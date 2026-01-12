गूगलनं चुकीच्या वैद्यकीय माहितीमुळं AI ओव्हरव्ह्यूज हटवले
गूगलनं चुकीची धोकादायक वैद्यकीय माहिती देणारे AI ओव्हरव्ह्यूज हटवले आहेत.
Published : January 12, 2026 at 3:48 PM IST
मुंबई : चुकीची आणि संभाव्य धोकादायक वैद्यकीय माहिती देण्याच्या आरोपांमुळं गूगलनं काही आरोग्याशी संबंधित शोध प्रश्नांसाठी आपली AI ओव्हरव्ह्यूज सुविधा हटवली आहे. द गार्डियन या ब्रिटिश वृत्तपत्राच्या अहवालानुसार, आरोग्याशी संबंधित माहितीमुळं रुग्णांना गैरसमज होऊन त्यांचा जीव धोक्यात येऊ शकत होता. मात्र, मूलभूत प्रश्नांमध्ये थोडे बदल करून शोध घेतल्यास अजूनही AI ओव्हरव्ह्यूज दिसत आहेत, ज्यामुळं ही समस्या पूर्णपणे सुटलेली नाही.
काय आहेत AI ओव्हरव्ह्यूज?
गूगलची AI ओव्हरव्ह्यूज ही सुविधा मे 2024 मध्ये सुरू झाली होती. शोध परिणामांच्या सर्वांत वर जनरेटिव्ह AI च्या मदतीनं संक्षिप्त, सारांशित माहिती दिली जाते. पारंपरिक लिंक्सच्या यादीऐवजी ही सुविधा वापरकर्त्यांना जलद उत्तर देण्याचा प्रयत्न करते. मात्र, सुरुवातीपासूनच या सुविधेला चुकीच्या आणि हास्यास्पद माहिती देण्याच्या आरोपांना सामोरं जावं लागलं आहे.
काही विशिष्ट शोधांवर बंदी
द गार्डियनच्या अहवालानुसार, “what is the normal range for liver blood tests” आणि “what is the normal range for liver function tests” या प्रश्नांसाठी गूगलनं AI ओव्हरव्ह्यूज हटवले आहेत. या सुविधेतून लिव्हर फंक्शन टेस्ट (LFT) च्या रेंजबाबत चुकीची माहिती दिली जात होती, ज्यामुळं गंभीर आजारी व्यक्तींना आपण निरोगी आहोत, असा गैरसमज होऊ शकतो. तसंच, पॅनक्रियाटिक कॅन्सरच्या रुग्णांना “उच्च चरबीयुक्त (high-fat) अन्न टाळा” असा सल्ला दिला जात होता, जो अगदी उलट आणि धोकादायक आहे. वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मते, अशा रुग्णांना चरबीयुक्त आहाराची गरज असते; चुकीचा सल्ला त्यांच्या मृत्यूचा धोका वाढवू शकतो. मात्र, या प्रश्नांमध्ये थोडे बदल करून “lft reference range” किंवा “lft test reference range” असे टाइप केल्यास अजूनही AI ओव्हरव्ह्यूज दिसत आहेत. यामुळं गूगलची ही कारवाई अपुरी असल्याचं दिसतं.
गूगलचं स्पष्टीकरण
द गार्डियनला दिलेल्या प्रतिक्रियेत गूगलनं म्हटलं, “आम्ही वैयक्तिक शोधांबाबतच्या हटवण्यांवर भाष्य करत नाही. जेव्हा AI ओव्हरव्ह्यूजमध्ये काही संदर्भ येतात होतात, तेव्हा आम्ही व्यापक सुधारणा करतो आणि धोरणांनुसार योग्य कारवाई करतो.” कर्करोग आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित काही इतर शोधांवर मात्र AI ओव्हरव्ह्यूज कायम आहेत. गूगलच्या अंतर्गत वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या पथकानं या माहितीची पडताळणी केली असून ती अचूक आणि विश्वसनीय वेबसाइट्सवर आधारित असल्याचं कंपनीचं म्हणणे आहे.
यापूर्वीचे वाद
AI ओव्हरव्ह्यूजची सुरुवात झाल्यापासूनच ही सुविधा वादग्रस्त ठरली आहे. लॉंचच्या काही आठवड्यांतच तिनं “पिझ्झावर चीज टाकू नये म्हणून ग्लू (सरस) लावा” आणि “दररोज एक छोटा दगड खा, त्यात विटामिन्स आणि मिनरल्स मिळतील” असे हास्यास्पद सल्ले दिले होते. नुकताच “2027 हे पुढचं वर्ष आहे का?” या प्रश्नाला “2026 हे पुढचं वर्ष आहे आणि 2027 त्यानंतरचं” असं उत्तर दिलं होतं. या सर्व घटनांमुळं गूगलला सुविधा काही काळ बंद करावी लागली होती आणि नंतर सुधारित स्वरूपात परत आणली. AI तंत्रज्ञानाच्या जलद प्रसारात अचूकता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हे मोठे आव्हान आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात चुकीची माहिती जीवघेणी ठरू शकते, त्यामुळं गूगलसारख्या कंपन्यांना अधिक काटेकोर गुणवत्ता तपासणी आणि पारदर्शकता दाखवावी लागेल.
