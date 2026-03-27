गूगल सर्च एआय मोड TATA IPL 2026 चा अधिकृत प्रीमियर पार्टनर
गूगल इंडिया आणि बीसीसीआयनं TATA IPL 2026 साठी भागीदारी जाहीर केली. गूगल सर्च एआय मोड आता आयपीएलचं अधिकृत प्रीमियर पार्टनर बनलं आहे.
Published : March 27, 2026 at 10:09 AM IST
मुंबई : गूगल इंडिया आणि बीसीसीआयनं TATA IPL 2026 साठी मोठी भागीदारी जाहीर केली आहे. गूगल सर्च एआय मोड आता टाटा आयपीएल 2026 चं अधिकृत प्रीमियर पार्टनर आहे. या भागीदारीमुळं आयपीएलचा फॅन अनुभव अधिक संवादात्मक आणि एआय-आधारित विश्लेषणानं समृद्ध होणार आहे.
एआयनं बदलणार आयपीएलचा अनुभव
गूगल आणि बीसीसीआय यांच्या या सहकार्यामुळं प्रथमच एआय-पावर्ड विश्लेषण थेट TATA IPL लाइव्ह ब्रॉडकास्टमध्ये समाकलित होणार आहे. हे इनसाइट्स गूगल सर्चमधूनही उपलब्ध होतील. फॅन्सना केवळ लाइव्ह स्कोअर आणि सामान्य कमेंट्रीपेक्षा अधिक संदर्भ मिळेल.गूगलनं JioStar सोबत टेलिव्हिजन आणि डिजिटल ब्रॉडकास्टसाठी को-प्रेझेंटिंग स्पॉन्सर टायटलही मिळवले आहे.
फॅन्सना मिळणार खास एआय सुविधा
फॅन्स गूगल सर्चमधील एआय मोड वापरून लाइव्ह गेम्सबाबत टॅक्टिकल प्रश्न विचारू शकतील. जसजसे जसप्रीत बुमराहची डेथ ओव्हर बॉलिंग, अभिषेक शर्माच्या ओपनिंग अप्रोच किंवा रोहित शर्मा आणि एमएस धोनी यांच्या हाय-प्रेशर मॅचमधील टॅक्टिक्स यांची तुलना करू शकतील. याशिवाय सामन्याबाहेरही वॉच-पार्टी व्हेन्यूज, स्पोर्ट्स कॅफे आणि खेळाडूंच्या फिटनेस रुटीनबाबत माहिती मिळेल.
बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया म्हणाले, “आयपीएल नेहमी भारतीय क्रिकेटचं हृदय राहिलं आहे. गूगल इंडियासोबतची ही भागीदारी एआय मोड सर्चमध्ये समाकलित करून फॅन अनुभव पूर्णपणे बदलणार आहे. आमच्या लाखो उत्साही फॅन्सना संवादात्मक आणि समृद्ध इनसाइट्स देऊन त्यांचा खेळाशी असलेला संबंध अधिक दृढ होईल.”
गूगल इंडियाचे मार्केटिंग व्हाइस प्रेसिडेंट शेखर खोसला म्हणाले, “2020 पासून आयपीएल गूगलच्या ‘ईयर इन सर्च’ स्पोर्ट्स ट्रेंड्समध्ये अव्वल आहे. क्रिकेट फॅन्स केवळ प्रेक्षक नसून ते क्रिडाप्रेमी देखील आहे. एआय मोड सर्चद्वारे आम्ही फॅन्सना खेळाच्या अधिक चांगल्या प्रकारे जोडू शकतो.” ही भागीदारी आयपीएल 2026 ला तंत्रज्ञान आणि एआयच्या मदतीनं नवीन उंची देणार आहे. फॅन्सना अधिक स्मार्ट, संवादात्मक आणि अर्थपूर्ण अनुभव मिळेल.
