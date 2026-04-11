Google ने भारतात AI मोडमध्ये 'Agentic' क्षमतांचा प्रारंभ केला
गुगलनं भारतात एआय मोडमध्ये एजंटिक क्षमता सुरू केल्या आहेत; आता सर्चमध्येच रेस्टॉरंट शोधून थेट बुकिंग करता येईल.
Published : April 11, 2026 at 12:36 PM IST
मुंबई: Google नं भारतात आपल्या 'Search AI mode' (शोध AI मोड) मध्ये नवीन 'agentic' क्षमता सादर केल्याची घोषणा केली. या अपडेटमुळं, वापरकर्ते आता थेट Google Search मध्येच रेस्टॉरंट्स शोधू शकतात आणि त्यांच्या आरक्षणाची (बुकिंगची) प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. माउंटेन व्ह्यू-स्थित या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपनीनं स्पष्ट केलं की, हे वैशिष्ट्य वास्तविक जगातील कामं अधिक सोपी आणि वेगवान करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे; ज्यामुळं वापरकर्त्यांना विविध ॲप्स आणि वेबसाइट्सवर जाऊन स्वतंत्रपणे शोध घेण्याची गरज उरणार नाही.
AI मोडमधील नवीन रेस्टॉरंट बुकिंग वैशिष्ट्य: या नवीन 'agentic' क्षमतांमुळं, AI मोड आता अनेक टप्प्यांत विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांना (multi-step queries) समजून घेण्यास सक्षम झालं आहे. जर एखाद्या वापरकर्त्यानं अनेक निकष, जसं सोबत असणाऱ्यांची संख्या, तारीख, वेळ, ठिकाण आणि पसंतीचे खाद्यपदार्थ (cuisine)सांगितले, तर AI रिअल-टाइममध्ये (तात्काळ) विविध स्रोतांची तपासणी केली जाते. या आधारे तो योग्य रेस्टॉरंट्सची यादी तयार करतो आणि तिथं जागा उपलब्ध आहे की नाही, हे तपासून पाहतो.
booking pages लिंक्स : जर आलेले परिणाम समाधानकारक असतील, तर AI थेट बुकिंग पृष्ठांच्या (booking pages) लिंक्स उपलब्ध करून देतो; ज्यामुळं संपूर्ण प्रक्रिया एकाच टप्प्यात पूर्ण करणं शक्य होतं. हे वैशिष्ट्य Google च्या 'Knowledge Graph', 'Maps' चं एकत्रीकरण (integration), 'Project Mariner' च्या थेट वेब ब्राउझिंग क्षमता आणि विविध भागीदार कंपन्यांच्या एकत्रीकरणावर आधारित आहे. भारतात, Google नं Zomato, Swiggy आणि EazyDiner सारख्या प्लॅटफॉर्म्सशी भागीदारी केली आहे. यामुळं रेस्टॉरंटमध्ये जागा उपलब्ध आहे, की नाही हे रिअल-टाइममध्ये तपासणे आणि बुकिंग करणं शक्य झालं आहे. हे वैशिष्ट्य सध्या देशभरात टप्प्याटप्प्यानं उपलब्ध करून दिलं जातयं; तसंच भविष्यात यात आणखी नवीन उपयोग आणि एकत्रीकरणे जोडण्याची योजना आहे.
Google च्या भारतातील AI धोरणाचा एक भाग: ही घोषणा म्हणजे भारतात Google ची 'Gemini' तंत्रज्ञानावर आधारित AI परिसंस्था (ecosystem) विस्तारण्याच्या व्यापक धोरणाचाच एक भाग आहे. कंपनीनं अलीकडेच आपल्या 'Live Search' (थेट शोध) समर्थनाचा विस्तार करून त्यात अनेक प्रादेशिक भाषांचा समावेश केला आहे. याव्यतिरिक्त, खरेदीचा अनुभव (shopping experience) देखील अधिक समृद्ध करण्यात आला आहे; आता उत्पादनांची यादी, तुलनात्मक तक्ते, किमतींचे तपशील आणि खरेदीच्या लिंक्स थेट 'चॅट इंटरफेस'मध्येच उपलब्ध होतात. या अपडेटमुळं वापरकर्त्यांचा वेळ वाचेल आणि दैनंदिन कामं अधिक सुलभ होतील. Google चं म्हणणे आहे की, AI आता केवळ माहिती पुरवण्याचं काम करणार नाही, तर प्रत्यक्ष कामं पूर्ण करण्यातही मदत करेल.
