानगी देतं. सुरुवातीला, गूगलनं हे फीचर काही निवडक देशांपुरतं मर्यादित ठेवलं होतं, परंतु आता ते अधिक व्यापकपणे उपलब्ध केलं आहे.

सर्च लाइव्ह कसं वापरावं?
जेमिनी 3.1 फ्लॅश लाइव्ह या नवीन ऑडिओ आणि व्हॉइस मॉडेलमुळं, संभाषणे पूर्वीपेक्षा अधिक नैसर्गिक आणि सोपं झालं आहे. हे मॉडेल अनेक भाषा समजतं, त्यामुळं जगभरातील वापरकर्ते त्यांच्या पसंतीच्या भाषेत सर्चशी बोलू शकतात. जेव्हा प्रश्न टाइप करणे कठीण वाटतं, तेव्हा सर्च लाइव्ह खूप उपयुक्त ठरतं.

सर्च लाइव्ह कसं वापरण्साठी खालील स्टेप फॉलो करा

  • तुमच्या फोनवर अँड्रॉइड किंवा आयओएस ॲप उघडा.
  • सर्च बारच्या तळाशी असलेल्या लाइव्ह आयकॉनवर टॅप करा.
  • फक्त तुमचा प्रश्न विचारा.
  • सर्च त्वरित आवाजात प्रतिसाद देईल.

त्यानंतर तुम्ही पुढील प्रश्न विचारून संभाषण पुढं वाढवू शकता किंवा वेब लिंक्सद्वारे अधिक माहिती मिळवू शकता. गुगल सर्च लाइव्हचा प्रभावीपणे वापर कसा करायचा हे स्पष्ट करण्यासाठी आपण एक उदाहरण घेऊया. कल्पना करा की तुमच्यासमोर एक फर्निचर आहे आणि ते कसं वेगळं करायचं हे तुम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. तुम्हाला कॅमेरा चालू करून ते वापरकर्त्याला दाखवावं लागेल. सर्च त्या दृश्यांचं विश्लेषण करून अचूक सूचना देईल आणि संबंधित लिंक्स शेअर करेल.

सर्च लाइव्हचे फायदे
तुम्ही गुगल लेन्ससह कॅमेरा वापरत असलात तरीही, तळाशी असलेल्या 'लाइव्ह' पर्यायावर टॅप करून तुम्ही रिअल-टाइम संभाषण सुरू करू शकता. हे अपडेट गुगल सर्चला आणखी उपयुक्त बनवण्याच्या दिशेनं एक मोठं पाऊल आहे. आता, लोक शिकण्यासाठी, शोध घेण्यासाठी आणि दैनंदिन कामं पटकन पूर्ण करण्यासाठी सर्च लाइव्हचा वापर करू शकतात.

जेमिनी 3.1 फ्लॅश लाइव्ह मॉडेल जलद प्रतिसाद आणि अधिक सहज संभाषण सुनिश्चित करतं. गुगल टीम सर्चमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सतत काम करत आहे. भविष्यात आणखी नवनवीन शोधांची अपेक्षा आहे. त्यामुळं, गुगल सर्च लाइव्ह हे वैशिष्ट्य आता जगभरातील शेकडो देशांमधील लोकांचा शोध अनुभव सुधारू शकते.

TAGGED:

GOOGLE SEARCH LIVE
गूगल सर्च लाइव्ह
GEMINI
GOOGLE SEARCH
GOOGLE SEARCH LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.