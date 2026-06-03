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बनावट कॉल्स ओळखण्यासाठी Google नं लॉंच केलं Fake Call Detection वैशिष्ट्ये

Android वर AI व्हॉइस क्लोनिंग फसवणुकीचा सामना करण्यासाठी Google नं 'बनावट कॉल ओळख' (Fake Call Detection) वैशिष्ट्ये लॉंच केलंय.

Google Fake Call Detection Feature
Google Fake Call Detection Feature (Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 3, 2026 at 2:55 PM IST

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मुंबई: गूगलनं अँड्रॉइड स्मार्टफोनसाठी एक नवीन सुरक्षा वैशिष्ट्य लॉंच केलं आहे. एआय-शक्तीवर चालणाऱ्या व्हॉइस क्लोनिंग साधनांचा वापर करणाऱ्या घोटाळेबाजांपासून वापरकर्त्यांचं संरक्षण करणे, हा या वैशिष्ट्याचा उद्देश आहे. अलीकडच्या काळात, डीपफेक घोटाळ्यांमुळं जगभरात मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होत आहे. इंटरपोलच्या मार्च 2026 च्या 'ग्लोबल फायनान्शियल फ्रॉड थ्रेट असेसमेंट'नुसार, बनावट ओळखी वापरून केलेल्या फसवणुकीमुळं जगभरात 400 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त नुकसान झालं आहे.

फसवणुकीचे कॉल ओळखणे अत्यंत कठीण : एआय साधनांमुळं, घोटाळेबाज आता केवळ एखाद्या व्यक्तीचा आवाजच नाही, तर त्यांचा विशिष्ट सूर आणि चढ-उतारसुद्धा क्लोन करू शकतात, ज्यामुळं असे फसवणुकीचे कॉल ओळखणे अत्यंत कठीण होतं. पूर्वी, अशा फसवणुकीचे एकमेव स्पष्ट लक्षण म्हणजे कॉल अनोळखी नंबरवरून येणे, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना परिस्थितीची सत्यता पडताळण्यासाठी खऱ्या व्यक्तीला परत कॉल करता येत असे.

How the Fake Call Detection feature works in the background
बनावट कॉल शोध वैशिष्ट्य पार्श्वभूमीमध्ये कसे कार्य करते (Google)

फेक कॉल डिटेक्शन प्रणाली : मात्र, घोटाळेबाजांनी आता कॉलर आयडी पडताळणी टाळण्यासाठी नवीन युक्त्या विकसित केल्या आहेत, कारण ते आता ओळखीच्या व्यक्तींच्या फोन नंबरचाही वापर करतात. एखाद्याच्या फोन नंबर 'स्पूफ' करून ते इंटरनेट-आधारित सॉफ्टवेअरद्वारे कॉल राउट करतात, ज्यामुळं कॉल ओळखीच्या व्यक्तीकडून येत असल्याचा भ्रम निर्माण होतो. त्यानंतर ते एआय डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ओळखीच्या व्यक्तीच्या आवाजाची हुबेहूब नक्कल करतात. हा आवाज इतका खरा वाटतो की बहुतेक लोक हा आवाज ओळखू शकत नाहीत. फेक कॉल डिटेक्शन फीचर कसं काम करतं? या धोक्याचा सामना करण्यासाठी, अँड्रॉइड आता 'फेक कॉल डिटेक्शन' प्रणाली आणत आहे. ही प्रणाली संशयास्पद स्पूफ केलेले कॉल शोधते. गूगलच्या मते, हे फीचर बॅकग्राउंडमध्ये चालतं आणि डिव्हाइसेसमध्ये 'डिजिटल हँडशेक'प्रमाणे काम करतं.

The feature finds out in the background whether the call is from the original contact
बनावट कॉल शोध वैशिष्ट्य पार्श्वभूमीमध्ये कसे कार्य करते (Google)

बनावट ओळखात येणार : "जेव्हा एखादा संपर्क तुम्हाला कॉल करतो आणि तुम्ही दोघेही 'फोन बाय गूगल' वापरत असता, तेव्हा त्यांचं डिव्हाइस तुमच्या डिव्हाइसला रिअल-टाइममध्ये एक मूक पुष्टीकरण सिग्नल पाठवतं, ज्यामुळं कॉल खरा आहे की खोटा याची पडताळणी होते," असं गूगलनं सांगितलंय. जर एखादा घोटाळेबाज एखाद्या संपर्काच्या नावाने बनावट ओळख धारण करण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर सुरुवातीचा पुष्टीकरण सिग्नल प्राप्त होणार नाही. अशा परिस्थितीत, प्राप्तकर्त्याचे डिव्हाइस सिग्नलची अनुपस्थिती त्वरित ओळखेल आणि पडताळणी करण्यासाठी संपर्काच्या मूळ डिव्हाइसला पिंग करेल. जर प्रत्यक्ष फोनने सध्या कोणीही कॉल करत नाही,असा प्रतिसाद दिला, तर प्राप्तकर्त्याला त्यांच्या स्क्रीनवर त्वरित संदेश दिसेल. या संदेशात त्याला कॉल कट करण्याचा सल्ला देण्यात येईल.

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GOOGLE CALL DETECTION FEATURE

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