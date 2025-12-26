गूगल आता @gmail.com ईमेल पत्ता बदलण्याची परवानगी देणार
गुगल जीमेल वापरकर्त्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. गुगलनं जीमेल वापरकर्त्यांना त्यांचा ईमेल पत्ता बदलण्याची परवानगी दिल्याची माहिती समोर आली आहे.
Published : December 26, 2025 at 10:32 AM IST|
Updated : December 26, 2025 at 10:40 AM IST
मुंबई : अनेक वर्षांपासून गूगल आपल्या वापरकर्त्यांना थर्ड-पार्टी ईमेल सेवेचा वापर करत असल्यास त्यांचा अकाउंट ईमेल पत्ता बदलण्याची परवानगी देत होतं, पण @gmail.com असलेल्या पत्त्यांसाठी ही सुविधा उपलब्ध नव्हती. आता ही मर्यादा संपुष्टात येत आहे. गूगलच्या सपोर्ट पेजवर एक नवीन प्रक्रिया सांगितली जात आहे, जी "हळूहळू सर्व वापरकर्त्यांसाठी रोल आउट होत आहे".
🚨 Big Update from Google: You’ll Soon Be Able to Change Your Gmail Address as per 9to5Google post.— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 25, 2025
Google is working on a long-requested feature that will allow users to change their @gmail.com email address without creating a new account.
All you need to know about gmail… pic.twitter.com/C84p1mVK1z
Changing Gmail Address
सध्या हे अपडेट फक्त हिंदी भाषेतील सपोर्ट पेजवर दिसत आहे, इंग्रजी वापरकर्त्यांना अजून दिसत नाही. हे बदल प्रथम "Google Pixel Hub" टेलिग्राम ग्रुपमध्ये आढळलंय. इतर ईमेल प्रदाते जसं की प्रोटॉन मेल आणि आउटलुक यांनी वापरकर्त्यांना ईमेल एलियास बदलण्याची सुविधा दिली आहे, परंतु गुगलनं यापूर्वी ही सुविधा उपलब्ध केली नव्हती. एका गुगल सपोर्ट दस्तऐवजातून ही माहिती समोर आली आहे, ज्यात जीमेल पत्ता बदलण्याची प्रक्रिया उघड करण्यात आली आहे.
नवीन सुविधेचे वैशिष्ट्ये
गूगलच्या मते, आता वापरकर्ते त्यांचा @gmail.com ईमेल पत्ता दुसऱ्या नवीन @gmail.com पत्त्यानं बदलू शकतील. जुन्या पत्त्यावर येणारे ईमेल नव्या इनबॉक्समध्ये येतील आणि लॉगिनसाठीही तो वापरता येईल. अकाउंटमधील फोटो, मेसेजेस, ईमेल्स यासारखा डेटा काहीही प्रभावित होणार नाही.
बदल केल्यानंतर
- जुना ईमेल पत्ता अॅलियास म्हणून सेट होईल.
- दोन्ही पत्त्यांवर ईमेल येतील.
- -जुन्या पत्त्यानं ईमेल पाठवता येतील.
- -कॅलेंडर इव्हेंट्ससारख्या जुन्या ठिकाणी जुना पत्ता दिसत राहील.
मर्यादा आणि नियम
- बदल केल्यानंतर 12 महिन्यांपर्यंत नवीन पत्ता बदलता किंवा डिलीट करता येणार नाही.
- जुना पत्ता पुन्हा वापरता येईल, पण नवं अकाउंट त्यानं बनवता येणार नाही.
- एका अकाउंटमध्ये फक्त 3 वेळा बदल करता येतील, म्हणजे एकूण ४ पत्ते.
- जुना पत्ता कायम तुमचाच राहील, दुसऱ्या कोणाला मिळणार नाही.
ही सुविधा सध्या पूर्णपणे लाइव्ह नाही, पण हिंदी सपोर्ट पेजवर सविस्तर माहिती दिली आहे. लवकरच गूगलची अधिकृत घोषणा येईल, अशी शक्यता आहे. उपलब्ध झाल्यानंतर "My Account" सेक्शनमधून हा बदल करता येईल. ही सुविधा लाखो वापरकर्त्यांसाठी मोठी दिलासा देणारी आहे, ज्यांना जुनं यूजरनेम बदलायचं होतं, त्याच्यासाठी हे फायदेशीर आहे. गूगलनं हा बदल हळूहळू रोल आउट करणे सुरू केलं आहे, त्यामुळं सर्वांना लगेच मिळणार नाही.
